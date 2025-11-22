'Công nghệ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro trong giao dịch chứng khoán'

Chuyên gia thảo luận tại DNSE Future Tech Summit nhận định, trong kỷ nguyên giao dịch tốc độ, hạ tầng máy chủ và công nghệ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro, nắm bắt cơ hội nhanh hơn.

DNSE Future Tech Summit do Công ty Chứng khoán DNSE tổ chức tại TP HCM ngày 22/11, quy tụ hơn 200 nhà đầu tư cùng nhiều chuyên gia tài chính - công nghệ. Sự kiện tập trung tìm lời giải cho bài toán vận hành thị trường trong bối cảnh chuẩn bị áp dụng T+0 và kéo dài thời gian giao dịch, đồng thời cung cấp kiến thức giúp nhà đầu tư thích nghi với môi trường giao dịch "không độ trễ".

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, nhận định xu hướng giao dịch trong ngày đòi hỏi thị trường đáp ứng ba yếu tố "Speed - Seamless - Sync": tốc độ xử lý, sự liền mạch và mức độ đồng bộ dữ liệu thời gian thực. Theo ông, việc thu hẹp độ trễ thông tin là yêu cầu quan trọng đối với hệ thống của công ty chứng khoán, để nhà đầu tư có thể hưởng trọn lợi ích của T+0, giảm thiểu rủi ro khi tốc độ giao dịch nhanh.

"Đó là lý do DNSE tập trung đầu tư hệ thống công nghệ trong 5 năm gần đây để sẵn sàng nền tảng kỹ thuật phục vụ thị trường thời gian tới. Hiện tốc độ xử lý giao dịch của DNSE là 3,9 mili giây", ông Giang cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE phát biểu tại sự kiện. Ảnh: DNSE

Ông Giang đánh giá T+0, bán chứng khoán chờ về sẽ mang tới những thay đổi lớn trong cách thị trường vận hành và cách nhà đầu tư ra quyết định. Trong đó, công nghệ sẽ là chìa khóa giúp nhà đầu tư giảm rủi ro từ tâm lý giao dịch và nắm bắt cơ hội nhanh hơn.

Phát biểu về sự chuẩn bị hạ tầng công nghệ, yếu tố quan trọng hàng đầu trong giai đoạn mới, bà Li Wen Wong, Giám đốc cấp cao phụ trách IBM LinuxONE và Linux on IBM Z, Khối Công nghệ IBM Châu Á - Thái Bình Dương cho biết trong kỷ nguyên giao dịch tốc độ, hệ thống máy chủ mạnh và an toàn là yếu tố then chốt giúp giảm độ trễ và nâng cao hiệu suất giao dịch. DNSE là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam sử dụng giải pháp của IBM nhằm đảm bảo tốc độ, tính sẵn sàng và bảo mật, giảm thiểu chi phí, nâng cao hệ thống công nghệ tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ở góc độ trải nghiệm người dùng, ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ Chứng khoán DNSE đã giới thiệu giải pháp Open API mới. Thời gian qua, DNSE đã kết nối API với các đối tác như Zalopay, FiinTrade, Trading View..., mang lại trải nghiệm giao dịch chứng khoán "một chạm đa nền tảng".

Ông Nguyễn Đức Bình, Giám đốc Công nghệ DNSE giới thiệu giải pháp Open API mới. Ảnh: DNSE

Theo ông Bình, API mới cho phép nhà đầu tư giao dịch chủ động, có thể tự tạo chiến lược, sử dụng thông tin thị trường theo thời gian thực (real-time) chỉ với 5 - 10 dòng code và tích hợp AI nhằm tối ưu hiệu suất giao dịch. Sản phẩm được thiết kế nhằm tận dụng lợi thế tốc độ của DNSE, đưa lệnh lên Sở nhanh, đảm bảo bảo mật và tương thích với mô hình quản trị cho vay theo từng giao dịch mà DNSE đang áp dụng.

DNSE cũng lên kế hoạch triển khai dịch vụ kết nối trực tiếp khách hàng với hệ thống DNSE (Co-location Host) cho người giao dịch tần suất cao, nhằm giảm thời gian mỗi giao dịch xuống dưới 50 millisecond, phù hợp với bối cảnh giao dịch xuyên suốt trong ngày, vốn xoay vòng nhanh và nhu cầu quản trị rủi ro trong ngày tăng.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại sự kiện. Ảnh: DNSE

Ở phần tham luận về sức mạnh dữ liệu, ông Võ Duy Anh, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc AlgoTrade nhận định khi thị trường vận hành ở tốc độ mili-giây, nhà đầu tư khó có khả năng tự xử lý toàn bộ thông tin để đưa ra quyết định nhất quán. Vì vậy, dữ liệu, mô hình và thuật toán sẽ ngày càng giữ vai trò trung tâm. Ông dự báo giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời điểm phù hợp để giao dịch định lượng phát triển mạnh tại Việt Nam, khi dịch vụ kết nối trực tiếp tới hệ thống khớp lệnh (co-location), API được mở rộng.

Tại phần thảo luận, các diễn giả nhận định những xu hướng công nghệ như nền tảng siêu ứng dụng (super app), giao dịch tự động dựa trên dữ liệu, giao dịch định lượng sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai. Nhiều nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi về cơ hội, rủi ro và cách tiếp cận phù hợp đối với các công cụ giao dịch mới.

Giải Esport phái sinh diễn ra trực tiếp tại sự kiện. Ảnh: DNSE

Đặc biệt, tại sự kiện, lần đầu tiên DNSE tổ chức trực tiếp giải Esport chứng khoán phái sinh ngay trên sân khấu, quy tụ những "cao thủ" từ cuộc thi "Lướt sóng phái sinh", giải đấu được DNSE vận hành gần hai năm qua. Không khí thi đấu sôi động mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm trực quan về giao dịch tốc độ cao với sự hỗ trợ của công nghệ. Kết quả, nhà đầu tư nickname Heo giành chiến thắng tuyệt đối với 8 lệnh mở, tổng điểm lãi 12,87 và nhận phần thưởng 100 triệu đồng.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia và loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ ngay tại sự kiện, DNSE Future Tech Summit mang đến cho nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về kỷ nguyên giao dịch tốc độ cao, nơi trải nghiệm được tái định nghĩa bởi công nghệ, dữ liệu và khả năng kết nối.

Minh Ngọc