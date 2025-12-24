Công nghệ chăm sóc nhà cửa, bếp núc trên thiết bị Samsung

Máy giặt sấy tự động nhận biết độ bẩn, chất liệu vải, tủ lạnh nhận diện thực phẩm, gợi ý công thức nấu ăn là những công nghệ giúp việc nhà cuối năm thêm nhẹ nhàng.

Thiết bị gia dụng Samsung ghi dấu ấn khi trang bị nhiều công nghệ độc quyền giúp người dùng tiết kiệm thời gian, công sức. Từ máy giặt, tủ lạnh đến máy hút bụi, Samsung biến sản phẩm thành "trợ thủ" cho người dùng, nhất là những dịp bận rộn như cuối năm.

AI Wash - Dry trên máy giặt, máy sấy

Với tầm nhìn "AI for All" (AI cho mọi người), Samsung là một trong những thương hiệu tiên phong tích hợp AI vào các thiết bị điện tử gia dụng. Trong các sản phẩm máy giặt, máy sấy hay máy giặt sấy tích hợp, công nghệ AI Wash của hãng có khả năng nhận diện độ bẩn và chất liệu vải để tối ưu quy trình giặt. Công nghệ sấy cảm biến thông minh AI Dry nhận biết nhiệt độ, độ ẩm quần áo để điều chỉnh thời gian, lưu lượng khí sấy, giúp trang phục khô đều, bảo vệ vải và tiết kiệm điện năng.

Máy giặt sấy Bespoke AI của Samsung sở hữu công nghệ AI Wash and Dry. Ảnh: Samsung

Người dùng có thể trải nghiệm công nghệ giặt sấy thông minh của Samsung trên các mẫu như máy sấy Bespoke AI mã DV10BB9440GBSV, máy giặt sấy Bespoke AI 12/7 kg (mã WD12DB7B85GBSV).

Bên cạnh công nghệ AI Wash & Dry, người dùng còn có thể trải nghiệm nhiều công nghệ khác như ngăn giặt xả tự động giúp tự động phân chia lượng nước giặt xả phù hợp với chu trình giặt; tiết kiệm điện thông minh đến 70%... Một lựa chọn đáng cân nhắc khác là máy giặt Ecobubble cửa trước - Steam diệt khuẩn 9.5kg (mã WW95TA046AX/SV) với công nghệ bong bóng siêu mịn Ecobubble giúp tăng sức mạnh giặt sạch, đồng thời bảo vệ quần áo tốt hơn 45%. Máy còn có tính năng giặt hơi nước diệt khuẩn Steam giúp diệt 99,9% vi khuẩn...

Các sản phẩm máy giặt, máy sấy Samsung. Ảnh: Samsung

Quản lý thực phẩm thông minh với AI Vision Inside

Samsung cũng tích hợp AI vào tủ lạnh giúp người dùng quản lý thực phẩm. Ví dụ, tính năng AI Vision Inside trên mẫu tủ lạnh cao cấp Bespoke AI Family Hub sử dụng camera bên trong để nhận diện các loại thực phẩm tươi sống được đưa vào và lấy ra khỏi tủ. Công nghệ giúp người dùng quản lý danh sách thực phẩm bằng cách xem thực phẩm đang có, nhận gợi ý công thức nấu ăn hoặc thông báo khi đến hạn.

Ngoài ra, khi kích hoạt chế độ AI Energy trên SmartThings, người dùng có thể theo dõi và tiết kiệm điện năng thông qua việc tự động tối ưu tốc độ máy nén và chu kỳ rã đông.

Tủ lạnh có khả năng nhận diện thực phẩm. Ảnh: Samsung

Sản phẩm còn có ngăn linh hoạt 5 chế độ, cho phép điều chỉnh nhiệt độ tối ưu phù hợp với từng loại thực phẩm, hay ngăn đông mềm giúp thực phẩm không bị đông đá, giữ dưỡng chất và tiết kiệm thời gian rã đông. Hệ thống làm lạnh vòm đa chiều All-Around Cooling kiểm soát nhiệt độ ổn định và luân chuyển hơi lạnh đồng đều qua các lỗ khí thông minh.

Hiện tại, nhiều sản phẩm đang có giá ưu đãi như mẫu tủ 285L (mã RB27N4010BU/SV) với ngăn đông mềm, giảm giá 19%, còn 8,7 triệu đồng (giá gốc 10,7 triệu). Dòng tủ lạnh side by side 655L (mã RS70F65Q3FSV) với tính năng tiết kiệm điện AI Energy và hệ thống làm lạnh vòm Al-Around Cooling giảm 21%, còn 18,3 triệu đồng.

Turbine không xoắn tóc trên máy hút bụi

Tóc rối và lông thú cưng là nguyên nhân chính gây kẹt hoặc làm giảm lực hút của máy hút bụi. Để giải quyết tình trạng này, Samsung đã trang bị turbine không xoắn tóc nhằm hạn chế tắc nghẽn, duy trì sức hút lý tưởng trong thời gian dài. Một số sản phẩm robot hút bụi và máy hút bụi cao cấp của Samsung hiện còn áp dụng bộ cắt chống xoắn rối, đảm bảo thu gom tóc và lông thú cưng trong khi vẫn đảm bảo sức hút cũng như độ bền cho thiết bị.

Người dùng có thể trải nghiệm công nghệ nói trên thông qua sản phẩm máy hút bụi dạng hộp 360W (mã VC18M3110VB/SV), đang giảm giá 25% còn 1,7 triệu đồng.

Hoài Phương