Công nghệ nanoe X thế hệ 3 trên điều hòa Panasonic

Panasonic công bố nghiên cứu mới về công nghệ nanoe X thế hệ 3, ức chế 90% độc tố nấm mốc trong 5 phút cho các dòng sản phẩm điều hòa.

Sự kiện công bố kết quả nghiên cứu mới về khả năng ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe X thế hệ 3 diễn ra ngày 6/2.

Trước đó, Panasonic tiến hành khảo sát tại 18 hộ gia đình ở Hà Nội và TP HCM (2025). Theo thử nghiệm do Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện, không khí trong nhà có sự hiện diện của nấm mốc, gây hại cho sức khỏe con người và vật nuôi. Các độc tố này thường tồn tại lâu trong môi trường, khó bị loại bỏ bằng các dung dịch khử trùng hoặc nhiệt độ cao.

Trong buồng thử nghiệm 45 lít, công nghệ nanoe X thế hệ 3 có thể vô hiệu hóa tới 90% các độc tố từ nấm mốc như Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin chỉ sau 5 phút.

Một thí nghiệm khác cũng cho thấy trong môi trường mô phỏng không gian sống thực tế (21m3), điều hòa treo tường được trang bị công nghệ nanoe X thế hệ 3 tiếp tục cho thấy hiệu quả ức chế Aflatoxin B1 tới 94,3% trong 2 ngày.

Kết quả được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm có kiểm soát, không nhằm chứng minh hiệu quả điều trị bệnh hay tác động trong không gian sinh hoạt thực tế, song cho thấy tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong cải thiện chất lượng không khí.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng, đại diện nhóm nghiên cứu, nhận định điểm đột phá của nanoe X thế hệ 3 là khả năng can thiệp trực tiếp vào độc tố từ nấm mốc. Kết quả mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng mới trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước các tác nhân ô nhiễm không khí khó xử lý.

Ông Nigel Asai, đại diện HACCP International chia sẻ về tầm quan trọng của giải pháp không khí trong an toàn thực phẩm Ảnh: Panasonic

Công nghệ nanoe X thế hệ 3 hiện được tích hợp trên các dòng điều hòa thương mại của Panasonic như điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió. Các sản phẩm này đã vượt qua 10 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để đạt chứng nhận quốc tế HACCP International - hệ thống đánh giá uy tín toàn cầu về quản lý an toàn thực phẩm.

Trước đó, Panasonic cũng đạt chứng nhận HACCP International cho thiết bị xử lý không khí ziaino nhờ khả năng giảm tải vi sinh vật trong không khí. Thiết bị xử lý không khí ziaino và điều hòa tích hợp nanoe X thế hệ 3 phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B như nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng...

Các chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ về công nghệ nanoe X thế hệ 3. Ảnh: Panasonic

Kết quả này thể hiện năng lực phát triển công nghệ của Panasonic, đồng thời mở rộng khái niệm an toàn thực phẩm - không chỉ giới hạn trong quy trình chế biến mà còn ở việc đảm bảo chất lượng không khí tại các cơ sở F&B.

Trong khuôn khổ công bố, Panasonic cũng giới thiệu giải pháp toàn diện cho không gian F&B cao cấp, gồm điều hòa cục bộ thương mại, hệ thống điều hòa trung tâm, thiết bị xử lý không khí, quạt thông gió thu hồi nhiệt (ERV), hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS) và giải pháp chiếu sáng chuyên dụng.

Gian hàng trưng bày của Panasonic tại sự kiện công bố nghiên cứu. Ảnh: Panasonic

Theo đại diện thương hiệu, việc không ngừng nâng cấp các công nghệ như nanoe X hay ziaino nằm trong chiến lược dài hạn của Panasonic nhằm nâng chuẩn khí sạch, cải thiện chất lượng sống và hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững.

Thái Anh