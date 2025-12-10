Công dụng ít biết của miếng da lưng quần jeans

Miếng da sau lưng quần jeans không chỉ để trang trí mà còn là "căn cước" xác định danh tính, độ bền và giúp phân biệt hàng thật - giả.

Trong ngành công nghiệp thời trang, chi tiết này được gọi là "Jacron label" hoặc "Leather patch". Sự ra đời của nó xuất phát từ cuộc chiến khẳng định chất lượng của các hãng quần jeans vào thế kỷ 19.

Năm 1873, Levi Strauss & Co. và Jacob Davis nhận bằng sáng chế cho chiếc quần jeans có đinh tán. Tuy nhiên, khi bằng sáng chế hết hạn vào năm 1890, các đối thủ cạnh tranh bắt đầu sao chép kiểu dáng này. Để bảo vệ thương hiệu và khẳng định chất lượng, năm 1886, Levi's đã tiên phong may thêm miếng nhãn da có in hình "Two Horse" (Hai con ngựa) vào phía sau thắt lưng.

Hình ảnh hai con ngựa cố gắng xé chiếc quần về hai phía là thông điệp trực quan gửi đến những khách hàng thời đó - đa phần là thợ mỏ, người nhập cư không biết tiếng Anh - về độ bền "không thể phá hủy" của sản phẩm.

Ngay sau đó, các đối thủ cũng tung ra "chiêu bài" tương tự. Hãng Sweet-Orr (thành lập năm 1871) dùng hình ảnh cuộc thi kéo co. Hãng Lee lại chinh phục giới cao bồi bằng miếng da bò nguyên lông có đóng dấu logo bằng sắt nung.

Một số miếng da sau lưng quần jeas của các hãng nổi tiếng. Ảnh: Denimhunters

Thước đo chất lượng

Ngày nay, miếng da này được ví như tấm danh thiếp của nhà sản xuất, giúp người tiêu dùng sành sỏi nhận diện nhanh chất lượng sản phẩm.

Quần jeans cao cấp thường có nhãn làm từ da thật hoặc vật liệu Jacron (một loại giấy nén đặc biệt có độ bền cao, chịu được giặt giũ). Khi chạm vào, nhãn xịn cho cảm giác mềm, có độ đàn hồi, các đường chữ và logo được dập nhiệt sắc nét, tinh tế. Nếu là da thật, miếng nhãn sẽ lên màu bóng đẹp (patina) theo thời gian sử dụng.

Ngược lại, quần kém chất lượng thường sử dụng nhãn nhựa cứng, giấy nén mỏng hoặc giả da rẻ tiền. Chúng thường thô cứng, họa tiết in mờ nhạt và dễ bong tróc, nứt gãy chỉ sau vài lần giặt.

Lưu giữ thông số kỹ thuật

Ngoài chức năng nhận diện thương hiệu, miếng da này còn là nơi nhà sản xuất in các thông số quan trọng nhất của chiếc quần như dòng sản phẩm (Lot number) và kích cỡ (Size W/L). Việc in lên chất liệu da hoặc Jacron giúp các thông số này tồn tại bền bỉ hơn so với nhãn vải in mực thông thường bên trong, giúp người dùng dễ dàng tìm mua lại đúng kích cỡ và phom dáng mình yêu thích sau nhiều năm.

Cách xử lý khi nhãn quá cứng

Đôi khi, miếng nhãn trên quần mới có thể gây cọ xát, khó chịu cho vùng lưng. Thay vì cắt bỏ làm mất giá trị chiếc quần, bạn có thể làm mềm nó bằng hai cách đơn giản:

Dùng nhiệt: Sử dụng máy sấy tóc ở chế độ trung bình, sấy nhẹ vào miếng da trong vài phút. Khi da ấm lên, dùng tay uốn nắn nhẹ nhàng để phá vỡ kết cấu cứng.

Dùng dưỡng chất: Với nhãn da thật, dùng tăm bông chấm một ít dầu dưỡng da chuyên dụng (hoặc kem dưỡng ẩm, dầu dừa) thoa lên bề mặt. Cách này giúp miếng da mềm mại và bóng đẹp hơn.

