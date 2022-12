Ông Xavier Feys ví dụ, mùa hè có nhu cầu tải cao, ngày đầu tiên máy phải chạy từ 32 độ C đến 22 độ C để đạt độ mát mong muốn. Ngày thứ hai, máy sẽ hoạt động từ ngưỡng nhiệt 22 độ C, giúp làm lạnh nhanh hơn 20%. Ngược lại khi tải thấp, tức những ngày thời tiết lạnh, máy không cần làm lạnh sâu. Như nếu môi trường ở mức 12 độ C, máy cần chạy để nâng mức nhiệt lên 22 độ C; ngày thứ hai, hệ thống sẽ đưa về điểm 22 độ C để cân bằng môi trường, tiết kiệm tối đa điện năng.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát áp suất cao AI luôn duy trì thông số tối ưu bằng cách tự động điều chỉnh dựa trên điều kiện lắp đặt và môi trường vận hành dàn nóng.

"Máy nén thường giữ ở mức cố định, khi có sự đột biến (điều kiện lắp đặt lớn - hẹp, vận hành đông - hè...) gây tiêu tốn điện năng. Lúc này AI sẽ tự động thay đổi điều chỉnh, đưa áp suất về tối ưu. Nhờ vậy, có thể giảm 15% mức tiêu hao năng lượng", ông Xavier Feys nói.

Một quy trình khác không thể thiếu trong vận hành là chu trình xả băng, thường hữu ích nơi thời tiết lạnh. Hệ thống xả băng thường theo chu kỳ gây gián đoạn quá trình sưởi, nếu không tính chính xác thời gian cần xả băng có thể kéo dài gây lãng phí điện năng. Lúc này, AI căn cứ điều kiện vận hành: dòng chảy, tần suất, lượng gió, nhiệt độ ngoài trời... để biết chính xác thời gian nào cần xả, xả trong bao lâu để tiết kiệm điện năng, giúp quá trình nhanh chóng và chính xác hơn. Trong quá trình này, chế độ AI Defrost Control duy trì việc sưởi ấm, tránh gián đoạn vận hành, mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng.

Quan trọng không kém là duy trì sự an toàn trong suốt quá trình vận hành. Cũng theo ông Xavier Feys, hệ thống điều hòa có nguy cơ rò xì môi chất. Tuy vậy, khi các kỹ thuật viên phát hiện có điểm rò xì nghĩa là hệ thống đã phát sinh sự cố, nhận biết thủ công nên có độ trễ trong xử lý, gây tổn thất. Thuật toán của AI có thể phân tích thành phần, yếu tố đầu vào, ngay khi vừa xảy ra sẽ báo lỗi về trung tâm. Người vận hành có thể lập tức phát hiện lỗi qua màn hình điều khiển để khắc phục, tránh sự cố, duy trì trải nghiệm liền mạch.