Công nghệ chuyển suy nghĩ thành lời nói

MỹCác nhà khoa học tại Đại học California đã phát triển công nghệ mới, giúp chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói hỗ trợ người mất khả năng giao tiếp.

Công nghệ chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói Cơ chế hoạt động của công nghệ. Video: New England

Công nghệ giúp cải thiện khả năng tự chủ và tăng chất lượng cuộc sống cho người mắc chứng anarthria (mất khả năng phát âm giọng nói) và chứng liệt tứ chi do đột quỵ thân não gây ra.

Theo đó, các nhà khoa học đã cấy một mảng đa điện cực lên vùng vỏ não cảm giác-vận động, nơi có chức năng kiểm soát lời nói - ở một số người bệnh mất khả năng giao tiếp bằng cách phát âm.

Trong 48 cuộc thử nghiệm, họ đã ghi lại 22 giờ hoạt động của vỏ não khi người tham gia cố gắng nói các từ riêng lẻ trong bộ từ vựng gồm 50 từ. Từ đó, các nhà khoa học dùng thuật toán chuyên sâu để tạo ra các mô hình tính toán, nhằm phát hiện và phân loại các từ vựng từ các mẫu trong hoạt động vỏ não được ghi lại. Thuật toán này, cùng mô hình ngôn ngữ tự nhiên mang lại xác suất của từ tiếp theo cho các từ đứng trước trong một chuỗi, để giải mã các câu đầy đủ khi người tham gia cố gắng nói chúng.

Bản vẽ 3D khi cấy mảng đa điện cực lên vùng vỏ não. Ảnh: New England.

Kết quả, các nhà khoa học đã giải mã các câu, từ hoạt động vỏ não của người tham gia trong thời gian thực với tốc độ trung bình 15,2 từ mỗi phút, với tỷ lệ lỗi từ trung bình 25,6%.

Trong phân tích hậu kỳ của các thử nghiệm, phát hiện 98% nỗ lực của người tham gia để tạo ra các từ riêng lẻ và phân loại các từ với độ chính xác 47,1% bằng cách sử dụng các tín hiệu vỏ não ổn định trong suốt 81 tuần nghiên cứu.

Nghiên cứu do tiến sĩ Edward Chang (thuộc Đại học California) đứng đầu đã được công bố hôm 15/7 trên tạp chí The New England.

Đăng Hưng (Theo New England)