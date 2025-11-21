Cộng hòa Czech hỗ trợ Việt Nam 3,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil thay mặt chính phủ Czech trao số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 21/11 chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Czech Milos Vystrcil đang thăm chính thức Việt Nam ngày 18-22/11.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Vystrcil đã thay mặt chính phủ Czech trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua. Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Czech, Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Czech Milos Vystrcil. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Vystrcil khẳng định quốc hội Czech ủng hộ và sẽ tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, trên tất cả các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai quốc hội trong tổng thể quan hệ hai nước, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao quốc hội, ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện, hợp tác giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hai chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Các lãnh đạo đánh giá hợp tác thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hoan nghênh các dự án hợp tác giữa hai nước tại Việt Nam, như Nhà máy sản xuất ôtô Skoda và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Việt Nam và Cộng hòa Czech nhất trí sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Czech giai đoạn 2025-2026, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, lao động, du lịch, năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, quốc phòng - an ninh, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hợp tác địa phương, khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Czech tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Czech hội nhập và ổn định cuộc sống, khẳng định cộng đồng là cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc, đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Czech và quan hệ Việt Nam - EU. Chủ tịch Thượng viện Vystrcil khẳng định Czech luôn ủng hộ và dành tình cảm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Czech Milos Vystrcil. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Vystrcil tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá cao cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Vystrcil, mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia.

Chủ tịch Thượng viện Vystrcil nhất trí với các định hướng mà Tổng Bí thư nêu, khẳng định ông và Thượng viện Czech sẽ nỗ lực phối hợp với quốc hội Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Như Tâm