Công nghệ AI hỗ trợ tăng trưởng ngành bảo hiểm

Các chuyên gia cho rằng, Predictive AI, Generative AI và AI Agents được xác định là những lợi thế về công nghệ, hỗ trợ ngành bảo hiểm tăng trưởng trong tương lai.

Predictive AI có khả năng tổng hợp, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, kết hợp sức mạnh tạo sinh nội dung (văn bản, hình ảnh, video) của GenAI và khả năng xử lý đa tác vụ của AI Agents, là các yếu tố được giới chuyên gia kỳ vọng giúp doanh nghiệp bảo hiểm tự động hóa sản phẩm và trải nghiệm người dùng ở quy mô lớn.

Chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm từ tư vấn, bán hàng, thẩm định, bồi thường và chăm sóc khách hàng có thể tích hợp AI để tự động hóa, giúp cá nhân hóa sản phẩm. Theo báo cáo TDI Techmap 25 của tổ chức The Digital Insurer, GenAI và Predictive AI được các doanh nghiệp bảo hiểm ứng dụng với tốc độ "chóng mặt". Theo các chuyên gia, nếu năm 2023, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chỉ mới có ý định, hoặc ứng dụng AI ở bước cơ bản, thì đến 2025, ứng dụng AI trong ngành đã lên mức thịnh hành và phổ biến.

Ông Dương Lê Minh Đức, Giám đốc Trung tâm kinh doanh AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT tại sự kiện InsurInnovation Connect Vietnam 2025. Ảnh: FPT

Tại sự kiện InsurInnovation Connect Vietnam 2025, quy tụ hơn 400 lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm, ông Dương Lê Minh Đức, Giám đốc Trung tâm kinh doanh AI, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT đã có những chia sẻ về tương lai của doanh nghiệp bảo hiểm thế hệ mới đang được định hình, xoay quanh 5 trụ cột chuyển đổi chính cùng công nghệ lõi AI.

Thay đổi đầu tiên nằm ở mô hình kinh doanh, dịch chuyển từ "chi trả khi bị bệnh" sang "dự đoán và phòng tránh", tích hợp hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện với AI. Thứ hai, cách thức bán hàng được hỗ trợ bởi AI Agents, những "nhân sự AI" có thể dựa trên lịch sử trao đổi, dữ liệu hành vi để phân tích và đưa ra các gợi ý bán hàng phù hợp.

Trụ cột thứ ba là cơ cấu sản phẩm được thiết kế theo hướng "siêu cá nhân hóa", như gói bảo hiểm sức khỏe nhỏ và siêu nhỏ. Theo ông Đức, xu hướng này giúp tăng tỷ lệ thâm nhập, phù hợp thị trường còn nhiều khoảng trống như Việt Nam. Thứ tư là triển khai kênh phân phối thông minh với sự hỗ trợ của AI, tư vấn viên thế hệ mới (Agent 4.0) được trợ lực trên đa kênh. Các trợ lý AI có thể tổng hợp thông tin từ nhiều kênh phân phối, sau đó cung cấp thông tin về sản phẩm, gợi ý tư vấn, gói sản phẩm...

Cuối cùng là hoạt động vận hành, khi AI giúp doanh nghiệp tiến hành quy trình thẩm định theo thời gian thực "zero touch claim", một đột phá về vận hành trong những năm gần đây. "Khách hàng chỉ cần quét hóa đơn hoặc chọn dịch vụ từ bệnh viện liên kết, giải pháp AI đọc hóa đơn y tế (OCR-Y), phân loại mã ICD, phát hiện gian lận và giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro. Giải pháp giúp giảm tình trạng "hồ sơ giấy, chờ 14 ngày" xuống còn vài phút", ông Dương Lê Minh Đức chia sẻ.

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để bứt phá nhờ AI, khi hành lang pháp lý về chuyển đổi số dần hoàn thiện, mức độ số hóa nhanh, người dân quen với trải nghiệm tài chính, y tế và bảo hiểm trực tuyến, từ thanh toán không tiền mặt đến khám bệnh từ xa. Theo chuyên gia từ FPT, khách hàng ngày nay kỳ vọng quy trình nhanh gọn, minh bạch, có thể xử lý trên điện thoại mọi lúc mọi nơi, thay vì hồ sơ dày cộp và chờ đợi hàng tuần. Điều này vừa là áp lực, vừa là cú hích để doanh nghiệp bảo hiểm chuyển mình.

Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm đã có những câu chuyện thành công. Cụ thể, giải pháp FPT AI Adjust giúp tự động hóa quy trình xử lý hồ sơ bồi thường tại một thương hiệu bảo hiểm hàng đầu Việt Nam (có hơn 1,2 triệu khách hàng), tốc độ từ 0,5 - 1 giây cho mỗi hình ảnh, độ chính xác hơn 95%. Đại diện FPT.AI cho biết, giải pháp này giúp năng suất đội ngũ xử lý hồ sơ tăng 45%, giảm 15% lỗi nhập liệu thủ công, rút ngắn đáng kể thời gian chi trả và tối ưu chi phí vận hành.

Tại sự kiện InsurInnovation Connect Vietnam 2025, các chuyên gia cũng nhận ra kỳ vọng "doanh nghiệp sẽ đi nhanh đến mức nào với AI", thay vì "có nên ứng dụng AI hay không", bởi những doanh nghiệp hành động sớm có thể dẫn dắt cuộc chơi, chiếm lĩnh thị phần và mở ra cơ hội tăng trưởng mới.

Quang Anh