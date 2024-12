Công nghệ làm sạch tích hợp AI trên máy hút bụi Samsung

Samsung Bespoke Jet Bot - robot hút lau giặt sấy kết hợp công nghệ làm sạch hiện đại, tự động hóa bằng AI, mang đến trải nghiệm dọn dẹp "rảnh tay".

Samsung Bespoke Jet Bot là robot hút bụi lau nhà tích hợp công nghệ AI, làm sạch hoàn toàn tự động cho không gian sống. Sản phẩm kết hợp các tính năng hút bụi, lau sàn, giặt và sấy miếng lau, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc dọn dẹp nhà cửa.

Máy hút bụi Samsung Bespoke Jet Bot tích hợp AI vừa hút vừa lau tự động. Ảnh: Samsung

Theo ông Moohyung Lee - Phó giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận R&D, Ngành hàng thiết bị gia dụng Samsung Electronics, hãng không tập trung vào những thay đổi nhỏ mà tham vọng tạo ra sản phẩm khác biệt, giải quyết những vấn đề người dùng còn chưa nghĩ đến.

"Các thiết bị tích hợp hỗ trợ AI nhằm nhận biết thói quen sử dụng của người dùng, từ đó đưa ra đề xuất cá nhân hóa, tự động tối ưu cài đặt, tăng tiện ích", đại diện hãng cho biết.

Điển hình như với dòng máy hút bụi Samsung Bespoke Jet Bot, sau mỗi chu trình làm sạch, robot quay về trạm để miếng lau được làm sạch bằng nước nóng kết hợp hơi nước ở nhiệt độ từ 50-60 độ C, diệt khuẩn ở nhiệt độ 100 độ C bằng hơi nước. Quá trình này giúp loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.

Trung tâm của Bespoke Jet Bot là trạm làm sạch đa nhiệm Steam+, nơi đảm nhận các chức năng như giặt, sấy và diệt khuẩn miếng lau. Sau mỗi chu trình làm sạch, robot quay về trạm để miếng lau được giặt bằng nước nóng và hơi nước ở nhiệt độ 50-60 độ C. Quá trình này giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu, đồng thời sấy khô miếng lau bằng khí nóng 55 độ C và diệt khuẩn ở nhiệt độ 100 C bằng hơi nước. Nhờ đó, miếng lau luôn sạch sẽ, an toàn và sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

Công nghệ AI Floor Detect, giúp robot tự động nhận diện các loại mặt sàn khác nhau và tối ưu lực hút, lực lau phù hợp nhất. Khi robot gặp thảm, nó tự động nâng miếng lau hoặc tháo giẻ ra, tránh làm ướt thảm và tối ưu hiệu quả làm sạch trên từng bề mặt.

Máy hút bụi Samsung Bespoke Jet Bot kết nối thông minh qua ứng dụng SmartThings, cho phép điều khiển từ xa. Ảnh: Samsung

Cảm biến ToF LiDAR là công nghệ quan trọng khác trên Bespoke Jet Bot, giúp robot di chuyển chính xác và tránh va chạm thông minh. Robot có thể nhận diện vật cản trong môi trường tối, di chuyển một cách linh hoạt và chính xác mà không gặp phải tình trạng mắc kẹt. Hệ thống lực hút lốc xoáy mạnh mẽ giúp robot xử lý bụi lớn và bụi mịn, đồng thời giữ bộ lọc sạch sẽ, duy trì lực hút bền bỉ và giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động.

Sản phẩm còn được kết nối thông minh qua ứng dụng SmartThings, cho phép người dùng điều khiển từ xa, thiết lập lịch làm sạch, tạo bản đồ 3D ngôi nhà và theo dõi hoạt động theo thời gian thực. Việc kết nối qua ứng dụng mang đến sự linh hoạt và tùy chỉnh tối đa, phù hợp với nhu cầu và thói quen của từng gia đình.

Công nghệ giặt giẻ lau bằng nước nóng cho máy hút bụi Samsung Bespoke Jet Bot. Ảnh: Samsung

Bespoke Jet Bot sở hữu pin dung lượng 4861 mAh, cho phép hoạt động liên tục trong khoảng 180 phút. Thời gian sạc đầy chỉ mất khoảng 5 giờ. Sản phẩm mang đến sự tự động hóa hoàn toàn, hiệu quả và tiện lợi, đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch của ngôi nhà hiện đại.

Bespoke Jet Bot là một trong những sản phẩm cho thấy tham vọng của hãng công nghệ Hàn Quốc khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thiết bị gia dụng, để cải thiện cuộc sống của người dùng. Yoo Mi-young - Trưởng nhóm phát triển phần mềm, nhìn nhận AI sẽ ngày càng thông minh hơn. Nhờ vậy các sản phẩm điện tử gia dụng tích hợp công nghệ này sẽ càng thấu hiểu người dùng và đáp ứng nhu cầu tương ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Máy hút bụi Samsung tham gia Chung kết Tech Awards 2024 hạng mục Thương hiệu máy hút bụi xuất sắc 2024. Sau tuần đầu mở cổng bình chọn, thương hiệu liên tục vào top 5 có lượng vote cao nhất của chương trình. Giai đoạn Chung kết diễn ra đến hết ngày 24/12.

Thái Anh