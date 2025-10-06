'Công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ'

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home, cho rằng doanh nghiệp bán lẻ tận dụng công nghệ sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, tăng uy tín với khách hàng.

Thông tin được ông Đức chia sẻ tại tọa đàm "Chuyển động bán lẻ: Dữ liệu - Công nghệ - Hiệu suất" do FPT Camera tổ chức, phát sóng vào 20h ngày 1/10, trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn. Các chính sách về chuyển đổi số từ Chính phủ tạo ra những tác động lớn về kinh tế - xã hội, nhiều xu hướng thị trường mới xuất hiện.

Từ trái sang phải: ông Trần Hùng Thiện, Nhà sáng lập và Chủ tịch Công ty nghiên cứu thị trường GCOMM; ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home; ông Lê Vũ Minh, Giám đốc tư vấn FPT Digital, chụp ảnh trước tọa đàm ngày 1/10. Ảnh: Tùng Đinh

Dữ liệu - yếu tố sống còn của nhà bán lẻ

Theo ông Trần Hùng Thiện, xu hướng nổi bật là mua sắm đa kênh (omni-channel) và cá nhân hóa trải nghiệm. Người tiêu dùng không còn chỉ mua sản phẩm, đòi hỏi trải nghiệm liền mạch, sự tiện lợi từ online đến offline. Giá rẻ không còn là vũ khí cạnh tranh duy nhất, người tiêu dùng còn yêu cầu được trải nghiệm mượt mà, cá nhân hóa. Người trẻ sẵn sàng chi tiêu mạnh hơn, nhưng cũng chú trọng yếu tố xanh, bền vững.

Song song, họ dè dặt trong việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, trong khi dữ liệu lại là yếu tố sống còn với nhà bán lẻ. Do đó, doanh nghiệp phải tìm ra cách thu thập dữ liệu thông minh, vừa tối ưu chi phí vừa đảm bảo minh bạch và bảo mật. Công nghệ trở thành yếu tố quan trọng, trở thành lời giải cho bài toán trên.

Ở khía cạnh chính sách, ông Minh nhấn mạnh các quy định mới như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới được ban hành hay nghị quyết về kinh tế số buộc doanh nghiệp phải thay đổi. Dữ liệu không còn là "vùng xám" mà trở thành tài sản có quy định rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm. Điều này tạo áp lực lớn trong quản trị, nhưng đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp tái định hình hệ thống dữ liệu, biến dữ liệu thành lợi thế chiến lược.

Tuy nhiên khi áp dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, doanh nghiệp thường gặp ba rào cản lớn, gồm: lãnh đạo còn tư duy và cách quản trị truyền thống; hệ thống công nghệ rời rạc, dữ liệu phân tán, không liên thông; năng lực nhân sự chưa đồng đều trong việc tiếp nhận và sử dụng công nghệ.

Tận dụng công nghệ

Để giải quyết áp lực từ thị trường và chính sách, doanh nghiệp nên thực hiện chuyển đổi số từng bước, không ồ ạt. Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home, cho rằng yếu tố đầu tiên cần có là tư duy chuyển đổi. Công nghệ chỉ phát huy khi lãnh đạo tiên phong và nhân viên sẵn sàng thay đổi, thấy được lợi ích khi ứng dụng công nghệ.

Ông Đức gợi ý doanh nghiệp đặt mục tiêu cụ thể bằng KPI tăng doanh thu, giảm chi phí hoặc nâng mức hài lòng khách hàng. Từ đó, các công ty đào tạo và đồng hành cùng nhân sự để mọi người thấy rõ lợi ích từ công nghệ.

Còn ông Minh cho rằng doanh nghiệp bán lẻ cần xác định cụ thể mục tiêu đầu tư công nghệ, với các khía cạnh như: tăng bao nhiêu phần trăm doanh thu, giảm bao nhiêu chi phí, hay nâng mức hài lòng khách hàng lên bao nhiêu. KPI này không chỉ do lãnh đạo đặt ra, mà phải được đồng xây dựng từ chính nhân viên trực tiếp vận hành.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm phát sóng tối ngày 1/10. Ảnh: Văn Hà

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần kết nối dữ liệu, công nghệ và hiệu suất thành một vòng tròn khép kín. Dữ liệu cần liên tục được thu thập, phân tích và chuyển hóa thành quyết định, từ đó tối ưu trải nghiệm khách hàng và hiệu suất nội bộ. Theo ông Minh, quá trình này không có điểm dừng, mà là một bánh xe xoay liên tục cùng sự phát triển của công nghệ và nhu cầu thị trường.

Hiện, nhiều giải pháp công nghệ từ FPT đã chứng minh hiệu quả thực tiễn. Ví dụ camera AIoT giúp đếm khách hàng, phân tích khu vực họ quan tâm, tối ưu trưng bày và khuyến mãi. IoT giúp quản lý năng lượng, tự động điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng để vừa tiết kiệm điện vừa tạo trải nghiệm dễ chịu cho khách hàng. Dữ liệu thời gian thực thu được từ camera giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng, từ quản lý tồn kho đến phản ứng với chính sách của đối thủ. Điển hình chuỗi nhà thuốc Long Châu đã áp dụng giải pháp camera AI của FPT để giám sát cửa hàng, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Tổng kết vấn đề, các chuyên gia cho rằng công nghệ không còn là lựa chọn, mà là chiến lược sống còn với doanh nghiệp bán lẻ. Doanh nghiệp nào biết tận dụng công nghệ đúng chỗ, đúng thời điểm, sẽ nắm trong tay lợi thế cạnh tranh bền vững.

Văn Hà