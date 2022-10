Công nghệ tạo lợi thế vận hành cho doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành, thích ứng linh hoạt với xu thế phát triển, tăng cạnh tranh.

Bà Phạm Thị Diệu Anh, Giám đốc Điều hành AIM Academy Việt Nam cho biết, khi bước chân vào thị trường cũng là lúc doanh nghiệp bắt đầu một cuộc chiến sống còn: lớn mạnh, vươn lên đứng đầu hoặc bị nuốt chửng. Trong guồng máy không ngừng vận hành mỗi ngày, quy luật này khiến doanh nghiệp chịu áp lực từ nhiều phía.

Với 14 năm kinh nghiệm vận hành công ty tiếp thị và truyền thông, bà Diệu Anh cho rằng doanh nghiệp phải luôn trong tâm thế chuyển dịch và tự nâng cấp môi trường để giữ chân người lao động.

"Sau đại dịch, mô hình làm việc mới hybrid hay remote working trở nên phổ biến, cùng với đó là tình trạng nhiều ngành có sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Các doanh nghiệp ngoài việc giải quyết bài toán tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới còn phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường làm việc của người lao động có kinh nghiệm để giữ chân họ", bà Diệu Anh nói.

Với phương thức làm việc mới, doanh nghiệp nên thay đổi tư duy, tối ưu hóa tiến trình, văn hóa doanh nghiệp và áp dụng công nghệ phù hợp để tăng lợi thế. Trong đó, với nền tảng công nghệ tốt, người lao động được đáp ứng đủ về môi trường và công cụ để làm việc hiệu quả. Từ đó nhu cầu của khách hàng được giải quyết đúng và nhanh chóng, tạo lợi thế cạnh tranh đi trước đối thủ. Vì thế bà Diệu Anh đã chọn chiếc máy tính "hai trong một" HP EliteBook x360 830 G9 để nâng cao hiệu quả, trải nghiệm làm việc. Mẫu máy tính doanh nghiệp của HP đáp ứng được các tiêu chí của bà Diệu Anh khi lựa chọn thiết bị cho công việc, bao gồm hiệu năng, tính cộng tác, độ bảo mật và sự linh hoạt.

Máy trang bị bộ xử lý lên đến Intel Core i7 thế hệ 12, mang đến hiệu suất tối ưu. Công nghệ Wi-Fi 6E (Gig+) cho phép trải nghiệm kết nối không dây nhanh hơn gần gấp 3 lần so với công nghệ trước mà không bị nhiễu, kết nối mượt mà, tiến trình làm việc không bị đứt quãng và thúc đẩy hiệu suất công việc.

Một điểm mạnh khác là thiết bị tích hợp giải pháp phòng hội nghị HP Presence, giúp bà Diệu Anh cùng đội ngũ nhân viên của AIM có thể trao đổi dễ dàng thông qua những cuộc họp trực tuyến chất lượng cao, đảm bảo tính chuyên nghiệp và duy trì tiến độ công việc. Cụ thể, camera 5 megapixel có tính năng tự điều chỉnh độ sáng, đảm bảo hình ảnh trên video sắc nét trong nhiều điều kiện sáng. Tính năng Auto Frame tự động nhận dạng khuôn mặt và căn chỉnh khung hình. Máy hỗ trợ AI khử tạp âm, giúp tiếng nói trong và rõ dù môi trường nhiều tiếng ồn. Kết hợp loa kép tinh chỉnh bởi Bang & Olufsen, trải nghiệm âm thanh chân thực như khi hội họp trực tiếp.

Thiết bị có hàng loạt tính năng bảo mật thông minh như Sure Start, Sure Run, Sure Sense, Sure Recover và tùy chọn màn hình chống nhìn trộm Sure View. Tính năng HP Sure Click cũng giúp bảo vệ thiết bị trước các phần mềm độc hại khi người dùng lướt web hay duyệt tập tin trong email.

Vẻ ngoài thanh lịch cùng thiết kế nhỏ gọn, cơ động cao có thể xoay gập 360 độ, đáp ứng linh hoạt khi di chuyển và làm việc ở các không gian khác nhau. Máy đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H; chứng nhận về tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường như Energy Star và TCO.

Dòng ProBook 400 G9 được doanh nghiệp lựa chọn vì có chi phí hợp lý mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc. So với EliteBook, ProBook vẫn được trang bị hiệu năng mạnh mẽ đến từ các tùy chọn bộ xử lý Intel Core thế hệ 12 mới nhất và đồ họa tích hợp Iris Xe graphics để xử lý mượt mà mọi tác vụ. Máy cũng có bảo mật đa cấp độ và những tính năng hỗ trợ hội họp, làm việc từ xa hiệu quả.

Minh Huy