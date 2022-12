Công nghệ chế tạo dầu nhớt từ khí tự nhiên của Shell

Chuyển đổi khí thiên nhiên thành dầu gốc tinh khiết 99,5% chế tạo dầu nhớt giúp tối ưu hiệu năng, bảo vệ động cơ trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt.

Chế tạo dầu nhớt từ khí thiên nhiên là cuộc cách mạng của Shell trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Thay vì trải qua quá trình chưng cất từ dầu mỏ thông thường, công nghệ PurePlus sử dụng khí thiên nhiên để sản xuất ra dầu gốc tinh khiết, loại bỏ gần như hoàn toàn các tạp chất trong dầu thô, theo công bố từ hãng.

Quy trình khí hóa lỏng này của Shell gồm 4 bước. Mê-tan trong khí thiên nhiên phản ứng với oxy tinh khiết tạo ra khí tổng hợp. Khí này đi qua lò phản ứng và chuyển hóa thành chất lỏng Syncrude. Syncrude trong lò sẽ bẻ gãy hydro và phá vỡ các phân tử, tạo nên chất mới. Cuối cùng, các phân tử mới sẽ được chưng cất thành các sản phẩm chất lỏng tinh khiết, bao gồm dầu gốc.

Dầu động cơ ô tô tổng hợp toàn phần Shell Helix Ultra ứng dụng công nghệ Shell PurePlus tiên tiến. Ảnh: Ngọc Thành.

Công nghệ này được Shell đánh giá là bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hứa hẹn mang đến hiệu năng tốt hơn cho các loại động cơ đốt trong. Dòng Shell Helix Ultra ứng dụng công nghệ PurePlus được phát triển với 4 mục đích chính, gồm tối ưu hiệu năng, bảo vệ tối đa động cơ, ít hao hụt và tiết kiệm nhiên liệu.

Theo đó, dòng dầu Shell Helix Ultra ứng dụng PurePlus có độ chống xuống cấp đến 32% so với tiêu chuẩn trong ngành, mang đến dòng chảy nhanh hơn gấp ba lần ở nhiệt độ -40 độ C. Ngoài ra, việc sử dụng dầu gốc được tạo ra từ khí thiên nhiên còn giúp dầu nhớt bay hơi ít hơn 50% so với thế hệ trước, đồng thời giúp tối ưu mức tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Việt Nam, công nghệ PurePlus lần đầu được giới thiệu từ 2016 trên dòng sản phẩm Shell Helix Ultra. Gần đây nhất, hãng này giới thiệu dòng dầu động cơ cao cấp tổng hợp toàn phần Shell Helix Ultra Trung hòa Carbon (Carbon Neutral) với phẩm cấp chất lượng API SP cao nhất hiện nay.

"Điều này sẽ giúp khách hàng, người sử dụng xe giảm lượng khí thải carbon ròng", đại diện Shell Việt Nam nói. "Khí thải gây ra trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm bôi trơn đã được tránh, hoặc trung hòa bởi Shell ngay từ khâu nguyên liệu, sản xuất, sử dụng dầu, xử lý dầu và bao bì đã qua sử dụng".

Tuấn Vũ