Công nghệ AI giúp Amazon tối ưu hậu cần toàn cầu

Công nghệ AI DeepFleet giúp đội robot di động công nghiệp trở nên thông minh, tăng khả năng hoàn thiện đơn hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

DeepFleet - mô hình AI nền tảng thế hệ mới được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động của toàn bộ đội robot. DeepFleet giúp phối hợp chuyển động của robot trong mạng lưới hoàn thiện đơn hàng, cải thiện 10% thời gian di chuyển và hỗ trợ giao hàng nhanh với chi phí thấp hơn.

Mô hình AI này được ví như một hệ thống quản lý giao thông thông minh, điều phối các robot di chuyển trong môi trường phức tạp của kho hàng. Nhờ đó, tình trạng tắc nghẽn giảm, tuyến đường được tối ưu và đơn hàng được xử lý nhanh chóng hơn. Công nghệ này được xây dựng dựa trên kho dữ liệu khổng lồ về hoạt động hàng tồn kho của Amazon và các công cụ AWS như Amazon SageMaker.

"DeepFleet không chỉ cải thiện hiệu suất vận hành mà còn giúp đưa hàng hóa đến gần khách hàng hơn, từ đó rút ngắn thời gian giao và tiết kiệm chi phí. Vì được phát triển trên nền AI có khả năng học hỏi liên tục, DeepFleet sẽ ngày càng tối ưu hóa cách thức robot phối hợp", đại diện Amazon cho biết.

DeepFleet được đánh giá là cách tiếp cận AI thực tiễn của Amazon - không phát triển công nghệ chỉ vì công nghệ mà tập trung giải quyết bài toán thực tế. Việc giảm 10% thời gian di chuyển của robot mang lại những lợi ích cụ thể: giao hàng nhanh hơn, chi phí vận hành thấp hơn và tiết kiệm năng lượng. Theo Amazon, đây mới chỉ là khởi đầu. Khi DeepFleet tiếp nhận thêm dữ liệu, hệ thống sẽ ngày càng thông minh, giúp tối ưu sâu hơn, mở rộng khả năng đưa hàng hóa đến gần khách hàng hơn và tiếp tục định hình lại tương lai logistics robot.

DeepFleet – nền tảng AI mới của Amazon giúp tối ưu di chuyển robot trong kho hàng. Ảnh: Amazon

Song song với việc ra mắt mô hình AI mới, Amazon còn ghi nhận hai cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Đó là triển khai robot thứ một triệu, củng cố vị thế là nhà sản xuất và vận hành robot di động lớn nhất toàn cầu. Robot này được đưa vào một trung tâm hoàn thiện đơn hàng tại Nhật Bản, gia nhập mạng lưới hơn 300 cơ sở của Amazon trên toàn thế giới.

Cột mốc robot thứ một triệu cùng sự ra mắt của DeepFleet cho thấy một viễn cảnh mới, nơi robot và AI kết hợp để tái định nghĩa khả năng của ngành logistics. Nếu như 12 năm trước, Amazon chỉ bắt đầu từ câu hỏi đơn giản là làm thế nào để nhân viên tiếp cận hàng hóa nhanh hơn, nay AI đang được ứng dụng để khiến cả đội robot trở nên thông minh hơn, từ đó nâng cao giá trị cho khách hàng với dịch vụ nhanh hơn và chi phí thấp hơn.

Điểm khác biệt trong chiến lược robot và AI của Amazon là sự kết hợp giữa đổi mới và tác động thực tiễn. Các robot được sản xuất tại Mỹ với sự tham gia của nhà cung ứng địa phương, sau đó triển khai toàn cầu. Mô hình này vừa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vừa tạo ra vòng phản hồi liên tục giữa đội ngũ thiết kế, sản xuất và nhân viên vận hành tuyến đầu.

Robot có thể đảm nhận vận chuyển hàng hóa nặng, giúp tăng tốc độ xử lý đơn hàng. Ảnh: Amazon

Amazon bắt đầu hành trình robot từ năm 2012 với mẫu đầu tiên có thể di chuyển kệ hàng trong kho. Đến nay, công ty sở hữu nhiều chủng loại robot khác nhau như: Hercules - nâng và di chuyển tới 1.250 pound (khoảng 567 kg) hàng hóa; Pegasus - sử dụng băng chuyền chính xác để xử lý từng kiện hàng; Proteus - robot di động tự động hoàn toàn đầu tiên, có khả năng di chuyển an toàn quanh nhân viên trong các khu vực mở mà vẫn vận chuyển giỏ hàng nặng.

Những robot này làm việc cùng nhân viên, đảm nhận việc nâng vác nặng và các tác vụ lặp lại, trong khi người lao động có cơ hội phát triển kỹ năng kỹ thuật. Từ năm 2019, hơn 700.000 nhân viên được đào tạo nâng cao kỹ năng, trong đó nhiều chương trình liên quan đến công nghệ robot tiên tiến. Tại trung tâm hoàn thiện thế hệ mới ở Shreveport, Louisiana, triển khai cuối năm ngoái, việc ứng dụng robot hiện đại khiến nhu cầu nhân sự trong các vai trò kỹ thuật tăng 30%.

Công nghệ robot không chỉ giúp di chuyển hàng hóa mà còn cải thiện an toàn lao động và mở ra cơ hội nghề nghiệp mới. Thông qua chương trình Amazon Career Choice - hỗ trợ học phí trước cho nhân viên tuyến đầu, người lao động có thể tiếp cận các kỹ năng cần thiết cho những công việc kỹ thuật trong vận hành hệ thống và nhiều ngành nghề có nhu cầu cao khác.

Hải My (Theo Amazon)