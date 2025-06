Công nghệ AI giúp BEST xử lý hàng triệu đơn hàng mỗi ngày

Với mạng lưới logistics toàn quốc, BEST Express có hệ thống kho phân loại và kho tập trung, mỗi nơi đảm nhận chức năng phân loại, lưu trữ hàng hóa. Trong đó, các trung tâm phân loại quy mô lớn được tích hợp công nghệ hiện đại, giữ vai trò huyết mạch trong chuỗi vận hành. Tiêu biểu là trung tâm phân loại BEST tại Củ Chi, rộng 40.000 m2, được trang bị hai hệ thống công nghệ cốt lõi: DWS (Dimensioning Weighing Scanning) và WCS (Warehouse Control System), tích hợp các mô-đun trí tuệ nhân tạo để điều phối và xử lý luồng hàng hóa một cách tự động, trung tâm này có thể xử lý hơn 1 triệu đơn mỗi ngày.

"Trước đây, một đơn hàng từ TP HCM đi các huyện sâu của tỉnh Cà Mau có thể mất hai ngày do cần chuyển qua nhiều điểm trung chuyển. Giờ đây, nhờ hệ thống phân loại theo tuyến, hàng đến tay người nhận chỉ sau 24 giờ", anh Lê Trọng Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm phân loại BEST tại Củ Chi cho biết.

BEST Express có hai loại kho chính trong hệ thống logistics toàn quốc: kho phân loại và kho lưu trữ. Kho phân loại xử lý và sắp xếp hàng hóa theo tuyến giao, sử dụng công nghệ tự động giúp đẩy nhanh tốc độ phân loại. Kho lưu trữ tập trung vào bảo quản hàng hóa an toàn, quản lý tồn kho trước khi tiếp tục vận chuyển hoặc giao hàng.

Bên cạnh hệ thống kho phục vụ dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express, BEST Việt Nam vừa đưa vào hoạt động kho BEST Supply Chain tại Long An, rộng hơn 3.000 m2. Nơi đây vừa phục vụ lưu kho cho thương mại điện tử, vừa đảm nhiệm vai trò logistics xuất nhập khẩu cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Một trong những điểm nhấn tại kho Long An là phần mềm quản lý kho QIANYI - WMS do BEST phát triển. Phần mềm cho phép kiểm soát tồn kho theo thời gian thực, lưu trữ đầy đủ thông tin từ mã SKU, vị trí, kích thước, số lượng lưu kho đến hạn sử dụng. Khi tồn kho chạm ngưỡng tối thiểu, hệ thống sẽ tự động cảnh báo và yêu cầu nhập bổ sung, hỗ trợ kiểm kê hoặc tái xuất.

"Công nghệ của BEST không chỉ phát huy vai trò ở khâu phân loại, kiểm soát hàng hoá cho các nghiệp vụ của đơn vị như BEST Express, BEST Supply chain, BEST Cargo... mà còn đang là ‘bộ não’ quản lý vận hành hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp đối tác", đại diện BEST nói.