Công nghệ AI hỗ trợ vận hành gameshow giải trí Việt

AI ứng dụng trên camera do FPT phát triển được đưa vào vận hành hậu trường, hỗ trợ giám sát thời gian thực, nhận diện bất thường và tối ưu điều phối trường quay.

Trong các chương trình giải trí quy mô lớn, nơi quá trình ghi hình diễn ra liên tục và phát sóng đa nền tảng, hậu trường là một hệ thống vận hành phức tạp không kém sân khấu. Mật độ nhân sự cao, thiết bị kỹ thuật dày đặc, luồng di chuyển liên tục và yêu cầu bảo mật khiến việc giám sát không thể chỉ dừng ở các camera ghi hình thụ động như trước.

Với gameshow A.I là AI?, trí tuệ nhân tạo trên hệ thống FPT Camera được thiết kế để phân tích tình huống theo thời gian thực, phát hiện rủi ro và hỗ trợ phản ứng tức thì.

Khác với hệ thống camera truyền thống, trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào chuỗi xử lý hình ảnh. Camera nhờ đó có thể nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, theo dõi luồng di chuyển và phát hiện các dấu hiệu bất thường trong khu vực hạn chế. Các tác vụ này được xử lý liên tục, giúp tổ chức sản xuất nắm bắt trạng thái trường quay theo thời gian thực thay vì phụ thuộc vào con người quan sát thủ công.

Camera của FPT giám sát tại trường quay gameshow A.I là AI?. Ảnh: FPT

Đại diện FPT cho biết AI tại gameshow có được cấu hình để nhận diện khách mời và nhân sự được phép xuất hiện trong từng khu vực. Điều này hỗ trợ điều phối chính xác thời điểm, vị trí xuất hiện của từng cá nhân, hạn chế nhầm lẫn hoặc phát sinh ngoài kịch bản.

Song song đó, các thuật toán AI giám sát xâm nhập giúp phát hiện người lạ hoặc di chuyển trái phép vào khu vực kỹ thuật, kho thiết bị hoặc trường quay khi đang ghi hình. "Thay vì chờ sự cố xảy ra, hệ thống sẽ chủ động phát cảnh báo để bộ phận an ninh xử lý kịp thời, giảm nguy cơ gián đoạn sản xuất", đại diện đơn vị nói.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và kết quả phân tích AI được quản lý tập trung trên nền tảng FPT VMSmart. Đây là lớp điều phối trung tâm, cho phép phân quyền giám sát theo vai trò công việc như đạo diễn, điều phối trường quay, tổ kỹ thuật hay an ninh. Mỗi bộ phận chỉ truy cập đúng các góc camera và dữ liệu cần thiết, vừa đảm bảo hiệu quả vận hành, vừa đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin trong môi trường sản xuất nội dung.

Nhận diện gương mặt khách mời thông qua camera AI từ FPT. Ảnh: FPT

Việc hệ thống AI có thể vận hành ổn định trong bối cảnh trường quay - nơi yêu cầu độ chính xác và tính liên tục rất cao, cho thấy mức độ hoàn thiện của các mô hình nhận diện và hạ tầng xử lý phía sau.

Theo đại diện FPT Camera, các giải pháp AI được phát triển với ưu tiên về độ chính xác, khả năng mở rộng và bảo mật, nhằm đáp ứng những môi trường có yêu cầu khắt khe về vận hành. "Việc đồng hành cùng gameshow A.I là AI? là minh chứng cho năng lực công, đồng thời là động lực để đội ngũ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, mang những chuẩn mực này phục vụ an ninh và sự an tâm cho cộng đồng", vị đại diện nói.

Bên cạnh bài toán trường quay, công nghệ này đã được triển khai ở nhiều kịch bản khác trong đời sống. Sau 5 năm phát triển, FPT Camera định hướng mang công nghệ giám sát ứng dụng AI đến các không gian dân dụng và thương mại. Là sản phẩm "Made by FPT", hệ thống được nghiên cứu và phát triển đồng bộ từ phần cứng, firmware, phần mềm quản trị đến hạ tầng cloud và các thuật toán AI, nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Giải pháp camera tích hợp AI cho phép nhận diện người lạ, phân biệt chuyển động của con người và vật nuôi, phát hiện hành vi bất thường hoặc các âm thanh đặc trưng như tiếng trẻ em khóc. Các cảnh báo được xử lý và gửi theo thời gian thực thông qua ứng dụng FPT Life, hỗ trợ người dùng chủ động phòng ngừa và phản ứng kịp thời trước rủi ro.

Camera AI của FPT tích hợp tính năng phát hiện tiếng trẻ khóc và gửi cảnh báo qua ứng dụng FPT Life. Ảnh: FPT

Song song đó, hệ thống vận hành trên hạ tầng cloud thuần Việt, với dữ liệu được mã hóa và lưu trữ trong nước. Cách tiếp cận này giúp đáp ứng các yêu cầu về bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ quy định pháp lý, đồng thời tối ưu độ ổn định và tốc độ truy xuất - yếu tố quan trọng trong các tình huống giám sát liên tục.

Hiện FPT Camera được triển khai tại hơn 2 triệu hộ gia đình, 3.700 doanh nghiệp và nhiều dự án công cộng tại hơn 28 tỉnh, thành. Khả năng đáp ứng từ những trường quay giải trí quy mô lớn đến không gian sinh hoạt thường ngày cho thấy tính ứng dụng rộng của các giải pháp camera ứng dụng AI do doanh nghiệp Việt phát triển.

Hoài Phương