Công nghệ lọc nước thông minh trên máy Sunhouse

Máy lọc RO nóng lạnh SHA76214CK-S vừa ra mắt đầu năm nay có ba chế độ nhiệt, 9 lõi lọc, tạo nước hydrogen tốt cho sức khỏe.

Thiết bị đạt công suất lọc 10-12 lít nước mỗi giờ. Bình chứa dung tích 10,35 lít với 0,85 lít nước nóng (90 độ C), 1,5 lít nước lạnh (6 độ C) và 8 lít nước thường (25 độ C). Người dùng có thể sử dụng ngay tùy theo nhu cầu pha chế, nấu nướng mà không cần làm lạnh hay đun sôi.

Quan trọng nhất trong máy lọc nước là hệ thống lõi lọc. Trên dòng SHA76214CK-S, nhà sản xuất sử dụng hệ thống 9 lõi với màng lọc R.O 50 GPD nhập khẩu Hàn Quốc. Phiên bản 2022 cập nhật bộ lõi lọc nguyên khối (lõi 1, 2, 3) thay cho lõi lọc tháo lắp thông thường. Lõi nguyên khối giúp tăng tỷ lệ nước qua bộ lọc (giảm nước thải), dễ dàng thay thế khi đến thời hạn (không phải tháo lõi và vỏ tách rời mà thay nguyên khối).

Máy lọc nước với thiết kế nhỏ gọn, lõi lọc thông minh. Ảnh: Sunhouse

Cụ thể về chức năng, lõi 1, 2, 3, 4 loại bỏ cặn bẩn, hấp thụ một phần kim loại nặng, chất gây mùi, ion kim loại nặng, vi khuẩn... Lõi số 5 cân bằng pH; lõi 6, 7, 8 bổ sung vi lượng, tăng chỉ số pH để tạo nước kiềm, bổ sung khí Hydrogen hòa tan trong nước... Lõi số 9 là nano bạc nhằm diệt khuẩn, khử mùi, chống tái nhiễm khuẩn.

Cải tiến về mặt cấu trúc sản phẩm cũng giúp tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí. Cùng với đó, màng lọc R.O 50 GPD giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn, virus, các chất cặn bẩn cho nước đầu ra tinh khiết hơn. Nước đầu ra có thể uống trực tiếp tại vòi, đạt chuẩn nước đóng chai nhờ công nghệ lọc R.O tiên tiến, thẩm thấu ngược và khả năng lọc tới 0,0001 micron của bộ lõi lọc thô, lọc chức năng 7-10 cấp kể trên.

Bên cạnh công nghệ lọc R.O, máy còn trang bị công nghệ làm lạnh nhanh Block 360 độ. Đây là một trong những cải tiến nổi bật ở máy lọc nước Sunhouse thế hệ mới. So với công nghệ làm lạnh bằng chip ở các dòng máy thường, tính năng cho nước lạnh sâu tới 6 độ C, tương đương nhiệt độ nước trong ngăn mát tủ lạnh từ 4-6 tiếng. Block còn giúp nâng cao tuổi thọ máy, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Hướng tới mục tiêu tối ưu công năng và tiện ích cho người tiêu dùng, mỗi dòng máy Sunhouse đều trang bị nhiều tính năng tự động như: ngừng hoạt động khi áp lực nước đầu vào quá thấp; tự động ngắt nước khi đầy bình; tự động xả nước thải...

Bảng điều khiển cảm ứng hỗ trợ nhiều tính năng mở rộng. Màn hình điều khiển điện tử còn hiển thị cụ thể thông số lõi lọc, cảnh báo thay lõi tự động. Nhờ vậy người dùng có thể chủ động theo dõi và thay lõi kịp thời, đảm bảo độ sạch của nước trong thời gian dài. Thiết bị có thêm khóa an toàn nằm cạnh chế độ nước nóng, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ, tránh nguy cơ gây bỏng.

Phiên bản mới có thiết kế gọn gàng, tiết kiệm diện tích lắp đặt, dễ bố trí ở nhiều không gian. Vỏ máy là mặt kính cường lực tràn viền in 3D phủ nhũ, thép sơn dày 0,5 mm dễ vệ sinh, đảm bảo độ mới cho sản phẩm suốt thời gian dài.

Bảng điều khiển cảm ứng dễ thao tác. Ảnh: Sunhouse

Đại diện Sunhouse cho biết, sản phẩm mang những công nghệ tiên tiến nhất của thương hiệu Việt Nam. Tập đoàn hiện có hai nhà máy tại Hà Nội và Long An, cung ứng khoảng 400.000 thành phẩm mỗi năm. Cùng với đó là hệ sinh thái sản xuất phụ kiện giúp đơn vị tự chủ công nghệ, hướng tới mục tiêu "bình dân hóa" sản phẩm.

Sunhouse hiện cung cấp linh phụ kiện, các loại máy lọc nước RO, máy lọc nước tích hợp nóng lạnh, máy không vỏ và bán công nghiệp... hoàn thiện từ khâu sản xuất đến đóng gói. Bên cạnh hai nhà máy R.O, đơn vị còn có hệ sinh thái sản xuất giúp chủ động trong ngành gia dụng. Nổi bật như Narae Sunhouse System sản xuất mạch điều khiển điện tử cho máy lọc nước, điều hòa không khí, nồi chiên không dầu, nồi cơm điện tử... Nhà máy nhựa Aluba do Sunhouse góp phần tạo ra linh kiện nhựa, quan trọng nhất là bộ lõi lọc. Cùng với đó là hệ thống nhà máy cơ khí, dây chuyền phun sơn tĩnh điện...

Hãng chủ động hầu hết trong dây chuyền sản xuất. Ảnh: Sunhouse

Mọi sản phẩm của hãng đều dựa trên nhu cầu cốt yếu của phần đông khách hàng: nguồn nước sạch tinh khiết. Tập đoàn chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, tối giản công năng để tối ưu chất lượng, giá thành hợp lý.

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunhouse cho biết thương hiệu luôn nằm trong top đầu danh sách được người dùng yêu thích. Sunhouse hiện chiếm 20% thị phần, cạnh tranh với hơn 400 thương hiệu trong và ngoài nước.

"Chúng tôi kỳ vọng không chỉ cung cấp đủ nhu cầu cho thị trường Việt Nam mà còn tiếp cận với những khu vực xuất khẩu lân cận như Myanmar, Malaysia...", ông Phú nói.

Máy lọc nước R.O nóng lạnh Sunhouse Slimbio SHA76214CK-S vừa nhận nhiều bình chọn nhất trong "Sản phẩm tôi yêu" số thứ 3, chương trình khởi động của Tech Awards 2022. Tuần bình chọn chủ đề "Máy lọc nước tinh khiết được yêu thích nhất" diễn ra vào ngày 15-25/8; kết quả do người dùng bình chọn.

Minh Tú