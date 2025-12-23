Công nghệ điện phân ion kiềm trên máy lọc nước Karofi

Karofi SA9 Premium ứng dụng công nghệ điện phân ion kiềm kết hợp lọc RO Purifim 100 GPD, hệ lõi chức năng bổ sung, tạo nước giàu hydro-ion kiềm, hướng tới nâng cao sức khỏe người dùng.

Theo nhà sản xuất, máy được trang bị hệ thống 12+1 lõi lọc Smax thế hệ mới, ứng dụng công nghệ điện phân ion kiềm giúp tạo nguồn nước tinh khiết, đồng thời bổ sung khoáng chất và hydro-ion kiềm tốt cho sức khỏe.

Đại diện Karofi cho biết, bộ điện phân được thiết kế đặt trong cốc trong suốt, tạo điểm khác biệt so với nhiều dòng máy khác trên thị trường. Thiết kế này cho phép người dùng quan sát trực tiếp quá trình điện phân tạo nước hydro-ion kiềm, giúp tăng tính minh bạch và trải nghiệm thực tế khi sử dụng. "Chúng tôi mong muốn người tiêu dùng không chỉ tin tưởng vào công nghệ mà còn có thể trực quan nhìn thấy quá trình tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Gia đình sử dụng máy lọc nước Karofi. Ảnh: Karofi

Về cấu tạo, phần điện cực của máy được làm từ titan phủ bạch kim - hai vật liệu có độ bền và khả năng dẫn điện cao, giúp tăng hiệu suất điện phân, giảm nguy cơ ăn mòn và duy trì chất lượng nước ổn định. Đây cũng là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của công nghệ tạo nước ion kiềm. Dòng máy hydro-ion kiềm của Karofi, thiết kế 7-9 tấm điện cực được tối ưu hóa để đảm bảo lượng hydrogen hòa tan đạt mức lý tưởng cho nhu cầu uống hàng ngày.

Công nghệ nước ion kiềm không còn mới trên thế giới, song việc tích hợp đồng thời điện phân hydro-ion kiềm và lọc RO trong cùng thiết bị giúp nâng cao chất lượng nước đầu ra, vừa tinh khiết vừa bổ sung khoáng chất có lợi. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng sức khỏe, các sản phẩm như Karofi SA9 Premium hướng tới nhóm khách hàng mong muốn kết hợp giữa tiện ích, độ an toàn và tính khoa học trong sinh hoạt.

Dòng máy SA9 Premiun với 9 tấm điện cực titan phủ bạch kim, phù hợp nhu cầu sử dụng nước sạch của các gia đình. Ảnh: Karofi

Máy lọc nước này có dung tích bình áp 5 lít, tích hợp tính năng nóng - lạnh tiện lợi, phù hợp cho không gian gia đình hoặc văn phòng. Sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp trong hệ sinh thái thiết bị lọc nước của Karofi.

Ngoài ra, Karofi SA9 Premium đạt chứng nhận quốc tế NSF/ANSI 58, tiêu chuẩn của Mỹ dành cho các hệ thống lọc nước uống bằng công nghệ thẩm thấu ngược (RO). Chứng nhận do Tổ chức Y tế công cộng Quốc gia Mỹ (National Sanitation Foundation - NSF) phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI) ban hành, đánh giá toàn diện về độ an toàn vật liệu, hiệu suất loại bỏ tạp chất và độ tin cậy trong vận hành.

Theo Karofi, việc đạt chuẩn NSF/ANSI 58 đảm bảo an toàn cho nước uống, khẳng định hiệu quả của máy trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm nguy hiểm như kim loại nặng, clo dư, asen hay vi khuẩn. "Khi lựa chọn Karofi, người dùng có thể tin tưởng vào một thương hiệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, cam kết mang lại nguồn nước tinh khiết và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sống khỏe", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Việc tích hợp công nghệ điện phân ion kiềm cùng trải nghiệm quan sát ấn tượng ngay trên máy vào hệ thống lọc RO được xem là bước tiến mới của Karofi trong việc mang đến giải pháp nước sạch cho gia đình. Từ việc đảm bảo loại bỏ tạp chất, đến tạo ra nguồn nước an toàn, hãng đặt mục tiêu đưa công nghệ nước sạch tiến gần hơn tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người Việt.

Những tính năng trên giúp sản phẩm đoạt giải máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng tại số bình chọn thứ 7 của Sản phẩm tôi yêu 2025. Chương trình diễn ra ngày 22-31/10. Hạng mục có các đề cử Karofi SA9 Premium, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H, Hòa Phát HPA886.

Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm 10 số bình chọn. Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Thái Anh