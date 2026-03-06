Công nghệ giữ cấu trúc sợi vải trên tháp giặt sấy Panasonic Venus

Panasonic Venus trang bị công nghệ giặt lọc ly tâm, sấy bơm nhiệt 65 độ C và nanoe X hướng đến bảo vệ sợi vải, diệt khuẩn.

Tháp giặt sấy Venus là dòng sản phẩm cao cấp của Panasonic, tích hợp máy giặt, máy sấy bơm nhiệt và tủ chăm sóc quần áo trong thiết kế nguyên khối.

Ở công đoạn giặt, Venus sử dụng công nghệ giặt lọc ly tâm với hệ thống lọc tích hợp. Theo hãng, thay vì tạo lực nhào trộn mạnh, hệ thống này sử dụng lực ly tâm để tách và loại bỏ tạp chất khỏi nước giặt. Nước sau lọc được tuần hoàn trở lại lồng giặt, tạo dòng luân chuyển liên tục, giúp làm sạch và hạn chế tác động cơ học lên sợi vải.

Theo đại diện hãng, với những trang phục giá trị như lụa tơ tằm, len cashmere hay đồ thiết kế, nỗi lo lớn nhất không phải là giặt không sạch, mà là vải bị xơ, giãn phom hoặc bạc màu sau nhiều lần giặt. Công nghệ giặt lọc ly tâm sẽ giúp bảo vệ cấu trúc sợi, hạn chế hao mòn theo thời gian.

Thiết kế chú trọng sự gọn gàng và sang trọng của tháp giặt sấy Venus. Ảnh: Panasonic

Sản phẩm đồng thời tích hợp công nghệ Blue Ag+, kết hợp tinh thể bạc và tia UV để hỗ trợ diệt khuẩn trong môi trường nước lạnh, giảm phụ thuộc vào nhiệt độ cao hoặc hóa chất mạnh.

Ở công đoạn sấy, Venus trang bị công nghệ sấy bơm nhiệt, duy trì mức nhiệt khoảng 65 độ C. Mức nhiệt này nhằm kiểm soát tình trạng co rút, biến dạng sợi vải khi làm khô. Hệ thống vận hành với ba động cơ Inverter, giúp tối ưu hiệu suất và giảm độ ồn.

Bên cạnh đó, công nghệ nanoe X giải phóng các hạt nước chứa gốc OH để khử mùi và ức chế vi khuẩn trong quá trình sấy. Chu trình chăm sóc hoàn thiện bằng tủ chăm sóc quần áo, sử dụng hơi nước để làm mới và giữ phom trang phục.

Công nghệ của tháp giặt sấy Venus giúp bảo vệ chất liệu vải. Ảnh: Panasonic

Venus được tích hợp cảm biến Econavi tự động đo khối lượng đồ giặt và điều chỉnh tối ưu chế độ cài đặt, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, nước và thời gian cho người dùng. Bảng điều khiển cảm ứng màu hỗ trợ thao tác trực quan. Hệ thống sấy trang bị ba lớp lọc, hỗ trợ duy trì hiệu suất và hạn chế bụi vải tồn đọng.

Sản phẩm có thiết kế liền mạch với mặt gương xanh navy, thân máy tối giản. Thiết kế nguyên khối giúp tiết kiệm diện tích và phù hợp với không gian nội thất hiện đại.

Panasonic định vị Venus ở phân khúc cao cấp, tập trung vào các yếu tố công nghệ giặt - sấy và khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài.

Hoài Phương