Công nghệ lỗi thời làm giảm sức cạnh tranh logistics

Hệ thống cũ đang âm thầm kéo lùi hiệu quả, tăng rủi ro và làm doanh nghiệp logistics mất lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh biến động.

Mạng lưới vận tải và logistics vốn luôn chịu áp lực lớn, nay càng nặng nề trước biến động địa chính trị, chi phí nhiên liệu tăng, hạn chế về năng lực và nguy cơ tấn công mạng. Năng lực vận hành linh hoạt vì thế không còn là lựa chọn.

Với các lãnh đạo tài chính, công nghệ và vận hành, việc trì hoãn các dự án chuyển đổi lớn có thể tạo cảm giác an toàn tạm thời. Tuy nhiên, trong ngành có biên lợi nhuận mỏng và cạnh tranh gay gắt như logistics, chậm hiện đại hóa lại là rủi ro lớn hơn. Bài toán ngân sách cho chiến lược tương lai hóa hoạt động đang trở thành thách thức trọng yếu.

Nhiều doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) lỗi thời, phần mềm quản lý vận tải cũ kỹ và bảng tính thủ công. Những nền tảng này có vẻ "vẫn chạy được" nhưng đằng sau sự quen thuộc ấy là hàng loạt điểm nghẽn và sai sót. Trong khi đó, các nhà vận hành hàng đầu đã ứng dụng ERP và nền tảng logistics tích hợp AI, tự động hóa quyết định về tồn kho, lịch trình và điều phối theo thời gian thực. Doanh nghiệp còn dùng quy trình thủ công đang tụt lại khi đối thủ vận hành nhanh hơn, tinh gọn và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống bị chia cắt tạo ra dữ liệu phân mảnh và báo cáo thiếu nhất quán, làm chậm khả năng phản ứng. Các nền tảng cũ cũng thiếu công cụ giám sát và phát hiện bất thường dựa trên AI, khiến doanh nghiệp dễ tổn thương trước tấn công mạng và sự cố hệ thống. Trong khi đó, nhiều đối thủ đã triển khai các nền tảng có khả năng dự báo và tự phục hồi.

AI giúp các doanh nghiệp logistics vận hành trơn tru, tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận. Ảnh: DHL

Trong ngành mà một trễ nải có thể gây hiệu ứng dây chuyền, lãnh đạo cần dữ liệu tức thời. Công cụ cũ khiến việc tổng hợp mất thời gian, trong khi doanh nghiệp tiên phong đã dùng AI để dự báo, mô phỏng kịch bản và dự đoán nhu cầu ngay lập tức. Thiếu AI trong báo cáo đồng nghĩa với việc vận hành trong bóng tối.

Bài toán kiểm soát và tuân thủ

Yêu cầu pháp lý ngày càng phức tạp, từ báo cáo khí thải đến thủ tục hải quan. Việc xử lý thủ công làm tăng nguy cơ sai sót và giảm độ tin cậy với đối tác. Ngược lại, hệ thống tuân thủ hiện đại dùng AI để quét tài liệu, phát hiện bất thường và tự động lập hồ sơ kiểm toán, giúp doanh nghiệp trở thành đối tác đáng tin cậy hơn.

Lộ trình chuyển đổi theo từng giai đoạn

Quan niệm cho rằng chuyển đổi số đồng nghĩa với chi phí lớn và gián đoạn mạnh đã lỗi thời. Các nền tảng ERP và logistics trên đám mây như Microsoft Dynamics 365 cho phép hiện đại hóa theo từng bước. Đây cũng là nền tảng AI-native, tức mỗi nâng cấp đều bổ sung khả năng dự báo và lập kế hoạch thông minh. AI giờ không còn là tùy chọn, mà là tiêu chuẩn vận hành mới.

Tối ưu tuyến đường và tăng khả năng quan sát

Nền tảng số phân tích dữ liệu giao thông, tiêu thụ nhiên liệu và lịch giao hàng để gợi ý tuyến đường tối ưu. Những doanh nghiệp tiên phong đã dùng công cụ AI điều chỉnh theo thời gian thực khi có tắc đường, biến động giá nhiên liệu hay thay đổi đột xuất. Theo dõi hành trình thời gian thực tích hợp AI không chỉ cung cấp ETA mà còn dự đoán trước nguy cơ trễ hạn.

Bảo trì dự đoán cho đội xe

Hệ thống kết nối giúp theo dõi dữ liệu vận hành xe liên tục, phát hiện lỗi trước khi xảy ra sự cố. Điều này chỉ khả thi trên quy mô lớn với AI, nhờ khả năng phân tích hàng nghìn dữ liệu cảm biến để nhận diện rủi ro sớm. Thiếu AI, doanh nghiệp sẽ đối mặt với tỷ lệ hỏng hóc cao hơn, ngừng hoạt động dài hơn và vòng đời tài sản ngắn hơn.

Tuân thủ và phát triển bền vững

Các doanh nghiệp hàng đầu đã sử dụng nền tảng tuân thủ tích hợp AI để tự động hóa thông quan, báo cáo khí thải chính xác và đơn giản hóa quy trình kiểm toán. Trong lĩnh vực bền vững, AI là công cụ then chốt để mô hình hóa chiến lược giảm phát thải. Không tích hợp AI đồng nghĩa với nguy cơ mất uy tín và đánh mất hợp đồng.

Trước bài toán duy trì chi phí thấp nhưng phải tăng sức chống chịu, việc đứng yên không an toàn. Hệ thống cũ không chỉ giảm lợi nhuận mà còn khiến doanh nghiệp thiếu các năng lực AI vốn đã là chuẩn mực mới của ngành. Những doanh nghiệp hành động sớm với chiến lược chuyển đổi theo từng giai đoạn, có hỗ trợ từ AI, sẽ vượt qua biến động hiện tại và xây dựng nền tảng vận hành linh hoạt hơn cho tương lai.

Gia Hân (Theo TLI)