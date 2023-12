Công nghệ giúp tăng hiệu quả vận tải dịp 12/12

Công nghệ quản lý trực tuyến giúp BEST dự báo lượng hàng để lên kế hoạch vận tải phù hợp, sẵn sàng xử lý hàng hóa dịp 12/12.

Đội xe vận tải của đơn vị đang khai thác nhiều tuyến vận chuyển như tuyến Bắc Nam (linehoul) với đội xe container tải trọng lớn, tuyến trung chuyển (shuttle) chuyên vận chuyển hàng từ trung tâm phân loại đi các bưu cục với nhiều tải trọng khác nhau từ 3,5 tấn đến 8 tấn.

Số lượng xe lớn với gần 200 phương tiện phục vụ nhiều tuyến, nhiều tải trọng đòi hỏi BEST phải có giải pháp quản trị và điều phối vận tải hợp lý để phát huy hiệu quả vận tải cao nhất. Đội xe hiện được giám sát, quản lý dựa trên công nghệ thông minh để công ty nắm được thông tin hành trình, tình hình vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc.

Xe container vận chuyển Bắc - Nam của BEST Express trên đường vận chuyển hàng hóa. Ảnh: BEST Express

Bên cạnh đó, ứng dụng BEST trucker dành cho tài xế xe tải, được đội ngũ R&D tập đoàn BEST Inc. phát triển. Tài xế sẽ theo dõi thông tin chuyến xe, tuyến đường vận chuyển, thời gian đến và đi qua từng điểm dừng trên phần mềm. Đồng thời, đội ngũ này cũng thực hiện thao tác chấm công trực tuyến trên phần mềm, giúp hệ thống ghi nhận rõ ràng chi tiết lịch trình di chuyển.

Đặc biệt, đội xe vận tải được định vị bằng GPS và thông tin vị trí được đồng bộ về hệ thống V9. Lịch trình di chuyển của xe đã được quy hoạch từ trước, chỉ khi tài xế di chuyển đến đúng tọa độ, mới có thể xác nhận đã đến điểm dừng. Nhờ cách quản lý này, các chuyến hàng của BEST Express có thể đi đúng giờ, đúng tuyến và dừng đúng trạm.

Trong quá trình di chuyển theo tuyến đường đã định sẵn, tại các trạm dừng, nếu phương tiện dừng chân lâu hơn thời gian quy định, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến ban giám sát vận tải. Nhờ đó, ban giám sát nhanh chóng nắm được thông tin và kịp thời can thiệp để hỗ trợ tài xế, giúp hàng hóa được lưu thông đúng giờ đến khách hàng.

Các phương tiện đều được đơn vị thiết lập lộ trình, quy hoạch tuyến đường chi tiết nhằm tối ưu năng suất hoạt động, giúp gia tăng năng lực vận tải, đáp ứng được nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Đội xe vận tải BEST Express tại trung tâm phân loại Củ Chi, TP HCM. Ảnh: BEST Express

Tại các văn phòng trụ sở, ban giám sát vận tải sẽ theo dõi quản lý dữ liệu vận tải trên hệ thống V9. Hệ thống này tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết về tình trạng khai thác của các phương tiện vận tải, thời gian đi/ đến dự kiến là thời gian hoàn thành thực tế, vị trí thực tế theo thời gian thực và tình hình chấm công của tài xế qua app BEST trucker...

Nhờ đó, đội ngũ quản lý vận tải nắm bắt được tình hình khai thác đội xe vận tải và nhanh chóng bổ sung phương tiện hoặc gia tăng tần suất vận chuyển khi có nhu cầu tăng thêm.

Trước đó, hàng hóa từ các trung tâm phân loại sau khi được xếp lên phương tiện cũng được chụp hình nghiệm thu và gửi về ban giám sát kiểm tra song song. Trong trường hợp hàng đóng vào thùng xe chưa đúng quy cách hoặc có tiềm ẩn nguy cơ gây xóc nảy, ảnh hưởng tới an toàn hàng hóa, ban giám sát sẽ can thiệp, yêu cầu nhân viên kho sắp xếp lại rồi mới cho xe bắt đầu vận chuyển đi.

"Bước kiểm tra kép này giúp các bưu kiện xử lý bởi BEST Express luôn được an toàn, nguyên vẹn khi đến tay khách hàng. An toàn hàng hóa luôn là tiêu chuẩn được bộ phận vận tải BEST ưu tiên", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đại diện đơn vị cũng kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đội xe giúp BEST đáp ứng nhu cầu thị trường dịp 12/12 tới.

Tài xế vận tải BEST trên đường giao hàng đến tay khách hàng. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, đơn vị cũng giới thiệu mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh