Công nghệ làm lạnh điện đa nhiệt độ tối ưu vận chuyển trong bán lẻ

AnhGiải pháp làm lạnh điện đa nhiệt độ của Sunswap cho phép kiểm soát nhiều vùng nhiệt độ trong cùng một rơ-moóc, tối ưu vận chuyển cho các nhà bán lẻ và sản xuất thực phẩm lớn.

Công ty công nghệ vận tải Sunswap vừa giới thiệu hệ thống làm lạnh điện đa nhiệt độ, hiện đã được triển khai với Tesco, Cranswick và Noble Foods. Giải pháp này cho phép kiểm soát nhiệt độ độc lập giữa các ngăn trong cùng một rơ-moóc, nhờ các dàn bay hơi điều khiển từ xa kết hợp với thiết bị Endurance.

Công nghệ của Sunswap hỗ trợ nhiều cấu hình rơ-moóc khác nhau như: dạng phân làn, ngăn vách hoặc hai tầng, giúp duy trì các vùng nhiệt độ riêng biệt cho từng loại hàng hóa. Hệ thống có thể được thiết kế với bề rộng 700 mm hoặc toàn ngăn, luồng khí đơn hoặc kép, giúp tối ưu không gian chứa hàng mà vẫn đảm bảo khả năng làm lạnh độc lập cho từng khu vực.

Sunswap, công ty công nghệ có trụ sở tại Anh, tiên phong phát triển hệ thống làm lạnh điện cho xe vận tải.. Ảnh: Sunswap

Giải pháp vận chuyển đa nhiệt độ giúp doanh nghiệp kết hợp hàng đông lạnh và hàng mát trong cùng một chuyến, giảm số lần di chuyển, cắt giảm chi phí vận hành, đồng thời hạn chế phát thải. Đây là bước tiến tiếp theo sau các dự án Sunswap đã thực hiện cùng các nhà bán lẻ lớn như Tesco, Ocado và Birds Eye.

"Đây là bước tiến lớn trong vận hành chuỗi lạnh không phát thải", ông Michael Lowe, CEO của Sunswap, cho biết. "Các doanh nghiệp vận tải giờ đây có thể dễ dàng thực hiện những chuyến giao hàng đa nhiệt độ mà vẫn đảm bảo hiệu suất và mục tiêu bền vững".

Sunswap là công ty công nghệ có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên phát triển hệ thống làm lạnh điện cho phương tiện vận tải. Doanh nghiệp hướng tới giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng lạnh, đồng thời mang lại giải pháp bền vững, hiệu quả năng lượng cho các nhà bán lẻ và đơn vị logistics toàn cầu.

Như Ý (Theo Fleet Owner)