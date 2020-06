Công nghệ nanoe giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Đứng trước thực trạng ô nhiễm hiện nay, rất nhiều cải tiến công nghệ đã được ứng dụng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Cụ thể, trong ngành công nghiệp năng lượng, công nghệ nhiên liệu sinh học sử dụng các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (ethanol) pha vào xăng dầu giúp giảm thiểu việc tạo các loại khí thải có trong nhiên liệu truyền thống như CO, SO2, hạt bụi và CO2.

Ethanol là thành phần trong xăng giải quyết các vấn đề chất lượng không khí, biến đổi khí hậu thông qua giảm khí thải nhà kính. Đồng thời, ngành sản xuất ô tô với công nghệ lái xe tự động cũng được đưa vào ứng dụng. Theo đó, họ sử dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu định vị vệ tinh để thiết kế tuyến đường phù hợp, tránh ùn tắc giao thông đồng thời tối ưu hóa chế độ ngắt nghỉ tự động của xe hơi để giảm lượng khí thải ra môi trường.

Đại diện Panasonic cho biết, trong ngành điện tử tiêu dùng, các chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống đang được triển khai, thu được nhiều tín hiệu tích cực. Tiêu biểu là công nghệ lọc khí nanoe từ Panasonic, với nguyên lý về phóng điện đa cực, tập trung phóng điện từ 4 điện cực hình kim, giải phóng các gốc hydroxit (OH) tự do. Các gốc OH này giúp hấp thụ hydro từ những yếu tố gây ô nhiễm, biến thành nước, ức chế hoạt động của virus, vi khuẩn, nấm mốc, chất gây dị ứng, phân tử gây mùi...

Panasonic là thương hiệu điều hòa được tin dùng với nhiều tính năng ưu việt.

Công nghệ nanoe được tích hợp trong nhiều sản phẩm của Panasonic. Điều hòa không khí, máy lọc không khí có nanoe hoạt động song song để làm sạch không khí tại nhà, văn phòng bằng cách loại bỏ chất ô nhiễm, ức chế vi khuẩn, vi rus và các chất gây dị ứng.

Công nghệ nanoe đang áp dụng rộng rãi trên thế giới, trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như đường sắt, ô tô, khách sạn, bệnh viện để mang tới sự thoải mái trong không gian sống trong lành, khỏe mạnh.

Vừa qua, sự chủ quan của nhiều quốc gia khi coi Covid-19 đơn giản như cúm mùa hay các bệnh dịch thông thường khác đã gây ra đại dịch chưa từng có trong lịch sử nhân loại, hiện nhiều nơi vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, đây không phải căn bệnh duy nhất con người có thể mắc phải thông qua việc hít thở.