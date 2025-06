Cong dương vật do xơ thể hang

Người đàn ông 47 tuổi 6 tháng nay bị đau tức dương vật khi cương, cảm giác cong lệch hướng.

Ngày 15/6, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, cho biết siêu âm ghi nhận mảng xơ kích thước 1,5 cm trong thể hang dương vật bệnh nhân, chẩn đoán bệnh Peyronie giai đoạn tiến triển. Bệnh lý này là một dạng rối loạn mô sợi khiến mô sẹo hình thành trong thể hang, dẫn đến tình trạng cong dương vật diễn tiến nhanh, kèm cảm giác căng tức.

Bác sĩ tư vấn theo dõi điều trị bảo tồn, dùng thuốc, tập kéo giãn kết hợp liệu pháp tâm lý. Sau 4 tháng, góc cong từ 45 độ xuống còn 20 độ, giảm đau đáng kể và vợ chồng đã cải thiện đời sống tình dục.

Cong dương vật là tình trạng thân dương vật bị lệch sang một bên (trái, phải, lên trên hoặc xuống dưới) khi cương cứng. Tình trạng này có thể do nguyên nhân bẩm sinh hoặc do bệnh lý như Peyronie, với mức độ cong từ nhẹ đến nặng. Theo một nghiên cứu trên Journal of Sexual Medicine, tỷ lệ mắc bệnh này ở nam giới dao động từ 3 đến 9%, có thể cao hơn ở những người trên 50 tuổi.

Theo bác sĩ Duy, tình trạng cong dương vật khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua do tâm lý e ngại, mặc cảm. Khi mức độ cong ảnh hưởng chức năng tình dục hoặc gây đau, nó trở thành vấn đề y khoa cần can thiệp. Tuy nhiên, ngay cả khi không gây đau, hình dạng bất thường của "cậu nhỏ" vẫn có thể khiến nam giới mất tự tin, ảnh hưởng chất lượng đời sống tình dục và tâm lý. Sự kỳ thị, trêu chọc hoặc soi mói về hình thể nam giới, đặc biệt là cơ quan sinh dục, có thể để lại tổn thương tâm lý kéo dài.

"Cong dương vật là tình trạng y khoa, không phải tật nguyền hay dị dạng", bác sĩ nói, thêm rằng nhiều bệnh nhân bày tỏ không dám đi khám chỉ vì sợ bị chê cười hoặc bị đánh giá là "bất thường".

Cong dương vật lớn hơn 30 độ có thể khiến nhiều nam giới không thể xâm nhập hoặc cảm thấy đau khi quan hệ. Trong khi đó, bạn tình cũng có thể cảm thấy khó chịu hoặc đau do hướng cong bất thường. Sự tự ti về hình dáng dương vật có thể dẫn đến rối loạn cương dương, giảm ham muốn tình dục và các vấn đề về mối quan hệ. Nam giới trong độ tuổi sinh sản có thể lo lắng về khả năng làm cha nếu tình trạng này kéo dài hoặc không điều trị.

Như trường hợp của chàng trai 28 tuổi, đến khám vì "không thể quan hệ được lần nào dù rất muốn". Anh cho biết dương vật cong sang trái từ khi dậy thì, cảm thấy xấu hổ mỗi khi bạn gái có ý định gần gũi nên né tránh chuyện tình cảm suốt nhiều năm. Bác sĩ xác định dương vật bị cong bẩm sinh với góc khoảng 40 độ. Sau phẫu thuật chỉnh thẳng, chàng trai lấy lại sự tự tin, có thể quan hệ tình dục.

Nhân viên y tế trong phòng phẫu thuật. Ảnh: Quỳnh Trần

Điều trị cong dương vật phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ. Trường hợp cong bẩm sinh nhẹ, dưới 30 độ, có thể không cần can thiệp nếu không ảnh hưởng chức năng. Cong mức độ trung bình hoặc nặng có thể điều trị bằng phẫu thuật chỉnh hình thể hang hoặc phương pháp không xâm lấn như sóng xung kích.

Ngoài các can thiệp vật lý, hỗ trợ tâm lý cá nhân và cặp đôi đóng vai trò quan trọng trong điều trị thành công, giúp chữa lành sự mặc cảm. Nhiều bệnh nhân cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi được bác sĩ giải thích kỹ lưỡng về tình trạng và khả năng điều trị, thay vì cảm giác bị "bỏ mặc với mặc cảm".

Lê Phương