Công nghệ giúp Sony Bravia 8 II thành 'TV tốt nhất thế giới'

Tấm nền QD-OLED kết hợp công nghệ tối ưu hình ảnh AI, khả năng tái tạo màu chính xác giúp Sony Bravia II được vinh danh "TV tốt nhất thế giới 2025".

Tại sự kiện Value Electronics TV Shootout 2025 tổ chức tại Mỹ, mẫu Sony QD-OLED Bravia 8 II được vinh danh "King of TV 2025 - TV tốt nhất thế giới", vượt qua nhiều đối thủ ở phân khúc cao cấp. Giải thưởng đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp Sony được xướng tên ở vị trí cao nhất, cho thấy năng lực ổn định của hãng trong lĩnh vực công nghệ hiển thị.

Value Electronics TV Shootout quy tụ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hình ảnh, kỹ sư và nhà làm phim đến từ Hollywood. Các thiết bị tham gia được chấm điểm dựa trên độ chính xác màu, độ sáng, tương phản, khả năng hiển thị HDR và SDR, cùng công nghệ xử lý hình ảnh.

Sản phẩm TV cao cấp Bravia 8 II. Ảnh: Sony

Mẫu Bravia 8 II phiên bản 65 inch đạt điểm cao nhất ở cả hai hạng mục SDR (dải động tiêu chuẩn) và HDR (dải động cao), nhờ khả năng tái tạo màu sắc chuẩn xác, độ tương phản sâu và khả năng xử lý hình ảnh mượt mà. Kết quả này giúp Sony tiếp tục giữ vị thế hàng đầu trong phân khúc TV cao cấp - nơi yếu tố kỹ thuật và độ chính xác hình ảnh được đặt lên hàng đầu.

Bravia 8 II sử dụng tấm nền QD-OLED cho sắc đen tuyệt đối, kết hợp bộ xử lý hình ảnh AI XR Processor, phân tích và tối ưu hóa từng khung hình theo thời gian thực. Thiết bị hỗ trợ Dolby Vision và Dolby Atmos, đồng thời tích hợp Netflix Adaptive Calibrated Mode, giúp tự động điều chỉnh độ sáng và màu sắc phù hợp với ánh sáng môi trường, truyền tải hình ảnh gần với ý đồ ban đầu của nhà làm phim.

Bộ vi xử lý AI XR Processor mạnh mẽ nhất của Sony, nâng cấp hàng trăm nghìn chi tiết mỗi giây để nâng cao chất lượng. Ảnh: Sony

Về âm thanh, công nghệ Acoustic Surface Audio+ cho phép màn hình phát âm trực tiếp, đồng bộ giữa vị trí hiển thị và nguồn âm, giúp tái hiện không gian âm thanh tự nhiên hơn. Khi kết hợp cùng hệ thống Bravia Theatre, công nghệ 360 Sound Field Mapping mở rộng hiệu ứng âm thanh vòm, tạo trải nghiệm giải trí đa chiều.

Tổng quan thiết kế của sản phẩm. Ảnh: Sony

Sản phẩm được thiết kế với viền mỏng, thân máy nhẹ, tích hợp Google TV và trợ lý giọng nói tiếng Việt, cung cấp hơn 10.000 ứng dụng và 700.000 nội dung trực tuyến.

Theo Sony, định hướng phát triển của hãng trong những năm gần đây là xây dựng hệ sinh thái giải trí "chuẩn rạp phim tại gia", kết hợp công nghệ hiển thị, âm thanh và nội dung từ các nền tảng thuộc tập đoàn như Sony Pictures, Sony Music và PlayStation. Sự kết hợp này được xem là yếu tố giúp hãng duy trì lợi thế trong thị trường TV cao cấp.

Hoài Phương