Công nghệ giúp Chicilon phát thông điệp toàn hệ thống theo thời gian thực

Với hệ thống quản lý nội dung đồng bộ và mạng lưới màn hình kết nối toàn quốc, Chicilon Digital Media có thể triển khai thông điệp theo thời gian thực, rút ngắn khoảng phát sóng.

Theo đại diện đơn vị, trong bối cảnh sự chú ý của công chúng ngày càng bị phân mảnh và tốc độ truyền thông liên tục gia tăng, yêu cầu về "truyền thông tức thời" (real-time marketing) của các thương hiệu trở thành yêu cầu then chốt đối với các nền tảng quảng cáo hiện đại. Khả năng phản ứng nhanh, sản xuất và phát sóng nội dung đúng thời điểm đã trở thành thước đo quan trọng cho năng lực vận hành của nền tảng truyền thông.

Mới đây, ngay sau khi trận Chung kết bóng đá trong khuôn khổ SEA Games 33 khép lại, đúng thời điểm cảm xúc và sự quan tâm của công chúng đang ở mức cao nhất, Chicilon Digital Media đã hoàn tất quy trình từ tiếp nhận thông tin, khởi tạo nội dung đến điều phối phát sóng chỉ trong 19 phút. Thông qua tính năng Trend Jacking, nội dung chúc mừng, hòa chung không khí chiến thắng được triển khai đồng bộ trên toàn bộ mạng lưới màn hình kỹ thuật số tại các tòa nhà trên toàn quốc. Thông qua hoạt động lần này, đơn vị thực hiện hóa khả năng "phủ sóng toàn mạng trong phút chốc".

Trong 19 phút sau khi trận chung kết SEA Games 33 khép lại, màn hình thang máy hiển thị nội dung chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh: Chicilon Digital Media

Đại diện công ty cho biết, Trend Jacking là cơ chế phản ứng nội dung theo thời gian thực, được chú trọng xây dựng trong những năm gần đây. Tính năng này xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: hệ thống quản lý nội dung (CMS) đồng bộ, mạng lưới màn hình kỹ thuật số kết nối toàn quốc và quy trình phát hành tiêu chuẩn hóa. Qua đó các sự kiện có mức độ quan tâm cao không còn dừng lại ở "thảo luận trên mạng xã hội", mà có thể nhanh chóng chuyển thành tài nguyên truyền thông có quy mô lớn, dễ dàng tiếp cận và được nhìn thấy.

Khác hình thức quảng cáo ngoài trời (OOH) truyền thống, vốn đòi hỏi thời gian sản xuất và sắp xếp lịch trình dài, năng lực triển khai tức thời của Chicilon Digital Media giúp rút ngắn khoảng cách từ lúc "sự kiện xảy ra" đến khi "nội dung lên sóng". Điều này giúp thương hiệu đạt được hiển thị hiệu quả trong thời gian cao điểm của sự kiện, nâng cao hiệu quả truyền thông và gia tăng độ ghi nhớ.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, sự kết hợp giữa khả năng phản ứng trong thời gian ngắn và độ phủ toàn quốc, cho thấy sự chuyển dịch của quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số (DOOH): từ mô hình "hiển thị tĩnh" sang "tương tác thời gian thực". Khi đó, màn hình DOOH trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống lan tỏa các điểm nóng xã hội và đô thị.

Với sự phát triển không ngừng của ngành DOOH, Chicilon Digital Media tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực phản hồi nội dung thời gian thực và tối ưu hiệu quả điều phối hệ thống. Đơn vị đặt mục tiêu cung cấp cho thương hiệu những giải pháp truyền thông có tính thời sự cao, linh hoạt và phù hợp với nhịp độ thông tin hiện đại.

