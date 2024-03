Cong dương vật sau phẫu thuật kéo dài kích thước

Sau 8 tháng phẫu thuật kéo dài dương vật, nam thanh niên 27 tuổi không thể quan hệ tình dục, phải mổ chỉnh độ cong.

Anh này từ nhỏ đã cắt bao quy đầu, sau khi dậy thì cho rằng kích thước dương vật ngắn nên đến một bệnh viện tỉnh phẫu thuật kéo dài. Hai tháng sau, bộ phận này khi cương cong về phía bụng khoảng 160 độ, đau, không thể quan hệ tình dục.

Bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chẩn đoán bệnh nhân bị cong dương vật do sẹo co kéo sau phẫu thuật kéo dài kích thước. Bác sĩ kiểm tra độ cong ngay trên bàn mổ bằng cách gây cương nhân tạo, sau đó chỉnh sửa trở về như bình thường.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện 108, cho biết tình trạng trên của bệnh nhân là do quá trình tạo sẹo co kéo do phẫu thuật kéo dài chưa đúng kỹ thuật. Cong trên 30 độ, nam giới có thể gặp khó khăn khi quan hệ tình dục. Điều này làm ảnh hưởng đến chức năng tình dục và tâm lý của người bệnh.

Nam giới khi gặp vấn đề như trên cần đến bệnh viện để được can thiệp, không tự ý sử dụng các biện pháp chưa được kiểm chứng và tự chỉnh thẳng tại nhà.

Dương vật được xem là ngắn nếu kích thước hơn 8 cm khi cương. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hay biến chứng sau cắt bao quy đầu. Những trường hợp này có thể phẫu thuật tăng chiều dài dương vật. Tuy nhiên, nên khám và điều trị tại cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa nam học.

Lê Nga