Công nghệ EM-P Super Hybrid của Lynk & Co hút khách trải nghiệm

Hà NộiSự kiện Lynk & Co Experience Day giới thiệu và trình diễn nền tảng công nghệ PHEV tiên tiến, người dùng trải nghiệm thực tế trên dòng xe Lynk & Co 08, ngày 18-19/4.

Sau thành công của sự kiện tại TP HCM, Lynk & Co Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm tiếp theo dành cho người dùng, khách tham quan ở Hà Nội, diễn ra tại Trung tâm thương mại Tasco Mall, phường Việt Hưng.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự với nhiều hoạt động: Co:talk chia sẻ về nền tảng PHEV tiên tiến EM-P (E-Motive Performance) Super Hybrid từ chuyên gia và người dùng; lái thử và trải nghiệm dòng xe Lynk & Co 08; chuyên gia hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em với ôtô; bốc thăm may mắn và nhận các phần quà từ ban tổ chức...

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về xu hướng xe năng lượng mới, các lựa chọn công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu tại buổi Co:Talk. Ảnh: Lynk & Co

Tại buổi chia sẻ Co:talk, đại diện ban tổ chức giới thiệu chi tiết và chia sẻ những trải nghiệm thực tế về nền tảng công nghệ EM-P Super Hybrid trên dòng xe Lynk & Co 08 tại thị trường Việt Nam. Theo đó, đây là công nghệ PHEV (hybrid cắm sạc ngoài) tiên tiến nhất của Lynk & Co trên toàn cầu, giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, mang đến trải nghiệm vận hành thú vị trong phân khúc và không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc.

Tại buổi Co:Talk, nhiều người dùng đặt ra những câu hỏi, thắc mắc xoay quanh xu hướng xe năng lượng mới, từ cách thức vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu, khả năng thực dụng đáp ứng nhu cầu vận hành hàng ngày. Chương trình diễn ra sôi nổi với phần hỏi đáp từ khách tham dự, người sử dụng xe khi đứng trước lựa chọn chuyển sang xe hybrid, các yếu tố cần cân nhắc khi mua ôtô ở thời điểm hiện tại.

Tại sự kiện, anh Vũ Trường Quân (39 tuổi, phường Hoàn Kiếm) đặt câu hỏi, công nghệ hybrid của Lynk & Co tiết kiệm nhiên liệu thế nào so với các mẫu xe hybrid cùng phân khúc trên thị trường. Chuyên gia Dương Đăng Quang cho biết, các dòng xe hybrid có ưu điểm chung là khả năng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, nhưng nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 tạo khác biệt nhờ trải nghiệm vận hành thể thao, và mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,38 lít/ 100 km.

Người tham dự trải nghiệm nền tảng EM-P Super Hybrid trên dòng xe Lynk & Co 08. Ảnh: Lynk & Co

"Bộ pin lớn NCM dung lượng lên đến 39,6 kWh, thậm chí lớn hơn một vài mẫu xe thuần điện, giúp Lynk & Co 08 có tầm di chuyển thuần điện vượt trội trong phân khúc. Thực tế trải nghiệm với chế độ Pure (thuần điện), xe có tầm di chuyển vượt mức 200 km so với hãng công bố", vị chuyên gia cho biết. "Ngoài khả năng tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, việc sử dụng linh hoạt nguồn năng lượng xăng/ điện của EM-P Super Hybrid cũng được điều phối linh hoạt trên xe, hướng đến trải nghiệm thể thao trong phân khúc SUV cỡ D trên thị trường".

Sau buổi chia sẻ, khách tham dự được trực tiếp cầm lái và trải nghiệm công nghệ PHEV này trên dòng xe Lynk & Co 08, ở cả ba chế độ vận hành Pure, Hybrid và Performance, trên các điều kiện như: tăng tốc, phanh gấp, đánh lái slalom... "So với các dòng xe hybrid phổ thông, Lynk & Co 08 có trải nghiệm lái thể thao rõ rệt. Xe tăng tốc nhanh ở cả ba chế độ, đặc biệt Power Mode mang đến khả năng tăng tốc rất phấn khích", anh Trương Văn Hoàng (33 tuổi, phường Tây Mỗ) chia sẻ sau khi lái thử sa hình tại sự kiện.

Trẻ nhỏ tham dự workshop hướng dẫn thoát hiểm khi bị bỏ quên trong xe. Ảnh: Lynk & Co

Ngoài trải nghiệm các dòng xe và nền tảng công nghệ EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08, sự kiện còn thu hút người tham dự bởi nhiều hoạt động xuyên suốt trong hai ngày. Hãng tổ chức buổi workshop "Hướng dẫn kỹ năng cho trẻ em – Vì an toàn cho gia đình" dưới sự chia sẻ từ huấn luyện viên Tiến Trần, chuyên gia hướng dẫn lái xe an toàn.

Tại buổi chia sẻ, vị chuyên gia mang đến góc nhìn và những tình huống thực tế có thể xảy ra với trẻ nhỏ trên ôtô, giúp phụ huynh và các em nắm rõ hơn về cách nhận biết tình huống, cách xử lý vấn đề, đặc biệt trong trường hợp trẻ bị bỏ quên trong xe. Buổi workshop đã thu hút đông đảo gia đình tham dự, nhờ những tương tác thú vị, tình huống thực tế và hướng dẫn trẻ nhỏ thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Lynk & Co 08 được người dùng đánh giá cao ở trải nghiệm vận hành thú vị, khác biệt các dòng xe hybrid truyền thống. Ảnh: Lynk & Co

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, hai sự kiện Experience Day ở TP HCM và Hà Nội là hoạt động góp phần tạo nên điểm chạm kết nối giữa thương hiệu, cộng đồng sử dụng xe và khách hàng, nơi những câu chuyện thực tế, trải nghiệm sử dụng được chia sẻ theo cách trực quan, dễ tiếp cận. Tại các sự kiện này, người tham dự cũng nhận phiếu bốc thăm may mắn, bộ voucher dịch vụ miễn phí, kiểm tra toàn diện xe 7 bước gồm: lốp, động cơ, hệ thống điện, điều hòa, chẩn đoán lỗi...

Quang Anh