​Cổng kết nối - tiêu chí chọn laptop của giới văn phòng

Dân công sở có xu hướng chọn mua laptop đầy đủ cổng kết nối để phục vụ công việc.

Các chuyên gia công nghệ nhận định rằng cùng với độ phủ sóng của các màn hình lớn, máy chiếu độ phân giải cao trong phạm vi công sở, tần suất các nhân viên kết nối máy tính với các thiết bị này ngày càng cao, nhằm tăng hiệu suất truyền đạt thông tin. Vì vậy, khi chọn mua laptop phục vụ công việc, sự đa dạng về cổng kết nối trở thành một trong các tiêu chí được đề cao, chỉ sau độ gọn nhẹ và dung lượng pin.

Giới văn phòng ưa chuộng laptop có đầy đủ cổng kết nối.

Đáp ứng nhu cầu đó, các nhà sản xuất ngày càng đa dạng các cổng kết nối trên laptop và tăng tốc độ truyền tải. Các loại kết nối thông dụng hiện nay gồm cổng HDMI, USB-Type A (2.0 và 3.0), USB-Type C.

Trong đó, HDMI quen thuộc với dân công sở, giúp truyền tải đồng thời hình ảnh và âm thanh thông qua cáp đến các màn hình trình chiếu mà vẫn đảm bảo được độ phân giải cao.

USB-Type A (USB 2.0 và 3.0) có thể làm việc với hầu hết các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, thiết bị di động... Cổng USB 2.0 và 3.0 khác nhau ở tốc độ truyền tải. Theo đó, các thiết bị tương thích với chuẩn USB 3.0 có thể đạt được tốc độ tối đa lên đến 10 lần so với USB 2.0.

Ngày càng phổ biến, USB-Type C có ưu điểm nhỏ gọn và dễ thao tác rút ra - cắm vào hơn nhiều loại kết nối trên laptop khác. Cùng sử dụng kết nối USB-Type C, Thunderbolt 3 là giao thức hiện nay có băng thông kết nối lên tới 40Gbps, cao gấp đôi so với thế hệ trước với điện năng tiêu thụ giảm một nửa. Thunderbolt 3 cho khả năng truyền tải điện lên đến 100W, giúp sạc pin nhanh cho thiết bị và cho phép xuất hình ảnh phân giải 4K trên 2 màn hình cùng lúc thay vì chỉ 1 màn hình 4K như các thế hệ trước.

Với tốc độ truyền tải và khả năng xuất hình ảnh phân giải cao, Thunderbolt 3 được đánh giá là cổng kết nối hiệu quả, phù hợp với các tiêu chí lựa chọn laptop của dân văn phòng.

Nắm bắt nhu cầu tìm kiếm các cổng kết nối trên laptop, Asus vừa ra mắt laptop ZenBook 14 (UX425) có đầy đủ các cổng kết nối gồm cổng HDMI 2.0, một cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A, một đầu đọc thẻ nhớ micro SD và cổng Thunderbolt 3 USB-C. Hai cổng Thunderbolt 3 USB-C của ZenBook 14 này có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh gấp 4 lần so với tốc độ 10Gbps của công nghệ USB 3.1 và dễ dàng xuất ra màn hình 4K 60Hz.

Asus ZenBook 14 có nhiều cổng kết nối, thuận tiện cho nhân viên văn phòng.

Với ZenBook 14, người dùng không còn lo lắng về việc thiếu các cổng kết nối thông dụng, giúp các thao tác trong công việc, hội họp trở nên thuận tiện và giảm thiểu chi phí cho các đầu chuyển (hub) đắt đỏ, lên đến vài triệu đồng.

Dù đáp ứng tiêu chí về cổng kết nối, ZenBook 14 vẫn "ghi điểm" với dân văn phòng vì máy chỉ nặng 1,13 kg và độ mỏng chưa đến 13,9 mm. Sự gọn nhẹ này này là do vỏ máy được làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ. Nhờ máy nhẹ và gọn, người dùng dễ dàng đặt chiếc laptop của Asus vào cốp xe, túi xách và thuận tiện mang theo trong các cuộc gặp gỡ hay họp hành cùng đối tác.

Đại diện Asus cho biết độ gọn nhẹ, tiện dụng chính là tinh thần của ZenBook, ghi dấu ấn với giới văn phòng.

Với thiết kế nhỏ gọn, dân công sở dễ dàng đặt ZenBook UX425 vào túi xách và mang đi nhiều nơi.

Với lợi thế về nhiều cổng kết nối, sự nhỏ gọn và pin khỏe, chuyên gia cho rằng ZenBook 14 (UX425) sẽ nổi bật trong phân khúc laptop cho nhân viên văn phòng, thu hút sự quan tâm của dân công sở và giới yêu công nghệ.

Thanh Thảo