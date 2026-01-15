Công nghệ điện tử trên xe tay ga đô thị

Yamaha Nmax 155 có hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECVT, hai chế độ vận hành, cho phép người dùng tùy chỉnh phản hồi động cơ theo nhu cầu.

Xe tay ga được phần lớn người dùng ưa chuộng bởi sự tiện lợi, dễ điều khiển, phù hợp vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc ở thành phố. Bởi quãng đường di chuyển ngắn, đa số các mẫu xe tay ga trên thị trường ít mang đến trải nghiệm vận hành thú vị, hoặc đề cao cảm giác lái.

Người dùng trải nghiệm xe tay ga Nmax 155. Ảnh: Yamaha

Trong bối cảnh đó, Yamaha là một trong những hãng tiên phong ứng dụng công nghệ điện tử, tích hợp vào các mẫu xe tay ga đô thị, nhằm mang đến trải nghiệm vận hành thú vị hơn cho người lái. Đơn cử trên mẫu Nmax 155, hộp số vô cấp không hoàn toàn theo cơ chế truyền thống, mà được quản lý bởi hệ thống điều khiển điện tử YECVT, cho phép phản ứng từ động cơ mượt mà hơn, đặc biệt trong các tình huống tăng tốc đột ngột.

Thay vì duy trì đặc tính vận hành cố định, mẫu xe này có hai chế độ lái S-mode và T-mode, người lái có thể tùy chỉnh theo nhu cầu, từ di chuyển êm ái, tiết kiệm, đến các tình huống cần lực kéo lớn để vượt xe, leo dốc... Về an toàn, hệ thống phanh ABS ở bánh trước và sau giảm nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp. Bổ trợ là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, tự động điều chỉnh mức công suất phù hợp, giúp người lái kiểm soát xe dễ dàng, tránh các tình huống gây mất ổn định.

Đại diện hãng giới thiệu hệ truyền động điện tử YECVT trên Nmax 155. Ảnh: Yamaha

Động cơ xăng dung tích 155 cc tích hợp van biến thiên VVA, nhằm duy trì mô men xoắn ổn định ở nhiều dải vòng tua. Hệ thống kết nối Y-Connect cho phép người dùng kết nối xe với smartphone, hiển thị các thông tin cơ bản như tình trạng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, lịch bảo dưỡng. Hệ thống khóa smartkey giúp quản lý xe tiện dụng.

Ở phiên bản Tech Max, Nmax 155 có màn hình màu TFT, tích hợp tính năng dẫn đường Garmin StreetCross. Thông qua kết nối smartphone, hệ thống này cho phép hiển thị chỉ dẫn đường từng chặng trên màn hình, người lái có thể theo dõi trực quan lộ trình di chuyển. Về thiết kế, Nmax 155 mang những đặc trưng của phong cách maxi-scooter bề thế. Thân xe liền khối và đề cao tính khí động học. Yên xe kiểu hai tầng nhằm cải thiện tư thế lái. Chiều cao yên ở mức 770 mm và sàn để chân rộng rãi.

Động cơ Blue Core 155 và công nghệ van biến thiên VVA được phát triển hướng đến khả năng vận hành cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu. Ảnh: Yamaha

Nhờ loạt cải tiến và tích hợp công nghệ điện tử, Nmax 155 là một trong những mẫu xe tay ga tiên phong của Yamaha, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành thú vị, an toàn, đặc biệt trên những chuyến đi đường dài.

Quang Anh