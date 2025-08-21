Công nghệ lượng tử giúp phi công bay an toàn hơn

Một số công ty trên thế giới đang thử nghiệm nguyên mẫu của hàng loạt kỹ thuật không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh mà dựa trên cảm biến lượng tử do độ chính xác cao.

Cảm biến từ kế lượng tử AQNav của SandboxAQ. Ảnh: Đại học Chicago

Công ty khởi nghiệp máy tính lượng tử Infleqtion gần đây hoàn thành thử nghiệm bay thương mại sử dụng định vị lượng tử dựa trên quán tính tại Anh và lên kế hoạch tiến hành thử nghiệm tại Mỹ. Công nghệ định vị lượng tử giúp khắc phục hiện tượng gây nhiễu và nạn giả mạo tín hiệu GPS khiến máy bay bay cao/thấp hơn thực tế hoặc cách xa địa điểm cần đến.

Trước đó công nghệ này được Boeing ứng dụng trong chuyến bay đầu tiên trên thế giới vào năm 2024. Chuyến bay này sử dụng nhiều hệ thống định vị lượng tử, thử nghiệm khả năng của cảm biến để điều hướng qua miền trung nước Mỹ trong 4 giờ mà không cần GPS.

Thử nghiệm của Boeing kết hợp hai công nghệ khác nhau: hệ thống định vị dựa trên từ trường gọi là AQNav từ công ty phần mềm máy tính SandboxAQ và hệ thống định vị quán tính từ công ty công nghệ cảm biến lượng tử AOSense. Đây là những kỹ thuật định vị trong công nghệ lượng tử. Theo Jay Lowell, chuyên gia kỹ thuật cao cấp tại Boeing, điều quan trọng là xem xét có thể sử dụng kết hợp các công nghệ khác nhau hay không.

Định vị quán tính phụ thuộc vào gia tốc kế và con quay hồi chuyển, lần lượt đo gia tốc và vòng quay, để tính toán chuyển động. Cảm biến quán tính theo dõi một vật thể di chuyển từ điểm xuất phát bằng cách ghi lại thay đổi ở tốc độ và hướng của nó. Cảm biến quán tính lượng tử có thể phát hiện thay đổi trong chuyển động đến cấp độ femtometer, nhỏ hơn chiều rộng của một nguyên tử. khiến chúng cực kỳ chính xác. Cảm biến quán tính có ứng dụng trong công nghệ không gian, vì chúng không cần bản đồ hoặc điểm cố định để định vị.

Trong khi đó, AQNav là hệ thống dẫn đường địa từ sử dụng thuật toán AI độc quyền, cảm biến lượng tử mạnh và từ trường của vỏ Trái Đất. AQNav cung cấp giải pháp dẫn đường theo thời gian thực không bị nhiễu, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, không phụ thuộc vào địa hình trong tình huống tín hiệu GPS không khả dụng hoặc bị giả mạo.

AQNav dựa vào từ kế lượng tử cực nhạy để thu thập dữ liệu từ từ trường vỏ Trái Đất, nơi có các mô hình địa từ độc đáo. AQNav sử dụng thuật toán AI để so sánh dữ liệu này với bản đồ từ đã biết, giúp hệ thống xác định vị trí nhanh chóng và chính xác. Do độ nhạy cao của cảm biến lượng tử, các thuật toán AI được áp dụng để cải thiện tỷ lệ nhiễu do nguyên nhân cơ học, điện tử hoặc bất kỳ tác động nào khác.

An Khang (Theo Phys.org)