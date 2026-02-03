Công nghệ làm mát từ 30 độ xuống 0 độ C trong 20 giây

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) cho biết phát triển thành công giải pháp giúp chất lỏng giảm từ 30 độ xuống dưới 0 độ C trong vòng 20 giây.

Công nghệ mới được Li Bing, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Kim loại thuộc CAS, cùng đồng nghiệp công bố trên tạp chí Nature cuối tháng 1. Nhóm tuyên bố đây sẽ là giải pháp kiểm soát nhiệt đầy hứa hẹn cho các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều năng lượng và đang mọc lên như nấm trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc và Mỹ.

Công nghệ mới là một quy trình làm mát hóa học, khai thác đặc tính độc đáo của muối amoni thiocyanate trong nước khi thêm áp suất. Nhóm nghiên cứu so sánh quy trình với việc "vắt miếng bọt biển ướt", trong đó nước giống miếng bọt biển còn muối là chất lỏng được hấp thụ. Khi tác dụng lực lên miếng bọt biển, chất lỏng bị ép ra ngoài và giải phóng nhiệt. Nhưng khi giảm áp lực, nó nhanh chóng hấp thụ lại chất lỏng và nhiệt từ môi trường xung quanh, giúp giảm nhiệt nhanh chóng.

Trong các thí nghiệm, dung dịch bão hòa có thể giảm 30 độ C trong vòng 20 giây ở nhiệt độ phòng. Ở môi trường nóng hơn, mức giảm thậm chí vượt 50 độ C.

Minh họa trung tâm dữ liệu. Ảnh: CoreSite

Các trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi lượng lớn bộ xử lý đồ họa (GPU) và các phần cứng tiêu thụ nhiều điện năng khác, tạo nhiều nhiệt khi hoạt động. Chúng cũng có thể gặp tình trạng tăng nhiệt đột ngột khi AI được giao nhiệm vụ thực hiện quy trình tính toán chuyên sâu. Do đó, làm mát là một trong những chi phí lớn nhất của trung tâm dữ liệu.

Theo CCTV, hệ thống làm mát hiện chiếm 40% tổng lượng điện tiêu thụ của trung tâm dữ liệu. Công nghệ mới có thể cung cấp giải pháp hiệu quả hơn, giảm lượng điện dùng để làm mát chip AI, đồng thời ứng dụng trong những hệ thống khác như hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC).

Dù là muối, amoni thiocyanat không ăn mòn nhiều kim loại phổ biến, tức không đòi hỏi đường ống đặc biệt. Tuy nhiên, việc ứng dụng thực tế vẫn gặp phải một số thách thức. Trước hết, hệ thống vẫn cần điện để nén chất làm mát. Amoni thiocyanat cũng có thể gây bỏng và kích ứng, khiến việc xử lý khó khăn hơn một số hợp chất khác. Nó cũng có tính hút ẩm nên có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của dung dịch.

Thu Thảo (Theo Tom’s Hardware, China Daily)