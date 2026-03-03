Công nghệ chống nhìn trộm trên S26 Ultra tạo chú ý

Privacy Display (chống nhìn trộm chủ động) được người dùng đánh giá đột phá, hữu dụng trong thực tế, đảm bảo sự riêng tư.

Hãng cho biết, đến nay, mẫu flagship mới ra mắt của Samsung là thiết bị duy nhất trên thế giới trang bị công nghệ này.

Để tạo nên Privacy Display, Samsung đã nghiên cứu trong 5 năm. Công nghệ tích hợp trực tiếp vào cấu trúc màn hình, hoạt động bằng cách làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng (Wide Pixel) và sử dụng điểm ảnh tập trung (Narrow Pixel) để hướng ánh sáng thẳng về phía trước. Nhờ đó, nội dung hiển thị rõ với người cầm máy, nhưng bị hạn chế khi nhìn từ các góc nghiêng ở bốn phía.

Sau khi ra mắt, tính năng này thu hút thảo luận trên các diễn đàn quốc tế như Reddit. Một số người dùng chia sẻ video thử nghiệm cho thấy hiệu ứng chuyển đổi giữa chế độ thường và chế độ chống nhìn trộm diễn ra tức thời.

"Tạm biệt những ngày bị người khác nhìn trộm màn hình. Tôi nghĩ đây là sự đổi mới đột phá nhất trên điện thoại thông minh trong một thời gian dài", người dùng Adm4rr bình luận.

Các điểm ảnh tập trung (Narrow Pixel) cho phép ánh sáng chỉ truyền đi theo một hướng nhất định, giúp hình ảnh chỉ hiển thị cho riêng người dùng. Ảnh: Samsung

Tại Việt Nam, người yêu công nghệ cũng xem Privacy Display là giải pháp bảo mật hữu ích, khắc phục những điểm yếu mà miếng dán chống nhìn trộm gặp phải. Trên video của reviewer Duy Luân, người dùng Nhật Nam cho biết miếng dán màn hình làm giảm độ sáng, gây khó chịu cho mắt, trong khi tính năng của S26 Ultra khắc phục được điều này.

Một người dùng khác cũng cho biết, miếng dán không thể cho phép chống nhìn trộm từng ứng dụng như ngân hàng hay thông báo như cách mà Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra đang hoạt động. Nhiều miếng dán thậm chí chỉ hạn chế góc nhìn ở hai chiều trái phải chứ không hữu dụng ở cả 4 chiều (trên, dưới, trái, phải) như sản phẩm của Samsung.

Một ưu điểm của Privacy Display là cho phép người dùng chủ động bật, tắt tính năng trên toàn bộ màn hình hoặc một ứng dụng nhất định. Tính năng hữu ích trong các tình huống khi cần nhập mã PIN, mật khẩu hoặc đơn giản là muốn bảo mật các thông báo pop-up quan trọng như số dư ngân hàng, tin nhắn riêng tư. Việc điều khiển được thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt, không cần phụ kiện đi kèm.

Người dùng có thể bật tính năng để đảm bảo riêng tư khi các thông báo xuất hiện. Ảnh: Samsung

Trên các diễn đàn như Tinh Tế, nhiều người dùng cho rằng tính năng phù hợp khi sử dụng điện thoại tại nơi công cộng như quán cà phê, trung tâm thương mại hoặc khi thao tác với ứng dụng ngân hàng, email.

"Chống nhìn trộm thì bình thường ít ai quan tâm, nhưng khi đã có sẵn thì chắc chắn ai cũng dùng. Đây là tính năng đắt giá nhất", người dùng thaichau178 bình luận trong bài review trên Tài Xài Tech.

Thiết kế Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Samsung

Bên cạnh Privacy Display, Galaxy S26 Ultra mang đến nhiều nâng cấp về phần cứng. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm). Theo Samsung, sức mạnh NPU tăng 39%, GPU tăng 24% và CPU tăng 19% so với thế hệ trước, tối ưu cho các tác vụ AI trên thiết bị.

Máy còn tích hợp công nghệ ProScaler hỗ trợ nâng cao chất lượng hiển thị, hệ thống tản nhiệt thế hệ mới và sạc nhanh 60 W - cao nhất của hãng từ trước đến nay.

Galaxy S26 series mở đặt trước đến ngày 10/3 trên website chính thức và các hệ thống bán lẻ. Chương trình kèm ưu đãi nâng cấp bộ nhớ trị giá đến 6 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0%, giảm giá đến 30% khi mua kèm hệ sinh thái Galaxy.

Hoài Phương