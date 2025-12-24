Công nghệ giúp Galaxy S25 FE được đề cử 'dẫn đầu trào lưu'

Hệ thống camera tối ưu chụp đêm, bộ công cụ AI hậu kỳ và trợ lý đa phương thức giúp Galaxy S25 FE được đề cử "Điện thoại dẫn đầu trào lưu" tại Tech Awards 2025.

Smartphone cận cao cấp của Samsung cùng 4 đề cử khác xuất hiện tại hạng mục "Điện thoại dẫn đầu trào lưu" của Tech Awards. Theo đánh giá, ưu điểm của sản phẩm là tập trung vào nhóm tính năng gắn với hành vi sử dụng phổ biến của giới trẻ như ghi lại hình ảnh concert, du lịch, chia sẻ mạng xã hội. Nhóm người dùng này tìm kiếm một thiết bị vừa đủ mạnh về cấu hình, linh hoạt trong trải nghiệm thực tế.

Hình ảnh ghi lại trên sân khấu từ Galaxy S25 FE. Ảnh: Samsung

Một trong những điểm đáng chú ý của S25 FE là hệ thống camera Nightography 50 megapixel, thừa hưởng từ dòng Galaxy S series. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp như sân khấu, đường phố ban đêm hay pháo hoa, camera chính khẩu độ lớn kết hợp ống kính tele 3x và góc siêu rộng giúp người dùng ghi lại nhiều lớp không gian khác nhau, từ toàn cảnh đến cận cảnh. Thuật toán xử lý ảnh ban đêm tập trung giảm nhiễu, cân bằng tương phản và giữ màu sắc ánh đèn, giúp hình ảnh không bị bệt hay xỉn - yếu tố quan trọng với các nội dung chia sẻ nhanh trên mạng xã hội.

Bên cạnh khả năng ghi hình, các công cụ AI hậu kỳ được tích hợp trực tiếp trên thiết bị giúp rút ngắn quá trình chỉnh sửa. Generative Edit cho phép loại bỏ chi tiết thừa trong khung hình đông người, trong khi Audio Eraser hỗ trợ giảm tiếng ồn nền khi quay video tại các sự kiện đông đúc. Những tính năng như Instant Slow-mo hay Auto Trim hướng đến nhu cầu tạo nội dung ngắn, cho phép người dùng xử lý nhanh và đăng tải ngay sau khi ghi hình, thay vì phụ thuộc vào ứng dụng bên thứ ba.

Các tính năng xóa vật thể thừa trên sản phẩm. Ảnh: Samsung

Ở khía cạnh tương tác, Galaxy S25 FE được trang bị Gemini Live - trợ lý AI đa phương thức có khả năng xử lý ngữ cảnh bằng giọng nói và hình ảnh. Trong mùa lễ hội, công cụ này hỗ trợ các tác vụ thực tế như gợi ý địa điểm check-in, tra cứu lịch hoạt động, chọn trang phục theo thời tiết hoặc xây dựng lịch trình di chuyển ngắn ngày. Khả năng nhận diện hình ảnh giúp người dùng tìm thông tin trực tiếp từ khung cảnh xung quanh, thay vì nhập liệu thủ công, phù hợp với nhịp sử dụng nhanh và liên tục.

Để đáp ứng cường độ sử dụng cao, S25 FE sở hữu pin 4.900 mAh cùng sạc nhanh 45 W, đủ cho một ngày hoạt động kéo dài từ chụp ảnh, quay video đến sử dụng AI và mạng xã hội. Hệ thống tản nhiệt được nâng cấp giúp thiết bị duy trì độ ổn định khi quay video dài hoặc xử lý tác vụ nặng, hạn chế gián đoạn trải nghiệm trong các sự kiện kéo dài.

Gemini Live gợi ý nội dung, đóng vai trò như trợ lý của người dùng. Ảnh: Samsung

Xét tổng thể, Galaxy S25 FE hội tụ nhiều yếu tố gắn với xu hướng sử dụng smartphone hiện nay như camera tối ưu cho môi trường thiếu sáng, AI hỗ trợ hậu kỳ và tìm kiếm theo ngữ cảnh, hiệu năng ổn định cho nhu cầu sáng tạo và chia sẻ liên tục. Thay vì chạy theo thông số, thiết bị tập trung vào những tình huống sử dụng phổ biến trong đời sống đô thị và mùa lễ hội.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao trải nghiệm thực tế, việc Galaxy S25 FE góp mặt trong đề cử "Điện thoại dẫn đầu trào lưu" tại Tech Awards 2025 phản ánh cách một mẫu smartphone có thể định hình thói quen sử dụng mới: chụp nhanh trong mọi điều kiện, chỉnh sửa tức thời và chia sẻ theo ngữ cảnh. Đây cũng là tiêu chí ngày càng được người dùng trẻ ưu tiên khi lựa chọn thiết bị di động.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn.

Hoài Phương