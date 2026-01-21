Một số mẫu xe có thể tự vào chỗ đỗ hoặc tự mở cửa xe khi chủ nhân đến gần chỉ bằng một cái vẫy tay.

Những công nghệ như trong phim ảnh trên ôtô Trung Quốc Video: Weibo

Xe trong video là Aito M8 và M9 - hai sản phẩm thuộc liên doanh Huawei và Seres - ra mắt vào tháng 4/2025. Cả hai xe đều trang bị cảm biến LiDAR và hệ thống nhiều camera quanh xe.

Aito M8 là một trong những chiếc xe đầu tiên tích hợp công nghệ Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 4, cung cấp hỗ trợ lái xe thông minh và hỗ trợ đỗ xe thông minh.

M8 và M9 còn có tính năng điều khiển bằng cử chỉ từ bên ngoài xe, thường được ví như khả năng "thần giao cách cảm" hoặc dùng "phép thuật" để điều khiển xe. Nhờ các camera gắn ở cột B và hệ thống nhận diện khuôn mặt kết hợp với thuật toán AI của Huawei để theo dõi chuyển động bàn tay của người đứng gần. Người dùng chỉ cần vẫy tay, cửa xe sẽ tự động trượt mở hoặc đóng lại mà không cần chạm vào tay nắm.

Công nghệ điều khiển như phép thuật của ôtô Trung Quốc Điều khiển mở cửa xe Aito M9 bằng cử chỉ. Video: Weibo

Cử chỉ tay cũng có thể được sử dụng như một lệnh xác nhận để xe bắt đầu quá trình tự lùi vào vị trí đỗ đã chọn sau khi người lái đã bước ra khỏi xe. Hành động này cũng là cách để tài xế gọi chiếc xe tự ra khỏi chỗ đỗ.

Tại Trung Quốc, Aito M8 bán ra gồm hai phiên bản thuần điện và xe phạm vi mở rộng (EREV), với mức giá khởi điểm 359.800 nhân dân tệ (50.000 USD) và cao nhất 449.800 nhân dân tệ (61.000 USD).

M9 cũng gồm hai phiên bản giống M8, với mức giá từ 469.800 nhân dân tệ (65.000 USD) và cao nhất khoảng 589.800 nhân dân tệ (82.930 USD).

Mỹ Anh