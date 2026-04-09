Công nghệ AI trên điều hòa thông minh giúp ngủ ngon hơn

Các mẫu điều hòa như của LG tích hợp cơ chế điều chỉnh nhiệt độ theo chu kỳ giấc ngủ, cân bằng độ ẩm, giữ độ ồn thấp để giúp người dùng ngủ sâu hơn.

Theo nhóm nghiên cứu của LG, suốt đêm dài, cơ thể con người liên tục biến đổi. Một vài yếu tố nhỏ như luồng gió lạnh thổi trực tiếp, không khí quá khô hanh hay nhiệt độ lên xuống bất thường tạo ra các "vi thức giấc" (micro-awakenings). Đây là những lần tỉnh giấc cực ngắn mà con người không hề ghi nhớ được, làm đứt gãy chu kỳ ngủ sâu của não bộ. Sự ổn định của không gian xung quanh quyết định việc "ngủ đủ" và "ngủ sâu".

Tính năng Soft Air tạo luồng gió nhẹ

Với những người nhạy cảm, luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể gây khó ngủ, thức giấc giữa đêm.

Với thiết kế cánh vẫy gió kép Dual Vane và tính năng Soft Air, LG DualCool AI lan tỏa không khí đi khắp không gian ngủ, tránh thổi trực tiếp vào cơ thể mà vẫn duy trì độ mát mẻ.

Tính năng này còn tạo không gian yên tĩnh cho giấc ngủ. Theo nhà phát triển, độ ồn khi hoạt động ở chế độ Soft Air dao động ở mức 38-39 dB, mức âm thanh thậm chí còn thấp hơn cả chế độ ngủ của một số dòng máy lọc không khí hiện nay. Khi cần làm lạnh với cường độ cao, thiết bị duy trì sự độ ồn chỉ khoảng 45 dB ở mức quạt gió cao nhất (mức 5) và trên dưới 50 dB khi kích hoạt chế độ làm mát nhanh (Jet mode).

Công nghệ Soft Air và cánh vẫy Dual Vane giúp lan tỏa hơi lạnh dịu nhẹ. Ảnh: LG

Ứng dụng nhịp sinh học để cân bằng nhiệt độ

Theo các chuyên gia sinh lý học, để tiến vào trạng thái ngủ sâu, thân nhiệt trung tâm của con người buộc phải giảm tự nhiên từ 1 đến 2 độ C. Việc duy trì một mức nhiệt cố định trên điều hòa suốt đêm thực chất đi ngược lại cơ chế này. Khi nhiệt độ phòng giảm vào rạng sáng, cơ bắp sẽ tự động co lại để giữ nhiệt, khiến người dùng trằn trọc và dễ tỉnh giấc.

Điều hòa của LG trang bị tính năng Sleep Timer+, tự động nhận diện thói quen sử dụng điều hòa và điều chỉnh nhiệt độ để cân bằng nhiệt độ môi trường với thân nhiệt người dùng, tránh cảm giác lạnh buốt về đêm. Người dùng có thể cài đặt tính năng này trên ứng dụng thông minh LG ThinQ.

Các tính năng được điều chỉnh trên ứng dụng thông minh ThinQ. Ảnh: LG

Lọc khí và cân bằng ẩm

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, môi trường lơ lửng nhiều bụi mịn hay vi khuẩn sẽ khiến hệ hô hấp làm việc nặng nhọc hơn thay vì được nghỉ ngơi, làm giảm hiệu suất phục hồi năng lượng của cơ thể. Màng lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp cùng công nghệ Plasmaster Ionizer++ trên LG DualCool AI tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, giúp không khí trong lành hơn.

Song song đó, chế độ tự động làm sạch bên trong giúp làm khô bộ trao đổi nhiệt sau khi sử dụng để loại bỏ mùi ẩm, ngăn ngừa mùi hôi và sự phát triển của vi khuẩn. Chế độ đóng băng làm sạch (Freeze Cleaning) giúp vệ sinh bên trong dàn lạnh, rửa trôi bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây ô nhiễm.

Điều hòa làm sạch khuẩn 99,9% nhờ màng lọc PM2.5 và Plasmaster Ionizer++. Ảnh: LG

Bên cạnh việc làm sạch, sản phẩm còn sở hữu cảm biến thông minh giúp chủ động kiểm soát và duy trì độ ẩm phòng ở mức 60% đến 65%, tuân thủ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5687:2024 về thông gió, điều hòa không khí. Nhờ vậy, rắc rối "nằm điều hòa dễ khô da, rát họng" - hệ quả của việc không khí khô hút mất độ ẩm tự nhiên từ biểu bì và niêm mạc, sẽ được khắc phục.

Hoài Phương