Công nghệ 4.0 ứng dụng trong căn hộ thông minh Happy One - Premier

Căn hộ Happy - Premier phù hợp với phong cách sống cao cấp, kết nối với công nghệ nhưng vẫn giữ được không gian xanh.

Toạ lạc ngay trên trục đường Nguyễn Oanh - Gò Vấp, TP HCM, khu căn hộ Happy One - Premier được khách hàng và giới đầu tư đánh giá cao khi ứng dụng công nghệ 4.0 trong dự án. Hướng tới một cuộc sống thời thượng, cư dân ở đây sẽ được trải nghiệm và phục vụ bởi những tiện nghi đến từ trí tuệ nhân tạo.

Ấn tượng đầu tiên khi tới khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier là bãi đỗ xe thông minh có tích hợp hệ thống an ninh ngay cổng ra vào. Cư dân không phải vất vả tìm chỗ đỗ xe khi về nhà bởi khả năng hỗ trợ định vị và điều hướng xe tới vị trí đã đăng ký, đồng thời tự động nhận diện biển số giúp việc check in, check out nhanh chóng, giảm thiểu ách tắc vào giờ cao điểm. Toàn bộ khuôn viên dự án đều được lắp đặt Wi-Fi miễn phí, kể cả những khu vực công cộng như công viên, tầng hầm, bãi đậu xe, café ngoài trời...

Phối cảnh dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier.

Vạn Xuân Group đã ứng dụng công nghệ nhà thông minh đến từ Mỹ, tích hợp công nghệ kiểm soát an ninh 24/7 với hệ thống khóa từ ngay cửa chính căn hộ, hỗ trợ mở khóa tối đa cho chủ nhân thông qua hệ thống Smart Lock, dùng vân tay không cần chìa khóa... Bước vào tổ ấm, chỉ bằng một lần chạm tay hay giọng nói (voice trên app di động), tất cả hệ thống đèn được bật sáng, điều hòa, khởi động nguồn điện được mở.

Bên cạnh đó, thế mạnh công nghệ tiếp tục phủ sóng khắp mọi không gian với sự đồng bộ từ ứng dụng căn hộ thông minh tới hệ thống camera cảnh báo cháy. Hệ thống này cho phép phát hiện và cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy trong thời gian nhanh nhất trước khi hệ thống báo cháy được kích hoạt; chỉ dẫn thoát nạn, lối thoát hiểm cho gia chủ trong tình huống cấp bách.

"Công nghệ đỉnh cao 4.0 tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier không chỉ đáp ứng nhu cầu sống thượng lưu mà còn là người quản gia thông minh phục vụ hầu hết các phong cách sống hiện đại của gia chủ", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sở hữu căn hộ xanh thông minh với giá ưu đãi

Tiện ích công viên view sông tại căn hộ Happy One - Premier.

Theo chủ đầu tư, khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier được định vị là dự án hạng sang. Không chỉ sở hữu chuỗi tiện nghi thông minh, hiện đại, từng không gian còn được chăm chút và thiết kế theo phong cách châu Âu. Toàn bộ vật liệu, trang thiết bị tinh tuyển, bàn giao đầy đủ nội thất chính hãng cao cấp sẽ đem lại sự thoải mái và thư giãn cho cư dân.

Dự án đang chào bán với mức giá từ 1,9 tỷ đồng một căn với số lượng chỉ 219 căn, bao gồm: 210 căn hộ điển hình, 3 căn shophouse và 6 căn penthouse. Mức giá này được đánh giá phù hợp với cả nhu cầu an cư và đầu tư, nhất là trong bối cảnh nguồn cung ngày càng khan hiếm. Dự kiến ngày 19/9 tới, nhà mẫu căn hộ Happy One - Premier sẽ khai trương để khách hàng dễ dàng tiếp cận thực tế với ngôi nhà tương lai.

Tâm Anh