Công nghệ san lấp biển Cần Giờ đề cao yếu tố bền vững, môi trường

Chọn công nghệ K - DPM để biến bùn nạo vét thành vật liệu, Vingroup hướng đến sự bền vững và bảo vệ môi trường tại Vinhomes Green Paradise, theo ông Trần Thành Trung, Chủ tịch MCIC Vietnam.

Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) ký hợp đồng hợp tác với liên danh nhà thầu do MCIC Vietnam, ứng dụng công nghệ K-DPM cải tạo bùn mềm thành vật liệu tôn tạo cho dự án Vinhomes Green Paradise. Dưới đây là chia sẻ của ông Trần Thành Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc MCIC về hiệu quả và tác động của công nghệ này.

- Điều gì giúp công nghệ ổn định bùn K-DPM được xem là cuộc cách mạng xanh trong thi công các công trình lấn biển?

- Nếu trước đây, việc ổn định bùn chủ yếu dựa vào phương pháp cơ học, hiệu quả thấp và gây tác động môi trường, thì K-DPM sử dụng khí nén để trộn bùn và phụ gia ngay trong ống dẫn, tạo ra khối vật liệu rắn chắc, đồng nhất và bền vững trên công trình.

Điểm đột phá của công nghệ này nằm ở hiệu suất, tính ổn định và khả năng tự động hóa cao, giúp xử lý khối lượng lớn bùn trong thời gian ngắn mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đồng thời, quá trình thi công khép kín giúp giảm thiểu ô nhiễm, hạn chế phát tán bùn ra môi trường nước, và đặc biệt là tái sử dụng bùn nạo vét thay vì phải nhấn chìm ngoài biển.

Ông Trần Thành Trung, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MCIC. Ảnh: MCIC

- Cơ chế "tái sinh bùn thải" có thể hiểu cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Thông thường, bùn nạo vét từ các dự án sẽ bị nhấn chìm ngoài biển, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa tốn kém chi phí đặc biệt là tốn nhiều chi phí cho cát tôn tạo bù vào công trình. Nhưng với công nghệ ổn định bùn K-DPM, bùn nạo vét được xử lý và cải tạo thành vật liệu tôn tạo, vừa an toàn vừa thay thế trực tiếp cho cát san lấp truyền thống.

Toàn bộ quá trình được thực hiện trong hệ thống khép kín, hạn chế phát tán bụi, mùi và khí thải, giảm tới 80% lượng khí thải CO2 so với phương pháp bơm hút cát truyền thống, không tạo mùi hôi hay dòng nước thải ra môi trường nhờ quy trình khép kín, từ bước tiếp nhận bùn đến đóng rắn tại công trình. Đây vừa là bước tiến kỹ thuật, vừa là giải pháp xanh, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững mà thế giới đang theo đuổi.

AOMI đã hoàn thành chuyển giao công nghệ cho MCIC Vietnam từ năm 2022. Ông Trần Thành Trung (thứ 2 từ phải sang) tham gia sự kiện này. Ảnh: MCIC

- Vì sao Vingroup chọn K-DPM dù chi phí cao hơn phương án truyền thống?

- Vingroup đặc biệt quan tâm đến yếu tố môi trường của công nghệ ổn định bùn nạo vét. Trong các buổi làm việc, chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi chứng minh không chỉ hiệu quả kỹ thuật mà còn tác động tích cực của công nghệ với hệ sinh thái Cần Giờ.

Khi thấy rõ công nghệ ổn định bùn mềm K-DPM có thể tạo vật liệu đa tính năng, tăng độ ổn định, chống thấm, trọng lượng nhẹ hơn giúp giảm tổng độ lún, giảm phát thải, bảo tồn rừng ngập mặn và thay thế cát tự nhiên, họ chọn giải pháp này dù chi phí cao hơn đáng kể.

Quyết định này đến từ chính định hướng nhất quán của Vingroup: đặt yếu tố bền vững, an toàn và trách nhiệm môi trường lên hàng đầu, Quyết định của Vingroup cũng cho thấy họ đặt tầm nhìn ESG++ ở tiêu chí cao nhất cho Vinhomes Green Paradise.

- Ngoài yếu tố có lợi cho môi trường, công nghệ K-DPM sẽ xử lý vấn đề sụt lún và nền đất yếu của biển Cần Giờ thế nào, thưa ông?

- Ổn định nền móng là yếu tố cốt lõi của mọi dự án lấn biển. K-DPM tạo ra vật liệu có trọng lượng nhẹ hơn cát 20-25% nhưng cường độ cao hơn, giúp giảm tải trọng lớp tôn tạo lên nền đất yếu và hạn chế lún cố kết. Đặc biệt, lún tức thời do biến dạng nội tại của chính lớp tôn tạo bằng vật liệu ổn định bùn gần như bằng 0, tổng độ lún (tức thời và cố kết) giảm đáng kể so với phương pháp tôn tạo bằng san lấp cát truyền thống. Vật liệu ổn định bùn sau khi đóng rắn tạo nên lớp nền tôn tạo có tính đồng nhất cao về cấu trúc, giảm chênh lún cục bộ, Lún diễn ra đồng thời và có kiểm soát nên hạn chế nứt, biến dạng của kết cấu phía trên.

Công nghệ này không chỉ bền vững về môi trường mà còn ổn định về cấu trúc, giúp công trình vận hành an toàn lâu dài trong điều kiện thủy triều và nước biển dâng. Đặc tính ưu việt của công nghệ ổn định bùn hoà trộn dòng khí nén đã được chứng minh qua các công trình lớn trên thế giới như sân bay Chubu, Haneda (Nhật Bản), Pudong (Trung Quốc), Changi East, vịnh Marina (Singapore), hay cảng New York (Mỹ)...

Thực trạng công trình thi công tại dự án. Ảnh: Vingroup

- Với địa chất đặc thù của khu vực và tiêu chuẩn ESG++ cao của dự án, MCIC làm gì để đảm bảo công nghệ phù hợp với Cần Giờ?

- Cần Giờ có nền đất yếu, tính nén lún cao và môi trường nước mặn - lợ biến thiên. Đây là bài toán thách thức với bất kỳ phương pháp tôn tạo nào. Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise lại đặt ra tiêu chuẩn cao về kỹ thuật và môi trường, do nằm kế bên khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Do đó, khi chuyển giao K-DPM về Việt Nam, MCIC Vietnam đã nội địa hóa một phần thiết bị, quy trình để thích ứng điều kiện địa chất và khí hậu và chi phí trong nước. Hiện, công nghệ đã được Bộ Khoa học & Công nghệ cấp chứng nhận, tạo hành lang pháp lý và kỹ thuật đầy đủ để triển khai ở các dự án cảng biển và đô thị biển quy mô lớn.

Trong thi công, mỗi trạm K-DPM đạt công suất đến 1.000 m3 một giờ, xử lý khối lượng bùn khổng lồ, lên đến hàng chục triệu mét khối mà vẫn duy trì chất lượng đồng nhất. Hệ thống trộn tự động giúp kiểm soát chính xác từng thông số trong thời gian thực, từ tỷ lệ phối trộn đến áp suất và nhiệt độ, nhờ đó vật liệu đầu ra đạt cường độ, độ bền và khả năng chịu tải theo đúng thiết kế, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí khắt khe của chủ đầu tư.

Song Anh