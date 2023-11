Công nghệ giúp shipper tăng hiệu quả công việc

Shipper có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, tra cứu đơn hàng nhanh chóng bằng điện thoại thông minh… nhờ linh hoạt sử dụng công nghệ.

Nhân viên giao hàng (shipper) là người phụ trách hoạt động giao nhận hàng hóa cho các đơn vị vận tải, chuyển phát. Công việc này đòi hỏi trách nhiệm, cẩn thận, đảm bảo sự an toàn của kiện hàng, tiền COD thu hộ cũng như các kỹ năng mềm khi gặp gỡ hàng trăm khách hàng mỗi ngày.

Ngày càng nhiều công ty chuyển phát ưu tiên các shipper thành thạo công nghệ bởi các chính các đơn vị này đã tích cực ứng dụng công nghệ trong hầu hết hạng mục công việc. Cụ thể, thông tin bưu kiện giao nhận được hệ thống tổng hợp chi tiết tại ứng dụng lập trình riêng cho shipper. Mọi thao tác như cập nhật thông tin giao hàng, tương tác với khách hàng hay điều chỉnh lịch giao hàng theo yêu cầu của người nhận... đều được thực hiện trên ứng dụng này. Nếu không thường xuyên nâng cao khả năng sử dụng công nghệ, shipper khó đáp ứng được yêu cầu công việc.

Shipper liên lạc với khách hàng trước khi giao hàng. Ảnh: BEST Express

Tại BEST, đội ngũ shipper không chỉ thao tác thành thạo ứng dụng dành cho nhân viên giao hàng mà còn sử dụng các tính năng nâng cao như định tuyến. Với tính năng này, shipper có thể dùng bản đồ Google Maps xác định tự động, đề xuất lộ trình di chuyển phù hợp, nhanh và thuận tiện. Dựa trên danh sách các bưu kiện được giao bởi cùng một người, ứng dụng sẽ thống kê các điểm dừng cần đến để xác định tuyến đường cần đi qua. Hệ thống tính toán thời gian cần thiết tại mỗi điểm dừng dựa trên các yếu tố khoảng cách di chuyển, đường cấm, ngược chiều... từ đó đề xuất lịch trình di chuyển tối ưu.

Tính năng quét mã tra cứu đơn hàng bằng điện thoại cũng được nhiều shipper sử dụng bởi sự linh hoạt, không cần sử dụng máy quét, shipper vẫn có thể cập nhật thông tin đơn hàng lên hệ thống. Thay vì chờ đợi để luân phiên sử dụng 2-3 máy quét mã, mỗi shipper tự thao tác bằng điện thoại thông minh, thời gian cập nhật thông tin hàng hóa giảm xuống nhiều lần.

Shipper BEST Express quét mã tra cứu thông tin đơn hàng bằng điện thoại thông minh. Ảnh: BEST Express

Thuận theo xu hướng thanh toán không tiền mặt, đội ngũ shipper BEST cũng tiếp nhận thêm phương thức thanh toán COD bằng mã QR. Thay vì nhận tiền mặt, shipper chỉ việc thao tác trên ứng dụng giao hàng để tạo mã QR. Khách chỉ cần mở app ngân hàng, quét mã QR trên điện thoại của nhân viên giao hàng, người nhận sẽ xem được toàn bộ thông tin thanh toán bao gồm số tiền thu hộ, mã đơn hàng. Khi nhấn nút xác nhận, số tiền thanh toán sẽ được chuyển ngay đến tài khoản của BEST Express đồng thời thông báo xác nhận thanh toán thành công cũng sẽ được gửi về ứng dụng giao hàng. Hình thức thanh toán này không chỉ giúp giao dịch thu hộ COD diễn ra nhanh chóng, chính xác hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho đội ngũ shipper.

"Với sự phát triển của công nghệ, chất lượng và tốc độ công việc giao hàng của các shipper chuyển phát nhanh được cải thiện đáng kể. Dịp cuối năm này, đội ngũ shipper BEST đang quyết tâm gia tăng hiệu suất giao hàng thành công, đồng thời, mang đến trải nghiệm dịch vụ ngày càng tốt cho khách hàng", đại diện BEST Express chia sẻ.

Shipper kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, BEST Express sớm ứng dụng công nghệ vào hoạt động vận hành. Với hệ thống trung tâm phân loại vận hành dựa trên nền tảng tự động hóa, đơn vị đạt tốc độ xử lý chỉ 0,5 giây cho một bưu kiện dưới 3 kg và 2 giây cho những bưu kiện lớn trên 3 kg.

Đến nay dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express có hơn 600 bưu cục hoạt động trên cả nước, với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, BEST cũng giới thiệu đến khách hàng và đối tác trong nước mô hình kinh doanh nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh, dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo.

Tuệ Anh