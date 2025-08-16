Công dụng ít biết của lớp phấn trắng trên quả nho

Nhiều người băn khoăn khi thấy lớp phấn trắng trên nho, không rõ đây là dấu hiệu của mốc hay chỉ là lớp sáp tự nhiên.

Lớp phấn trắng trên nho, gọi là bloom, là sáp tự nhiên do quả tiết ra. Bloom giúp nho giữ nước, chống tác động của môi trường như tia UV và nhiệt độ cao, đồng thời ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng quả khi phát triển.

Bloom xuất hiện ở nhiều loại quả như mận, táo và nho, chủ yếu chứa axit oleanolic, một hợp chất triterpenoid có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa. Đồng thời, lớp phấn này còn tạo hàng rào vật lý, hạn chế xâm nhập của vi sinh vật gây hại và quá trình oxy hóa tự nhiên.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí ScienceDirect cho thấy axit oleanolic hỗ trợ bảo vệ tế bào và sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp chống một số tác nhân gây bệnh. Do đó, lớp phấn trắng trên nho vừa an toàn, vừa có lợi cho sức khỏe.

Nhiều người tiêu dùng lo ngại lớp phấn trắng là dấu hiệu của mốc. Để phân biệt, bloom thường bao phủ toàn bộ quả nho đồng đều, có màu trắng hoặc hơi xanh, bột hoặc sáp. Ngược lại, mốc xuất hiện loang lổ, có màu nâu hoặc lông tơ, quả bị teo lại hoặc nhăn nheo.

Nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy nho nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 0-4°C, trong túi nhựa có lỗ thoáng khí hoặc hộp có nắp thoáng để duy trì độ ẩm và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn.

Bạn không nên rửa nho ngay sau khi mua về hoặc trước khi bảo quản, vì độ ẩm từ nước có thể làm hỏng lớp bloom tự nhiên, tạo điều kiện cho mốc phát triển và khiến nho nhanh hỏng hơn.

Thay vào đó, bạn chỉ nên rửa nho ngay trước khi ăn bằng cách ngâm nhẹ trong nước mát khoảng 30 giây, sau đó để ráo hoàn toàn để loại bỏ bụi bẩn, côn trùng hoặc tạp chất môi trường mà không làm mất đi lớp sáp bảo vệ quá nhiều.

Trước khi bảo quản, nên kiểm tra kỹ nho, loại bỏ những quả hỏng hoặc bị dập để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn. Đồng thời, bảo quản nho ở nơi khô ráo, thoáng mát và không xếp chồng lên nhau để tránh làm tổn thương lớp bloom.

