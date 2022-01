Công dụng của hoa cúc Calendula hữu cơ dành cho trẻ

Hoa cúc Calendula từ lâu vốn là thành phần “vàng"trong chăm sóc da, nhờ đặc tính làm dịu, kháng viêm và cấp ẩm hiệu quả.

Calendula - hay còn gọi là cúc vạn thọ - là một loại cây thuộc họ (Asteraceae), loại hoa quen thuộc trên khắp thế giới.



Thành phần an toàn cho da



Từ xa xưa đến nay, hoa cúc Calendula được sử dụng đa dạng trong chăm sóc da. Hoa cúc Calendula đã được sử dụng trong các nền văn hóa Ayurvedic cổ và y học dân gian Trung Hoa nhờ đặc tính kháng khuẩn, chống sưng viêm. Người xưa hay sử dụng toàn bộ cánh hoa, nghiền hoa Calendula thành bột hoặc làm thành dầu, kem và thuốc mỡ để bôi ngoài da



Loại hoa này cũng là nguồn cung cấp dồi dào các chất polysaccharides và saponins, mang đặc tính làm mềm và dịu da. Cùng với tác dụng làm dịu, kháng viêm và cấp ẩm. Do đó, thành phần này được sử dụng trong đa dạng sản phẩm chăm sóc da như sữa rửa mặt, nước cân bằng, kem dưỡng.

Cúc vạn thọ, loài hoa quen thuộc trên thế giới.

Hoa cúc Calendula được xếp trong "bảng vàng" thành phần chăm sóc an toàn, lành tính và dịu nhẹ với làn da bé. Bên trong hoa cúc Calendula chứa flavonoid - một chất chống oxy hóa thực vật giúp bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường. Chiết xuất hoa cúc Calendula giàu axit oleanolic, giúp nhẹ nhàng xoa dịu làn da bé yêu. Đặc biệt, thành phần của hoa cúc vô cùng an toàn với làn da em bé và trẻ sơ sinh.



Ngoài ra, Hoa cúc Calendula còn được điều chế thành thuốc mỡ dùng cho chăm sóc và chữa trị viêm da bức xạ, hăm tã ở trẻ sơ sinh, vết xước, vết bỏng, phát ban, chàm và da nứt nẻ,...



Ứng dụng trong các sản phẩm hiện đại



Với nhiều công dụng, hoa cúc Calendula trở thành thành phần quan trọng trong nhiều dòng sản phẩm chăm sóc da cho trẻ thời hiện đại. Tiêu biểu, bộ sản phẩm sữa tắm gội dịu nhẹ Cetaphil Baby Wash & Shampoo và sữa dưỡng da toàn thân cho bé Cetaphil Daily Lotion được chiết xuất từ hoa cúc Calendula hữu cơ, có khả năng bảo vệ da từ 5 điều dịu lành: lành tính, mềm mượt, giữ ẩm, không kích ứng và che chở màng ẩm tự nhiên.



Với lớp biểu bì mỏng hơn 20% và lớp sừng mỏng hơn 30% so với người lớn, làn da trẻ em cần được chăm sóc dịu lành ngay từ phút giây đầu tiên. Thành phần hoa cúc Calendula hữu cơ ghi điểm với tác dụng nhẹ dịu làm sạch da bé, giữ cho làn da bé mềm mịn suốt 8 giờ, che chở màng ẩm tự nhiên cho da bé phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, thành phần này còn giúp kháng viêm và kháng khuẩn.



Ngoài hoa cúc hữu cơ Calendula, sữa tắm gội dịu nhẹ Cetaphil Baby Wash & Shampoo còn chứa lô hội. Trong lô hội có các vitamin, khoáng chất, enzym, các polysaccharid đơn giản và phức tạp, các hợp chất phenol và axit hữu cơ nhẹ nhàng làm dịu làn da bé.

Các sản phẩm Cetaphil Baby giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ em.

Lô hội còn có khả năng dưỡng ẩm cao, giảm mẩn đỏ, giúp bé dễ chịu hơn nhờ khả năng tạo tế bào mới và di chuyển các tế bào da. Trong khi đó, sữa dưỡng thể toàn thân Cetaphil Baby Daily Lotion lại được bổ sung dầu hạt hướng dương và dầu hạnh nhân dưỡng ẩm và cấp ẩm cho da bé suốt 24 giờ.

