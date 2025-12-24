Công nghệ nhiếp ảnh trên Galaxy S25 FE tăng trải nghiệm mùa lễ hội

Galaxy S25 FE trang bị camera 50 megapixel, công nghệ chống rung OIS và trợ lý AI Gemini Live, giúp màu ảnh rực rỡ, sắc nét, hỗ trợ người dùng lưu giữ khoảnh khắc lễ hội.

Theo đại diện hãng, tháng 12 không khí lễ hội xuất hiện khắp phố phường. Điển hình các điểm tham quan nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định đến những xóm đạo đều rực rỡ ánh đèn và cây thông Noel. Những khu vực này thu hút giới trẻ đến check-in, chụp ảnh bởi hệ thống đèn trang trí được ví "điện ảnh như phim".

Trong bối cảnh đó, Galaxy S25 FE được Samsung giới thiệu như công cụ giúp người dùng ghi lại không khí mùa lễ hội. Galaxy S25 FE được thiết kế để ghi lại hình ảnh và video trong điều kiện thiếu sáng, đông người hoặc khung cảnh nhiều màu sắc. Camera chính 50 megapixel kết hợp chống rung quang học OIS giúp ảnh ban đêm sáng rõ, chi tiết và màu sắc trung thực. Chế độ Chụp đêm giảm nhiễu, hạn chế nhòe khi di chuyển hoặc thiếu sáng. Khi chụp mặt tiền trung tâm thương mại hay các khu phố đông người, ảnh vẫn giữ độ sắc nét và màu sắc trung thực.

Ảnh chụp Nhà thờ Đức bà được phủ đèn chào đón Giáng sinh. Ảnh: Samsung

Camera selfie 12 megapixel được nâng cấp, hỗ trợ chụp nhóm hoặc selfie trong đêm Giáng Sinh và countdown năm mới, giảm nhiễu, giữ chi tiết rõ nét. Khả năng quay đêm giúp thiết bị tái hiện ánh sáng sân khấu, pháo hoa và không gian lễ hội sinh động, chi tiết, phù hợp với các sự kiện âm nhạc hoặc phố đi bộ đông đúc. Thiết bị còn có bộ công cụ hậu kỳ tích hợp gồm Object Eraser giúp loại bỏ vật thể thừa. Tính năng này giúp người dùng hoàn thiện ảnh nhanh mà không cần phần mềm bên ngoài.

Pin dung lượng lớn cho phép máy hoạt động cả ngày. Công nghệ sạc siêu tốc 45W nạp hơn 50% pin chỉ sau thời gian ngắn nghỉ tại quán cà phê, đáp ứng nhu cầu ghi hình liên tục. Thiết bị vận hành ổn định trong điều kiện lạnh, phù hợp với các hoạt động ngoài trời mùa lễ hội.

Galaxy S25 FE tích hợp Gemini Live, hỗ trợ tra cứu và tương tác trực quan bằng giọng nói hoặc camera. Gemini Live có thể phân tích hình ảnh và đưa ra gợi ý, ví dụ khi chọn trang phục cho chuyến du xuân, người dùng chỉ cần hướng camera vào hai lựa chọn, AI sẽ phân tích và trả lời phù hợp.

Tra cứu thông tin nhanh bằng Gemini Live là những tính năng người dùng Samsung thường sử dụng nhất. Ảnh: Samsung

Trong các hoạt động như đi chùa, chợ hoa hay ghi lại pháo hoa đêm giao thừa, Galaxy S25 FE duy trì khả năng quay chụp thiếu sáng tốt, bắt trọn chi tiết mà điện thoại thông thường khó thực hiện. Khung cảnh đông đúc, ánh sáng phức tạp hay những khoảnh khắc pháo hoa đều được tái hiện sắc nét.

Chụp đêm một khu phố nhộn nhịp đông đúc ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Samsung

Máy cũng phù hợp với các chuyến đi nước ngoài mùa lễ hội. Hình ảnh chụp tại Nhật Bản cho thấy khả năng giữ chi tiết và màu sắc ngay cả khi ánh sáng môi trường thấp. Chế độ quay đêm giảm nhiễu giúp video rõ nét, không bị hạt khi ánh sáng thay đổi.

Một bức ảnh chụp bởi Galaxy S25 FE vào mùa lễ hội đông đúc ở Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: Samsung

Theo Samsung, với hệ thống camera mạnh, pin bền, AI thông minh và các công cụ hậu kỳ tích hợp, Galaxy S25 FE đáp ứng nhu cầu người dùng muốn ghi lại trọn vẹn không khí mùa lễ hội và khởi đầu năm mới với hình ảnh chất lượng cao. Thiết bị cho phép lưu giữ các khoảnh khắc hiếm có, từ phố đêm, trung tâm thương mại rực rỡ, đến các sự kiện truyền thống như Tết Nguyên đán hay lễ hội giao thừa.

Thái Anh