Công dụng ngăn ngừa ung thư và các bệnh mãn tính của rong nho

Rong nho là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhờ chứa các hoạt chất hỗ trợ sức khỏe. Mùi vị của rong nho khá giống với rong tươi và nước muối. Rong nho có chứa một số hoạt chất như caulerpicin và caulerpin, giúp kích thích ngon miệng và mang lại hiệu quả chữa bệnh.

Những tác dụng của rong nho

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ăn rong nho giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa tình trạng loãng xương. Bởi loại thực phẩm này chứa nhiều canxi, protein và axit béo không bão hòa đa thuộc trong nhóm omega-3 (DHA, ALA, EPA). Các hợp chất này đều có công dụng kháng viêm, làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp.

Rong nho cũng giúp tăng cường thị lực. Loại tảo biển này chứa nhiều chất sắt và vitamin A, giúp tăng cường chức năng của hệ thần kinh thị giác, cải thiện thị lực và làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như khô mắt, quáng gà...

Ngoài ra, loại thực phẩm này được chứng minh tốt cho bệnh nhân đái tháo đường. Hàm lượng vitamin C đáng kể trong rong nho giúp cơ thể kiểm soát lượng đường và sự hoạt động của các gốc tự do, làm giảm sự tích tụ của sorbitol nội bào, đồng thời ức chế sự gắn kết của glucose với protein.

Hoạt động tích tụ sorbitol và glycosyl hóa, thường có liên quan mật thiết đến các biến chứng của đái tháo đường, đặc biệt là một số biến chứng về mắt và thần kinh. Chất vitamin C có trong rong nho được cho là giúp phòng chống và cải thiện tình trạng của căn bệnh này.

Bên cạnh đó, rong nho cũng là thực phẩm tốt cho bệnh tim mạch. Loại rong này chứa các axit béo không bão hòa như AA, LA, DHA, EPA và ALA, giúp giảm cholesterol và tăng tính co giãn của mạch máu. Các loại axit này còn có tác dụng ngăn ngừa oxy hóa, duy trì bền vững cấu trúc collagen của động mạch. Nhờ đó, ăn rong nho giúp cơ thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch (xơ vữa động mạch, đột quỵ và nhồi máu cơ tim).

Loại thực phẩm này cũng tốt cho da. Chất béo có trong rong nho sẽ giúp cho cơ thể có khả năng bảo vệ màng tế bào, cải thiện tình trạng đàn hồi của thành mạch máu. Ăn rong nho giúp làn da mát mẻ, tránh tình trạng khô da. Hơn thế, rong nho còn hỗ trợ quá trình sản xuất collagen và chất chống oxy hóa, giúp tóc và da chắc khỏe hơn, làm chậm quá trình lão hóa hiệu quả.

Một công dụng khác của rong nho là hạn chế tình trạng táo bón. Nhờ lượng calo và đường trong rong nho rất thấp nên tạo điều kiện cho các vi khuẩn tốt dễ dàng tiêu hóa thức ăn, thực hiện bài tiết chất thải một cách nhanh chóng. Cả trẻ em lẫn người lớn bị táo bón đều có thể sử dụng loại thực phẩm này.

Rong nho còn là thực phẩm giúp ngăn ngừa béo phì, do chứa ít đường, giàu lượng kẽm, canxi, sắt, vitamin C, đạm thực vật và axit béo không bão hòa đa... Những hợp chất này khiến rong nho trở thành loại thực phẩm bổ dưỡng, an toàn trong chế độ ăn kiêng, hoặc dành cho những ai đang thừa cân.

Cùng với đó, các nhà khoa học cho rằng rong nho giúp phòng ngừa ung thư nhờ chứa hợp chất fucoidan. Nhiều nghiên cứu năm 2002 và 2005 đã chứng minh rằng fucoidan khiến các tế bào của bệnh bạch cầu, ruột kết, ung thư hạch và tế bào ung thư dạ dày tự bị tiêu diệt. Hợp chất này cũng có tác dụng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và giảm lượng cholesterol trong máu.

Công nghệ bảo quản rong nho

Đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Okinawa, đơn vị sản xuất, phân phối sản phẩm rong nho cho biết, dù là thực phẩm giàu dưỡng chất, nhưng việc bảo quản rong nho tươi gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, việc sử dụng rong khô không đảm bảo được các chất dinh dưỡng. Điều này cũng khiến nhiều người dùng Việt không dễ tiếp cận và dùng thử sản phẩm này.

Mới đây, các chuyên gia Nhật Bản đã ứng dụng thành công công nghệ tách nước ly tâm trong sản xuất rong nho biển Okinawa. Đây là nghiên cứu đột phá, không chỉ đảm bảo giữ nguyên các thành tố dưỡng chất có trong rong, đặc biệt là hoạt chất fucoidan giúp tăng cường hệ miễn dịch, mà còn giúp việc rong bảo quản được lâu nhất mà không cần sử dụng các chất bảo quản.

Hiện nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Okinawa đang là một trong những đơn vị ứng dụng thành công tách nước ly tâm để bảo quản rong nho tại Việt Nam. Trong đó, giống rong sau khi được nhập tại Nhật Bản sẽ được gieo trồng trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa. Địa phương này được đánh giá là hội tụ đủ điều kiện về nước biển, ánh sáng, nhiệt độ..., thích hợp cho sự tăng trưởng và phát triển của rong nho.

