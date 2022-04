Công dụng của keo ong xanh với sức khỏe

Tăng sức đề kháng, chống oxy hóa... là một số ưu điểm của keo ong xanh với sức khỏe của con người.

Trước đây, keo ong vẫn tương đối lạ lẫm ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt là sau hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, thị trường đã bắt đầu chú ý đến sản phẩm này. Keo ong là sản phẩm đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến ở các quốc gia tại châu Mỹ, châu Âu trong suốt 30 năm qua.

Keo ong là hỗn hợp nhựa tự nhiên do ong thợ thu được từ chồi, lá và dịch tiết của các loại cây khác nhau, có nguồn gốc từ nền văn minh Ai Cập cổ đại. Nhờ vào đặc tính cơ học và tính dẻo, chế phẩm này được loài ong sử dụng trong việc sửa chữa các khe hở, vết nứt trong tổ. Đồng thời, nó còn đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ chống lại những kẻ xâm lược, giảm sự phát triển của vi sinh vật và ngăn chặn bất kỳ nguồn lây nhiễm nào đến tổ.

Thành phần của keo ong khá phức tạp. Hiện nay, các nhà khoa học chỉ mới khám phá được hơn 600 hoạt chất chứa trong nhiều loại keo ong khác nhau như: polyphenol (flavonoid, axit phenolic, este), terpenoid, steroid... những thành phần còn lại vẫn còn là ẩn số chưa tìm ra. Các loại keo ong phổ biến trên thế giới là keo ong đỏ, nâu, xanh. Trong đó, keo ong xanh là loại được đánh giá có ưu điểm vượt trội bởi được loài ong lai giữa Apis Mellifera thu hoạch từ nhựa của hơn 300 loài thực vật đa dạng, có cây Baccharis Dracunculifolia - loài cây chứa hoạt chất Artepillin C chỉ sinh trưởng duy nhất ở vùng Đông Nam Brazil, theo chuyên trang khoa học Intechopen. Một số lợi ích tiêu biểu của keo ong bao gồm:

Keo ong xanh là loại được đánh giá có ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock

Tăng sức đề kháng

Nhà khoa học Andresa Aparecida Berretta trực thuộc đại học Sao Paulo(Brazil)cùng các cộng sự đã thực hiện cuộc nghiên cứu và nhận thấy các flavonoid trong keo ong có tiềm năng như chất bổ trợ giúp tăng cường kháng thể IgG, IL-4 và IFN-γ trong huyết thanh. Trong đó, IgG là kháng thể có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật nhờ cơ chế ghi nhớ những vi khuẩn, virus đã tiếp xúc trước đây. IFN-γ là một trong ba loại IFN chính - protein trong hệ thống phòng thủ tự nhiên, đóng vai trò báo động cho hệ miễn dịch nhận biết các yếu tố bất lợi (vi trùng, tế bào ung thư...) đang ở trong cơ thể và kích hoạt tế bào miễn dịch tiêu diệt những kẻ xâm lược đó và IL-4 là cytokine có chức năng điều hòa khả năng miễn dịch.

Các nhà khoa học người Nhật thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về Artepillin C trong keo ong xanh Brazil cho kết quả rằng hoạt chất này kích thích mạnh các kênh TRPA1. Đây là kênh ion nằm trên màng sinh chất của nhiều tế bào người và động vật, được ví như bộ cảm biến đa năng với các tín hiệu có hại cho cơ thể. Ngoài ra, Artepillin C cũng có tác dụng cải thiện chức năng miễn dịch.

Chống oxy hóa

Theo NCBI, các hoạt chất Flavonoid, Artepillin C trong keo ong cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, thực hiện công việc thu gom các gốc tự do - nguyên nhân gây ra các vấn đề lão hóa, tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, ung thư, do đó, có thể bảo vệ màng tế bào chống lại quá trình peroxy hóa lipid. Kết quả của các cuộc thử nghiệm cho thấy keo ong xanh Brazil là loại có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất.

Sản phẩm keo ong xanh của Tracybee hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Ảnh: Tracybee

Kháng khuẩn, kháng virus

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Dược, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên chia sẻ kháng khuẩn và kháng virus là đặc tính nổi trội nhất của keo ong xanh Brazil. Nó có tác dụng kháng nhiều loại vi khuẩn Gram âm và Gram dương, vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí có hại trong cổ họng, nướu răng, ruột hoặc dạ dày. Vì vậy, các sản phẩm từ keo ong xanh được tận dụng như là chất kháng sinh tự nhiên. Bên cạnh đó, chế phẩm còn có tác dụng kháng các loại virus như Herpes simplex (HSV-1), HIV, virus cúm H1N1...

Hơn hai năm Covid-19 khuấy đảo toàn cầu, các nhà khoa học cũng phát hiện keo ong xanh còn có thể hỗ trợ giảm quá trình viêm do virus SARS-CoV-2 gây ra cho cơ thể. Theo Sciencedirect, nhà khoa học Marcelo Augusto DuarteSilveira và các cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu lâm sàng trên 124 bệnh nhân tại Brazil bị nhiễm Covid-19, các bệnh nhân được cho uống thêm keo ong xanh để hỗ trợ điều trị. Kết quả cho thấy những bệnh nhân được bổ sung keo ong xanh vào quá trình điều trị có số ngày nằm viện ít hơn nhóm còn lại. Mặc dù số lượng người được nghiên cứu còn ít nhưng đã cho thấy tiềm năng rất lớn của keo ong khi hỗ trợ điều trị chứng suy hô hấp.

Sản phẩm Keo ong xanh của Tracybee được sản xuất với công nghệ hiện đại, có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: Tracybee

Tính đến hiện nay, keo ong xanh vẫn là sản phẩm khan hiếm tại Việt Nam và Công ty TNHH Ong Mật Tracybee là đơn vị thành công đưa sản phẩm này về Việt Nam bằng con đường nhập khẩu chính ngạch. Doanh nghiệp đã hợp tác với Apis Flora - công ty nghiên cứu và phát triển keo ong xanh lớn và lâu đời nhất trên thế giới để sản xuất dòng keo ong xanh chất lượng riêng cho thị trường Việt Nam. Sản phẩm của Tracybee được phát triển dưới hai dạng là dạng viên uống và xịt họng.

Nhà sản xuất ứng dụng công nghệ EPP-AF độc quyền được cấp bằng sáng chế y học giúp khai thác tối đa hàm lượng Artepillin C trong keo ong xanh, tăng khả năng hấp thu của cơ thể đồng thời phòng ngừa các biến chứng do virus COVID-19 gây ra.

Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều dạng sản phẩm được truyền thông có thành phần từ keo ong. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe. Keo ong xanh Tracybee là một trong những giải pháp tốt vì tính hiệu quả, dễ sử dụng và an toàn.

Hải My