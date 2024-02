Công nghệ diode laser tăng gấp đôi dung lượng ổ HDD

Công nghệ diode laser mới của Sony có thể giúp ổ cứng HDD 3,5 inch đạt dung lượng lưu trữ lên 30 TB, gấp đôi sản phẩm thông thường.

Sony Semiconductor Solutions, đơn vị bán dẫn của Sony, cho biết sẽ sản xuất ổ cứng sử dụng diode laser vào tháng 5, hợp tác với Seagate Technology của Mỹ. Công nghệ mới sẽ được tích hợp đầu tiên lên sản phẩm của Seagate.

Hãng điện tử Nhật cũng dự kiến đầu tư 5 tỷ yên (33 triệu USD) vào một nhà máy ở Miyagi (Nhật Bản) và một nhà máy khác ở Thái Lan để lắp đặt dây chuyền sản xuất mới. Tuy nhiên, ngày vận hành nhà máy chưa được tiết lộ.

Minh họa về ổ cứng HDD tốc độ cao của Seagate. Ảnh: Seagate

Công nghệ diode laser của Sony được mô tả có sự chính xác siêu cao, cho phép bắn tia laser vào điểm hẹp trên đĩa lưu trữ HDD tới một phần triệu milimét. Bằng cách này, nhiều thông tin hơn có thể được ghi trên cùng một vùng đĩa, cho phép ổ cứng tăng khả năng lưu trữ dữ liệu.

Đến nay, với sự phát triển đột biến của nhiều công ty khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực AI và dữ liệu lớn, nhu cầu về lưu trữ của các trung tâm dữ liệu tăng cao. Theo ước tính của Statista, khối lượng dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 181 zettabyte (mỗi zettabyte bằng một nghìn tỷ gigabyte) vào năm 2025, tăng 90% so với 2022. Việc lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu hiện vẫn chủ yếu bằng HDD do độ bền và tuổi thọ của loại ổ cứng này tốt hơn so với SSD.

Theo Nikkei Asia, việc phát triển trung tâm dữ liệu đòi hỏi cần diện tích lớn để xây dựng cùng lượng điện khổng lồ. Công nghệ mới của Sony giúp giảm bớt cả hai yêu cầu, cho phép lưu trữ gấp đôi trong cùng một khu vực và giảm nhu cầu điện khoảng 40%.

Bảo Lâm