Công nghệ mới cảnh báo trẻ em bị bỏ quên trong xe

MỹCảm ứng của Tesla có thể nhìn thấu các vật liệu mềm, phát hiện được các chuyển động hiển vi, phân biệt được trẻ em giữa các đồ vật khác.

Mỗi mùa hè, trẻ em và thú cưng đôi khi không may bị bỏ quên trên xe dẫn tới kết cục bi thảm. Để ngăn chặn tình trạng này, Liên minh các nhà sản xuất ôtô và Hiệp hội Ôtô toàn cầu đã cam kết phát triển công nghệ cảnh báo ở hàng ghế sau trên hầu như tất cả các mẫu ôtô và xe tải sản xuất năm 2025.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống nhắc nhở có trẻ em ở hàng ghế sau tương đối thô sơ. Tesla không làm kiểu đơn giản đó, hãng này đã yêu cầu Uỷ ban Truyền thông Liên bang phê duyệt "thiết bị cảm ứng chuyển động tương tác tầm gần", không chỉ phát hiện có trẻ em và động vật ở hàng ghế sau mà còn cả những kẻ xâm nhập trái phép.

Trẻ em sẽ nguy hiểm tính mạng khi bị bỏ quên trong xe. Ảnh: Gulf News

Theo Reuters, Tesla muốn sử dụng hệ thống radar bước sóng milimet, bao gồm bốn máy phát và ba máy nhận nhằm "hoạt động ở mức năng lượng cao hơn quy định hiện hành".

Hệ thống này hứa hẹn sẽ tốt hơn hệ thống cảnh báo ở hàng ghế sau truyền thống, bởi Tesla cho biết cảm biến của hãng có thể "nhìn thấu" các vật liệu mềm, chẳng hạn như khi có một cái chăn phủ lên đứa bé. Hãng này cũng cho biết cảm biến có thể phát hiện "các chuyển động hiển vi như kiểu thở và nhịp tim", đồng thời cũng có khả năng phân biệt giữa một đứa trẻ với một đồ vật đặt trên ghế. Tesla cũng cho biết hệ thống có thể giảm thiểu các cảnh báo sai và phát hiện được các vật có thể bị lỡ bởi hệ thống camera trên xe.

Cảm biến này cũng có thể có các lợi ích khác và Tesla lưu ý chúng có thể được dùng để "ước lượng kích thước cơ thể nhằm tối ưu hoá việc bung túi khí khi tai nạn xảy ra". Chúng cũng có thể được dùng như cảm biến xâm nhập, phát hiện người lạ chui vào xe qua cửa sổ.

Chưa có thông báo khi nào hệ thống này sẽ ra mắt trên các mẫu xe tương lai, nhưng Uỷ ban Truyền thông Liên bang đang trưng cầu ý kiến công chúng từ nay tới 21/9.

Theo Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ, 19 trẻ em đã tử vong do sốc nhiệt trong năm nay sau khi bị bỏ quên hoặc mắc kẹt trong xe. Đây là con số tương đối thấp hơn so với 52 ca tử vong năm 2019 và 53 ca năm 2018.

Mai Huyền