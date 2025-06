Công nghệ tăng chất lượng cho dòng sơn Nippon Paint's Premium

Nippon Paint's Premium ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, thành phẩm có hàm lượng VOC thấp nhằm giúp không gian trong lành, bảo vệ tường nhà trước những tác động thời tiết.

Ngày nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sơn, xem đây là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia đình, tạo không gian sống an toàn, thoải mái. Sơn nhà không đơn thuần là lớp phủ trang trí, mà còn cần đảm bảo độ bền, hạn chế mùi khó chịu, thân thiện với môi trường.

Từ những yêu cầu trên, Nippon Paint đã phát triển dòng sơn cao cấp Nippon Paint's Premium, ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang đến giải pháp toàn diện về thẩm mỹ, độ bền và an toàn sức khỏe. 4 sản phẩm được ưa chuộng trong dòng Nippon Paint's Premium là sơn ngoại thất WeatherGard Plus+, WeatherGard Hitex và sơn nội thất Spot-less plus, Odour-less Bóng sang trọng.

Thông tin về 4 sản phẩm được ưa chuộng trong dòng sơn Nippon Paint's Premium. Ảnh: Nippon Paint

Nippon Paint's Premium bảo vệ tường nhà hơn 8 năm

WeatherGard Plus+ có năng phản xạ nhiệt lên đến 10 độ C, giúp giảm hấp thụ nhiệt vào nhà, giữ không gian bên trong nhà luôn mát mẻ. Sản phẩm sử dụng công nghệ Micro Gel, giúp chống thấm, chống nấm mốc và chống kiềm muối hóa. Từ đó, sản phẩm hỗ trợ duy trì mặt tường luôn sạch đẹp, giữ màu lâu và duy trì độ bền lên đến 10 năm.

Sơn ngoại thất cao cấp của Nippon Paint được sử dụng tại các công trình nhà ở. Ảnh: Nippon Paint

Khí hậu tại Việt Nam thường xuất hình những cơn mưa lớn và sau khi mưa, các vệt bụi dài thường bám lại trên tường làm giảm tính thẩm mỹ của căn nhà. Dòng sơn WeatherGard Hitex khắc phục vấn đề này nhờ công nghệ chống bám bụi tiên tiến, giúp nước mưa cuốn trôi bụi bẩn, giữ bề mặt tường luôn sạch sẽ. Màng sơn có độ bền cao, giúp bảo vệ tường nhà khỏi các tác động của thời tiết, ngăn thấm nước, chống nấm mốc và hạn chế bong tróc. Độ bền của lớp sơn lên đến 8 năm, giúp ngôi nhà duy trì vẻ đẹp theo thời gian mà không cần sơn lại thường xuyên.

Nippon Paint's Premium và tiêu chí sạch - sang - xanh

Riêng với không gian nội thất, tường nhà là bề mặt thường xuyên tiếp xúc với không khí và con người, dễ tích tụ bụi bẩn, virus, vi khuẩn, đặc biệt là trong những gia đình có trẻ nhỏ. Vì vậy, sơn nội thất Spot-less Plus tích hợp công nghệ ion bạc tiên tiến, giúp tiêu diệt đến 99,9% virus và vi khuẩn trên bề mặt tường, tạo lớp bảo vệ vô hình. Từ đó, sản phẩm giúp giữ không gian sống luôn an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình.

Bên cạnh khả năng tiêu diệt virus - vi khuẩn, Spot-less Plus còn sở hữu công nghệ hiệu ứng giọt nước (Anti-stain technology), giúp hạn chế tối đa sự bám dính của bụi bẩn và vết bám cứng đầu lên tường nhà, kể cả các vết bẩn cứng đầu như dầu mỡ, bút sáp màu hay nước ngọt. Chỉ với một thao tác lau nhẹ, các vết bẩn sẽ dễ dàng bị loại bỏ, không làm mất đi độ bóng mờ sang trọng của màng sơn. Hãng cho biết lớp sơn có đặc tính siêu mịn, bề mặt hoàn thiện đẹp mắt, tạo không gian sống sạch sẽ, tinh tế.

Theo đại diện Nippon Paint không gian sống sang trọng không chỉ đến từ nội thất mà còn từ những chi tiết tinh tế như màu sắc và chất lượng bề mặt tường. Xu hướng sơn bóng để tạo cảm giác sang trọng cho ngôi nhà đang được nhiều khách hàng Việt tin dùng. Đáp ứng nhu cầu này, đơn vị ra mắt sản phẩm sơn nội thất Nippon Odour-less bóng sang trọng với lớp màng sơn bóng, mang lại hiệu ứng thẩm mỹ sang trọng, thanh lịch.

Lớp sơn dễ lau chùi nhờ công nghệ EZWash. Sơn gần như không mùi, không chứa các hợp chất bay hơi gây khó chịu. "Ngôi nhà có thể ở ngay sau khi sơn, không cần đợi bay hết mùi", hãng mô tả.

Sơn nội thất cao cấp mang lại hiệu ứng thẩm mỹ cho không gian. Ảnh: Nippon Paint

Phù hợp với khí hậu Việt Nam

Bên cạnh tính năng bảo vệ và làm đẹp, Nippon Paint's Premium còn chú trọng đến yếu tố an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường. Công thức sơn có hàm lượng VOC cực thấp (dưới 40 gram mỗi lít), gần như không mùi, đạt chứng nhận Green Label từ Singapore - một trong những tiêu chuẩn quốc tế uy tín về sản phẩm xanh.

VOC là viết tắt của hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile Organic Compounds). Trong sơn, VOC đóng vai trò là dung môi giúp hòa tan các thành phần khác và tạo độ bám dính. Tuy nhiên, một số VOC có thể gây ra những tác hại cho sức khỏe và môi trường nếu sử dụng quá liều lượng.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, sản phẩm phù hợp với cả gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay những ai nhạy cảm với mùi sơn. Nhờ sử dụng nguyên liệu vô cơ cùng công nghệ Colour Care, sản phẩm có độ bền màu gấp hai lần, hạn chế phai màu và bong tróc theo thời gian.

Nippon Paint được thành lập từ năm 1881 tại Nhật Bản, đến nay tập đoàn đã hiện diện tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ; trở thành thương hiệu sơn Top 1 châu Á Thái Bình Dương, Top 4 toàn cầu. Nippon Paint cung cấp những sản phẩm sơn và chất phủ chất lượng Nhật Bản phục vụ cho ngành kiến trúc, trang trí nhà cửa, công nghiệp ôtô, tàu biển...

Dòng sơn cao cấp của Nippon Paint. Ảnh: Nippon Paint

Đại diện đơn vị cho biết, với hơn 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, hãng phát triển sản phẩm theo hướng phù hợp với từng vùng khí hậu. Bên cạnh đó, hệ thống phân phối rộng khắp cả nước giúp người dùng dễ tiếp cận dòng sơn Nippon Paint's Premium. "Kết hợp giữa chất lượng, công nghệ và hiểu biết thị trường bản địa, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nâng vị thế trong ngành sơn, đồng hành người tiêu dùng trong kiến tạo không gian sống khỏe mạnh và bền vững", đại diện hãng nói.

Hoàng Đan