Công nghệ giữ ẩm thông minh trên điều hòa Panasonic

Dòng điều hòa dân dụng của Panasonic ứng dụng công nghệ nanoe X nhằm ức chế vi khuẩn, virus đồng thời tạo độ ẩm không khí tự nhiên, hỗ trợ sức khỏe.

Nanoe X là công nghệ độc quyền của Panasonic với hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia Nhật Bản. Công nghệ này hiện có trên các sản phẩm như VU, XPU, U, XU và XZ.

Nhờ tính năng này, thiết bị điều hòa có thể khử mùi thường gặp như thuốc lá, thức ăn, mồ hôi, thú cưng. Nanoe X góp phần ức chế các tác nhân gây ô nhiễm như vi khuẩn, virus, nấm mốc, chất gây dị ứng, phấn hoa và các chất gây hại.

Bên cạnh hiệu quả làm sạch, nanoe X mang đến các gốc OH bọc trong nước tạo độ ẩm tự nhiên trong không khí, hạn chế tình trạng tóc và da khô ráp khi ngồi lâu trong phòng điều hòa. Gốc OH bọc nước này còn có thể kết hợp với bã nhờn tự nhiên để phủ lên da và tóc, góp phần mang đến làn da mịn màng, tóc bóng đẹp hơn. Hiện nanoe X do hãng trang bị lên các dòng máy là thế hệ hai, có khả năng tạo mới 9.600 gốc OH tự do mỗi giây - gấp đôi lượng gốc OH thế hệ đầu tiên tạo ra.

Thử nghiệm của Panasonic trên làn da phụ nữ từ 30-49 tuổi cho thấy, tiếp xúc với môi trường điều hòa sử dụng công nghệ nanoe X trong 60 phút có thể cải thiện độ ẩm cho da tới 20%.

Thiết bị có thể làm sạch và cung cấp độ ẩm trong không khí. Ảnh: Panasonic

Kiểm nghiệm của Panasonic kết hợp cùng FCG Research Institute, Inc còn cho thấy, việc sử dụng điều hòa có nanoe X trong 28 ngày liên tiếp giúp cải thiện tình trạng bong tróc da và xơ rối tóc.

Công nghệ này còn được Trung tâm Công nghệ và Chất lượng sản phẩm Textile (Nhật Bản) xác minh khả năng ức chế virus, vi khuẩn. Vào tháng 3, đơn vị công bố kết quả xác minh nanoe X ức chế 99% virus Corona (Novel Coronavirus) trong phòng thí nghiệm 24 m3. Thử nghiệm thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm kín, không được thiết kế để đánh giá hiệu quả trong khu vực sống không kiểm soát.

Thử nghiệm khả năng cải thiện tình trạng của da sau 28 ngày với bộ phát nanoe X. Ảnh: Panasonic

Đại diện đơn vị khuyến cáo, việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm có tác động lên da nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Theo nhiều nghiên cứu, tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí có liên quan đến biểu hiện lão hóa và các tình trạng tổn thương da. Vì vậy, người dùng nên chú trọng tạo không gian sống trong lành, sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ. Song song, trồng thêm cây xanh cải thiện không khí nhà ở, ưu tiên cây có chức năng lọc khí như lưỡi hổ, lô hội...

Minh Huy