Công nghệ giúp loại bỏ vi nhựa trên máy lọc nước New eSpring

Bộ lọc kết hợp trên máy bộ lọc carbon e3 và đèn UVC-LED, giảm thiểu 170 loại chất ô nhiễm, hóa chất vĩnh cửu, vi khuẩn, virus và các hạt nhỏ như vi nhựa, amiăng...

Theo đại diện Amway, với sự gia tăng của các chất gây ô nhiễm trong nước như vi nhựa, PFOA, PFOS... việc chọn máy lọc nước có khả năng lọc các chất này là điều cần thiết.

Nguồn nước được lọc từ máy New eSpring. Ảnh: Amway

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy trung bình mỗi lít nước đóng chai có thể chứa tới 240.000 mảnh vi nhựa, trong đó 90% là nhựa nano - những hạt cực nhỏ có kích thước dưới 1 micromet.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Newcastle phát hiện, mỗi tuần một người có thể hấp thụ 1.769 hạt vi nhựa qua uống nước, dù là đóng chai hay từ vòi. Một phân tích đăng trên Sciencedirect chỉ ra, sự hiện diện của axit perfluorooctanoic (PFOA) và perfluorooctane sulfonat (PFOS) tại 15 quốc gia được nghiên cứu.

Trước thực trạng này, giới chuyên môn khuyến nghị người tiêu dùng nên chọn các dòng máy lọc có công nghệ xử lý hiện đại, được thiết kế để loại bỏ những chất ô nhiễm mới nổi như vi nhựa hay PFOA, PFOS.

Trong đó, máy lọc nước New eSpring của Amway là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhờ hệ thống lọc kép kết hợp bộ lọc Carbon e3 và đèn UVC-LED.

Theo Amway, bộ lọc Carbon e3 gồm ba lớp màng lọc, giúp giảm thiểu hơn 170 chất gây ô nhiễm trong nước. Lớp màng sơ cấp loại bỏ các cặn lớn như cát, sạn, bùn đất; lớp màng bảo vệ kế tiếp giữ lại những hạt nhỏ hơn như vi nhựa, amiăng. Lớp trong cùng là màng lọc carbon - thành phần cốt lõi giúp xử lý các hạt có kích thước nhỏ đến 0,2 micromet (nhỏ hơn hàng trăm lần so với sợi tóc người), đồng thời giảm thiểu các hợp chất khó phân hủy như PFOA, PFOS.

Máy lọc nước New eSpring có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp gia đình. Ảnh: Amway

Sau khi đi qua bộ lọc Carbon e3, nước tiếp tục được xử lý tại buồng chiếu UVC-LED - công nghệ thứ hai của hệ thống eSpring. Tại đây, tia sáng UV-C tác động trực tiếp lên DNA và RNA của vi sinh vật, vô hiệu hóa khả năng sinh sản của chúng. Theo chứng nhận từ Tổ chức Quốc tế NSF, công nghệ này giúp giảm thiểu đến 99,9% vi khuẩn, virus, bào nang có trong nước.

Sản phẩm được thiết kế để sử dụng với nguồn nước máy hoặc nguồn nước đạt quy chuẩn nước sạch. Máy không ngăn ngừa hoặc giảm thiểu bệnh tật và chưa được kiểm tra đối với tác dụng làm giảm adenovirus hoặc coronavirus.

Sự kết hợp giữa hai công nghệ này giúp máy New eSpring mang đến nguồn nước sạch và an toàn cho các gia đình Việt. Thiết bị còn được điều khiển thông qua ứng dụng Amway Healthy Home giúp theo dõi lượng nước sử dụng và thời điểm thay bộ lọc một cách thuận tiện.

Ngoài tính năng kỹ thuật, Amway cho biết máy New eSpring còn hướng đến việc tạo ra một không gian sống hiện đại. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và phù hợp nhiều không gian cũng giúp sản phẩm trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình trẻ.

Với những cải tiến về công nghệ và tính thân thiện với người dùng, New eSpring của Amway đã giành chiến thắng tại chương trình "Sản phẩm tôi yêu 2025", thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025, ở hạng mục "Máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng".

Thương hiệu, Amway cũng vừa lọt vào vòng chung kết Tech Awards 2025 ở hạng mục "Thương hiệu gia dụng của năm", ghi nhận cho những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển các sản phẩm gia dụng thông minh, đáp ứng xu hướng sống khỏe và bền vững của người tiêu dùng hiện đại.

Thái Anh