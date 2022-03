Công nghệ sạc 5 phút giúp ôtô điện chạy 160 km

Công ty StoreDot có kế hoạch ra mắt công nghệ pin sạc siêu nhanh vào năm 2024, giúp giải quyết nỗi lo về tầm hoạt động của ôtô điện.

Các tế bào pin ôtô điện sạc siêu nhanh của StoreDot. Ảnh: StoreDot

Theo một thông cáo báo chí trong tháng này, StoreDot đang trong giai đoạn phát triển các công nghệ trạng thái bán rắn đột phá và nhắm mục tiêu sản xuất hàng loạt các tế bào pin sạc nhanh "100in5", cung cấp 100 dặm (160 km) di chuyển trong 5 phút sạc vào năm 2024, sau đó cải thiện khả năng sạc của nó lên 40% vào năm 2028 với pin "100in3" và cuối cùng đạt "100in2" vào năm 2032 bằng cách cải thiện thêm 33%.

Việc chế tạo các tế bào pin sạc siêu nhanh (XFC) này có sự tham gia của các chuyên gia toàn cầu từ Israel, Anh, Mỹ và Trung Quốc. Công nghệ XFC 100in5 của StoreDot hiện đã được một số nhà sản xuất thiết bị ôtô thử nghiệm ban đầu trong thế giới thực.

Giờ đây nó đã được chứng minh là có thể được áp dụng cho bất kỳ định dạng pin nào, bao gồm cả pin túi và pin 4680, những định dạng ngày càng được các nhà sản xuất ôtô toàn cầu ưa chuộng.

Công nghệ XFC của StoreDot bao gồm một cực dương chủ yếu là silicon có khả năng nhận các ion lithium nhanh hơn nhiều so với cực dương bằng than chì, nhờ vào điện trở thấp hơn của silicon, nhưng nó cũng phải kiểm soát xu hướng phồng lên của silicon khi nhận các ion đó, nếu không sẽ tạo ra hư hỏng do lực cơ học bên trong pin.

"Điều tối quan trọng là chúng tôi phải cung cấp cho các nhà sản xuất ôtô toàn cầu một lộ trình rõ ràng, thực tế và không cường điệu để giới thiệu công nghệ pin sạc siêu nhanh. Sau khi phát triển mạnh mẽ các công nghệ hóa học chiếm ưu thế về silicon của StoreDot, chúng tôi sẽ sẵn sàng sản xuất hàng loạt vào năm 2024, cung cấp một sản phẩm giúp vượt qua rào cản lớn trong việc áp dụng rộng rãi xe điện: đó là thời gian sạc và sự lo lắng về phạm vi hoạt động", Giám đốc điều hành StoreDot Doron Myersdorf nói trong thông cáo.

Năm ngoái, StoreDot đã trở thành công ty đầu tiên trên thế giới ra mắt pin sạc nhanh 4680 hình trụ, với khả năng sạc đầy điện chỉ trong 10 phút. Công ty đã được cấp 12 bằng sáng chế, trong đó có những công nghệ cung cấp cho pin EV dung lượng cố định trong suốt tuổi thọ của nó, cũng như khả năng tái tạo trong đang khi đang sử dụng.

"Lộ trình công nghệ chiến lược của chúng tôi kéo dài sau năm 2024, nơi mỗi cột mốc thể hiện một sự cải thiện hiệu suất ấn tượng - tác động lớn đến trải nghiệm của người lái xe. Chúng tôi cũng đang phát triển loại pin trạng thái bán rắn của mình nhằm mục đích sản xuất trên quy mô lớn vào năm 2028, điều này sẽ chứng minh trải nghiệm sạc tốt hơn cho người lái xe điện về số dặm đi được trên mỗi phút sạc", Myersdorf nói thêm.

Đoàn Dương (Theo Interesting Engineering)