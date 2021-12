Công nghệ mới trên tủ lạnh Hitachi 4 cửa

Tủ lạnh Hitachi 4 cửa R-WB640VGV0 dung tích 569 lít có ngăn chân không, làm đá tự động, chuyển đổi đa năng... được chị em nội trợ ưa chuộng.

Hitachi là thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng về các dòng sản phẩm gia dụng, đặc biệt là tủ lạnh. Trong đó, mẫu tủ lạnh 4 cửa ngăn đông dưới R-WB640VGV0 có nhiều tính năng hỗ trợ người dùng trong cuộc sống hiện đại.

Dung tích lớn với thiết kế sang trọng

Nếu gia đình đông thành viên hoặc bận rộn, thường tích trữ thực phẩm dùng dần thì dòng tủ lạnh dung tích lớn 569 lít của Hitachi sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết bị có ngăn làm mát được bố trí ở trên cùng hỗ trợ khi cần sử dụng thường xuyên và quan sát tiện lợi. Ngay cả khi lưu trữ nhiều thực phẩm, bạn vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ngay trong tầm mắt, dễ dàng lấy đồ vào ra.

Từng đường nét, góc cạnh đến các chi tiết được thiết kế phẳng và tối giản. Nhờ vậy tủ có vẻ ngoài tinh tế, sang trọng, hòa hợp với không gian bếp hiện đại.

Thiết kế phù hợp nhiều phong cách nội thất. Ảnh: Hitachi

Ngăn chân không bảo quản thực phẩm tươi mới

Để giữ thực phẩm luôn tươi mới, một số người thường sơ chế kỹ và cho vào các hộp chuyên dụng rồi cất vào tủ lạnh. Cầu kỳ hơn, nhiều người còn dùng các biện pháp hút không khí từ túi thực phẩm, ngăn chặn quá trình oxy hóa, bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn so với các phương pháp lưu trữ thông thường. Tuy nhiên, những cách này mất khá nhiều thời gian.

Nắm bắt nhu cầu này, Hitachi thiết kế ngăn chân không độc đáo tạo ra công nghệ bảo quản thực phẩm tiên tiến nhờ tích hợp máy bơm hút chân không chuyên dụng. Bộ phận này giúp tách không khí, giảm oxy, duy trì môi trường áp suất lý tưởng ở khoảng 0,8 atm, hạn chế sự oxy hóa gây hao hụt dinh dưỡng.

Cấu trúc ngăn chân không hoàn toàn kín khí, ngăn ngừa tình trạng mất nước, bảo quản tốt hơn mùi vị lẫn màu sắc của thịt, cá mà không làm đông cứng thực phẩm. Người dùng có hai vùng nhiệt độ tùy chọn là âm một độ C và một độ C.

Ngăn chân không của tủ lạnh giúp thực thẩm tươi ngon. Ảnh: Hitachi

Thêm không gian với ngăn chuyển đổi đa năng

Để thêm không gian lưu trữ cho người dùng, ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone được Hitachi thiết kế đặc biệt cho dòng tủ R-WB640VGV0. Nhờ đó, bạn có thể tùy chỉnh nhiệt độ để chuyển thành ngăn đông lạnh (âm 18 độ C hoặc âm 20 độ C) nhằm lưu trữ lâu ngày; ngăn đông mềm (âm 3 độ C) để trữ thịt, cá tươi ngon sẵn sàng để chế biến ngay mà không cần rã đông hay ngăn lạnh (một độ C), ngăn mát (3 độ C). Nhờ những tiện ích này, chị em nội trợ có thể tiết kiệm thời gian chế biến và linh hoạt khi lưu trữ.

Ngăn chuyển đổi đa năng Selectable Zone. Ảnh: Hitachi

Tiết kiệm điện

Ứng dụng tấm cách nhiệt chân không - một tấm mỏng với lớp chân không bằng sợi thủy tinh rất mịn, Hitachi giúp thiết bị tăng hiệu suất cách nhiệt, tối ưu hóa không gian lưu trữ và tăng thời gian trữ lạnh của ngăn đông lên đến 15 giờ khi có sự cố mất điện.

Tủ lạnh có công nghệ làm lạnh thế hệ mới, kết hợp giữa máy nén Inverter hiệu suất cao và hệ thống quạt kép giúp làm lạnh từng ngăn độc lập nhanh chóng, tiết kiệm điện tốt hơn.

Bộ cảm biến nhiệt Eco trang bị cho từng ngăn sẽ giúp nhận biết sự thay đổi nhiệt độ, từ đó điều chỉnh độ lạnh sao cho phù hợp, luôn duy trì nhiệt độ lý tưởng.

Tiện ích hiện đại

Bảng điều khiển cảm ứng trên mặt kính phẳng cho phép thay đổi cài đặt dễ dàng. Nội thất tủ rộng có tầm nhìn thoáng, hệ thống khay kệ tiện dụng nên người dùng nhìn thấy mọi thứ và lấy thực phẩm dễ hơn.

Tủ có khả năng làm đá tự động và liên tục mà không cần kết nối với nguồn nước. Bộ lọc Triple Power 3 lớp giúp loại bỏ hiệu quả các phần tử mùi khó chịu và kháng khuẩn, giữ tủ lạnh luôn sạch sẽ, không lẫn mùi giữa các loại thực phẩm.

Thực phẩm tươi mới, không lo lẫn mùi. Ảnh: Hitachi

Minh Huy